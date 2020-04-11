В Узбекистане несмотря на карантин продолжается строительство многоэтажных домов

01:01 13.04.2020 Суббота, 11 Апреля 2020



Жесткие ограничения на все и вся, введенные Специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом, результатом которых стала практически полная изоляция населения, судя по происходящему, не распространяются на связанных с властями застройщиков. Даже в условиях всеохватной пандемии они чувствуют себя освобожденными от запретов, ограничивающих распространение смертельно опасной инфекции, в отличие от обычных граждан, которым появление на улице без масок грозит штрафными санкциями в размере 1.115.000 сумов ($117). И это неудивительно - ведь они находятся под негласным покровительством самого президента Мирзиеева.



ЗАПРЕТЫ НЕ ПОМЕХА



Жительница Ташкента Мухаббат Мухитдинова несколько дней назад опубликовала в Фейсбуке обращение к столичной администрации, в чьем ведении находятся сносы и строительство, спрашивая, собирается ли она прекращать работу на стройках. ("Или у вас гарантия от заражения рабочих есть?"). Комментируя его, граждане указывают на то, что строительные работы продолжаются во многих местах столицы.



"У нас ООО NRG, [метро] Ойбек, продолжают копать, правда, отбойники молчат" (Ирина К.).



"На Хамзе (станция метро в Ташкенте; ныне Новза - ред.), на территории аквапарка, стройка и днем, и ночью. Кран все утро работал, сейчас стучат" (Юлия Г.).



"Дархан-Авеню - стратегически важный объект?" (Roman S.).



"2/3 населения Ташкента были отправлены на свою малую родину. Почему к этому числу не присоединили мардикеров-строителей, работающих на стройках? Или у них иммунитет к коронавирусу? Или они не являются потенциальными вирусоносителями? Или строительство элитных многоэтажек является стратегически важным объектом в период карантина, почти мирового масштаба? В данном конкретном случае я говорю о компании ООО ВВ-STROY, рабочие которой работают аж с 7 утра. (…) Наш адрес: Мирзо-Улугбекский район, Олтинтепа, 247-253а" (Madina Kh.).



Акай-Сити в Ташкенте. Фото Натальи Шулепиной



"Пастдаргомский район, Самаркандская область. В период карантина, когда нельзя выходить из дома, люди из 27 домов получили письма с требованиями покинуть дома, т.к. их будут ломать. Куда ехать? А главное - как ехать? На чем?" - задается вопросом, поделившись соответствующей публикацией, администратор группы в Фейсбуке "Ташкент-СНОС" Фарида Шарифуллина.



Пользователи соцсетей сообщают, что строительство многоэтажных домов в эти дни продолжается не только в Ташкенте, но и в других крупных городах страны.



ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ



Примечательно, что в отношении велосипедистов ГУВД настроено чрезвычайно грозно, словно это именно они являются главными распространителями заразы. Однако по неизвестной причине в упор не желает замечать продолжающихся работ на стройках.



Ташкентец Шухрат Ризаев поинтересовался у милицейского ведомства, почему многие стройки продолжают действовать. И получил уклончивый ответ: "Застройщики - частные организации. Хокимиятом (администрацией - ред.) ведется диалог с предпринимателями, но на рекомендации они реагируют по-разному".



"Гражданин Узбекистана, как частное лицо, не имеет права выходить на улицу, не имеет права ездить на велосипеде, на своем личном авто, не имеет права выходить без маски. За это дичайшие штрафы и прочие санкции. Но! Гражданин Узбекистана имеет право "замастрячить" грандиозное строительство, и за это ему ничего не будет", - прокомментировала его Фарида Шарифуллина.



Выходит, сотрудникам частных организаций не обязательно прислушиваться к "рекомендациям" соблюдать запреты? Законы на них не распространяются? И каким образом застройщик, имеющий в подчинении сотни приезжих рабочих, - как правило, из регионов, которые спят и едят целыми группами, - может быть непричастен к нарушению карантинного режима? Понятно, что эти правила, являются обязанностью для всех граждан страны, несмотря на то, что отдельными застройщиками, они открыто игнорируются.



