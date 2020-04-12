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Вирус высветил самые темные стороны Америки