ПРОСТО БИЗНЕС



Наглость, с которой ведут себя представители администраций, в Узбекистане уже никого не удивляет. Администратор группы "ТЧСЖ и как с ним жить?" из Мирзо-Улугбекского района Ташкента Максим Черников, к примеру, задается вопросом о заместителе районного хокима по капитальному строительству и благоустройству Абдуазизе Абдулхакове, который любое несогласие людей с его решениями выдает за попытку "настроя против государства". Это произошло, по его словам, и когда жители вывесили на своем балконе баннер против застройщика BB-Stroy. "С какого перепугу интересы частного застройщика вдруг стали интересами государства? И с какого перепугу замхокима встает на сторону частного застройщика? Лучше бы Абдулхаков занялся благоустройством района", - отмечает активист.



Проблема ведущихся вопреки объявленному карантину строительных работ в Мирзо-Улугбекском районе волнует и других граждан. Но ни пандемические угрозы, ни введенный запрет на передвижение, похоже, не пугают строительных боссов, стремящихся как можно скорее построить коммерческие объекты.



Жительница Ташкента Наталья Кока 6 апреля сообщила в Фейсбуке, что прямо сейчас строительная компания Абдулхакова, в обход решения Верховного суда, строит дом на том месте, где по решению суда он должен был восстановить незаконно снесенные гаражи и автостоянку.



"Наше "новоявленное государство" Абдулхаков строит жилой дом. Это пока все сидят дома под карантином и не могут отстаивать свои законные права. Наш хокимият не людям помогает, а как последний вор, пытается урвать себе все, что можно. (…) Это прослойка людей, которая не производит ничего во благо народа и страны. Все ради себя", - высказалась она.



Немногим ранее женщина разместила в соцсетях фотокопию решения суда, который признал противозаконным (что происходит крайне редко) участие Мирзо-Улугбекского хокимията "в рейдерском захвате территории в 1,8 га, на которой находилось 400 гаражей и гаражное хозяйство с 1979 года". Однако это ни на что не повлияло.



"На протяжении 1,5 года мы прошли 7 судов, из которых выиграли 6, и было решение о восстановлении нашей автостоянки за счет хокимията, но наш хокимият - это государство в государстве, который признает только себя, - пишет Наталья. - И сейчас на нашем месте по какой-то странной причине собираются построить дом. Это в то время, когда эта территория была под судами и не могла быть передана кому-либо! Наш хоким Иргашев и его зам Абдулхаков умудрились продать эту землю (…) за $300.000! Все документы у нас есть. И только поэтому мы выиграли все эти суды. Но ни МИБ (узбекская аббревиатура БПИ - Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре - ред.), ни прокуратура города так и не встали на сторону законопослушных граждан и не помогли нам восстановить справедливость".



ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ДЛЯ "СВОИХ"



Кыргызстанское новостное издание Eho на днях опубликовало интересную статью "Хокиму Ташкента карантин не помеха", дополненную полутораминутным видеосюжетом. Публикация, в которой говорится о компаниях сферы стройиндустрии в Ташкенте, продолжающих и сегодня, невзирая на карантинно-запретительные меры, рыть котлованы и вырубать деревья, вызвала множество возмущенных откликов пользователей узбекского сегмента интернета. Еще бы: границы закрыты, народ, который мог бы помешать нежеланным визитерам, вынужденно сидит взаперти, в то время как разрушители чувствуют себя абсолютно свободными в своих действиях.



"Работать продолжают только сотрудники государственных и общественных организаций, выполняющих свои обязанности. Но, как оказалось, все требования государства не касаются компаний ООО СП "SILK ROAD GROUP INVESTMENTS" и девелоперской компании NRG (СП ООО "AVALON GROUP", учрежденная Murad Buildings и BI Group из Казахстана), которые, несмотря на все запреты и принимаемые карантинные меры, продолжают ежедневно с 8 утра и до 8 вечера рыть котлован под фундамент высотного дома на пересечении улиц Нукусская и Ойбека в Мирабадском районе города Ташкент", - говорится в статье.



"Относится ли компания NRG к тем организациям, которым предписано не прекращать свою деятельность в условиях карантина? Их деятельность каким-нибудь образом способствует помощи врачам или помогает горожанам пережить это непростое время?", - задается вопросами автор статьи.



Он пишет, что в то время пока все сознательные граждане находятся на самоизоляции в своих квартирах, находящихся в непосредственной близости со стройкой, рабочие создают им невыносимые условия. Ежедневно ударными темпами роется котлован для элитного жилого комплекса на 300 квартир. Стройка ведется именно на том месте, где, по заверениям президента Шавката Мирзиеева, должен был быть создан парк (на месте кенафной фабрики в Мирабадском районе - ред.).



"Жители 8-ми близлежащих домов написали заявление с требованием прекратить [ведущееся ныне] строительство хотя бы на время карантина, ведь, кроме невыносимого шума рабочие на стройке не соблюдают строгих требований карантина, и некоторые передвигаются по строительной площадке без масок. Видимо, хоким Ташкента решил, что строительство элитного жилья является задачей государственной важности и разрешил строительной организации продолжать работу в условиях всеобщего карантина, что еще раз подтверждает его отношение к распоряжениям президента Узбекистана, которые, очевидно, ему не указ", - заключает автор статьи.



В своем обращении к городской администрации и ГУВД по поводу продолжающегося строительства во время карантина Фарида Шарифуллина попросила их обратить внимание на нарушителей, поскольку их избирательные проверки больше напоминают показуху для отвода глаз.



"Всем велено сидеть дома, бросив работу и теряя в заработке. Но застройщикам можно и нужно работать. Ни на один день не прекращаются работы в Акай-Сити (в районе ташкентского массива Дархан - ред.), например. По всему городу снуют бетономешалки, машины с песком, автобусы с работягами. Когда жители соседних кварталов обращаются к участковым сотрудникам, те отвечают, что у застройщиков есть разрешение. От кого получали разрешение? От коронавируса? (…)? Известно, что большинство строителей - приезжие. Значит, живут где-то скученно. А питаются и вовсе вместе", - констатирует она.



"Закрыли базары стройматериалов, у себя дома в период карантина косметический ремонт не поделаешь. Зато стройки вовсю идут. Откуда-то берут же стройматериалы. Стройка [нового] здания Сената не прекращается (на месте бывшего МИДа, между зданием СНБ и улицей А. Навои - ред.)", - отмечает активистка.



То обстоятельство, что ежедневно пополняемые новыми пунктами жесткие санкции не распространяются на застройщиков волнуют и журналиста, администратора еще одной группы в Фейсбуке "Уят.уз" Абу-Али Ниязматова. 28 марта ему сообщили "о большом количестве рабочих", трудящихся на строительстве Акай-Сити даже в эти режимные дни.



"В подавляющем своем большинстве строительством занимаются частные компании. То есть, прибыль получают некие частные лица, при этом подвергая всю страну риску. В этой связи хочу задать вопрос: до каких пор интересы десятка частных лиц будут преобладать над интересами государства, общества? Когда уже закон не будет дышлом? Почему, несмотря на запреты, в стране допускается большое скопление людей, которые могут стать причиной распространения неконтролируемой эпидемии? Хочу подчеркнуть, что лечение граждан от коронавирусной инфекции в клиниках осуществляется за бюджетные средства, то есть, за наши, народные деньги! Почему десяток лиц в погоне за своей личной прибылью, создают ситуацию, когда за их личные бизнес-интересы платит общество?" - эмоционально вопрошает Ниязматов.



А вот что пишет об этом журналист из Ташкента Наталия Шулепина, проживающая неподалеку от места строительства Акай-Сити и имеющая возможность наблюдать за тем хаосом, что происходит там ежедневно с раннего утра: "В условиях карантина из-за пандемии коронавируса уплотнение застройки до состояния муравейника не просто беспокоит, а пугает. Город никогда не сталкивался с пандемией. Та, что случилась в начале 2020 года, первая. Но она может открыть путь последующим пандемиям и карантинам". "Нынешний карантин для жителей - тяжелейшее испытание. "Сидите дома" - этот рефрен звучит из каждой розетки. То, что стройка идет полным ходом, говорит о двойных стандартах", - считает она.



Строительство продолжается



Наталья с возмущением указывает на еще одну функционирующую в городе крупную стройплощадку - вдоль озера Бахт.



"По периметру ограды парка-озера Бахт в Ташкенте установлены баннеры о строительстве комплекса Lake City индийской строительной компанией MJ Developers. Они анонсируют появление здесь жилых домов и торгового комплекса. Объект - без паспорта. Кто разрешил?" - недоумевает Шулепина, посвятившая данной проблеме развернутую публикацию.



Затрагивает тему "разрешенного" строительства и научный сотрудник Школы Восточных и Африканских исследований Университета Лондона Алишер Ильхамов. "Во время пандемии узбекские власти ведут себя самым тупейшим, непрофессиональным и корыстным образом. Загнать всех домой на карантин, но разрешить строителям продолжать свой бизнес, даже если это не связано со строительством больниц, это верх персонального корыстолюбия. Ясно, что дают такие разрешения за "откаты" и ради личной наживы. "Акфамен" (так в народе прозвали городского мэра Джахонгира Артыкходжаева - ред.), а вместе с ним и президент, ставят свой карман выше здоровья и благополучия народа. Их рутинный подход - это запретить, ограничить там, где нужно и не нужно, но при этом предусмотреть наличие черного хода для тех, кто готов отстегнуть", - прокомментировал он происходящее в стране.



ГОРХОКИМИЯТ: ВЕСТИ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПЕРИОД КАРАНТИНА МОЖНО



При этом формально горхокимият как бы пытается демонстрировать населению свое неприятие строительного бума в сезон пандемии. Несмотря на якобы проводимые столичной администрацией мониторинги на функционирующих в Ташкенте стройплощадках, в СМИ известен едва ли не единственный публичный случай, когда застройщик был привлечен к ответственности за игнорирование ограничительных требований, связанных с карантином. Им оказалось руководство компании BB-Stroy, продолжавшей строительные работы в запретный период. При этом хокимият скромно умалчивает о том, какие именно меры были приняты в отношении нарушителя, особенно с учетом того, что без ведома градоначальника над стройкой не может пролететь и муха.



"Правительством страны было дано жесткое предписание вести строительство в период карантина исключительно при условии обеспечения безопасности труда рабочих. Однако в ходе мониторинга, проведенного представителями Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора, был обнаружен ряд нарушений. Вместо того, чтобы приостановить работы, компания вела их без соблюдения санитарных норм", - поясняется в информации.



Обратите внимание: ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ЗАПРЕЩАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК ТАКОВОЕ, хотя опасность его в эти дни как раз в том, что стройка - это скученность рабочей силы и нежелательные контакты в любом случае, а не "ряд нарушений", которые удалось обнаружить проверяющим.



"Вчера был рейд, пресс-служба уехала, все проверяющие разъехались. Сегодня эти же рабочие ходят по двору без масок и снова плюют где попало и в подъезде. Что делать?..". Этот комментарий читательницы, размещенный под статьей, доказывает абсолютную бессмысленность подобных визитов "ради галочки".



Очевидно, что сознательно уклоняться от исполнения принятых на время карантина "ограничительных" рекомендаций могут позволить себе только частные строительные компании, которые помогают наживаться лично президенту Мирзиееву, его родственникам, ставленникам, отстегивающим долю "самому", и, возможно некоторым другим влиятельным экс-каримовцам, в настоящее время успешно осваивающим строительный бизнес "(также с передачей соответствующей доли "наверх"). И ради этой доли нынешний глава Узбекистана ставит под угрозу не только рабочих, членов их семей, но все население крупных городов, а, следовательно, и всей страны.



Отсюда, кстати, и невнятная реакция ГУВД: его руководители не могут призвать к ответу того, кто фактически назначает на должности их самих.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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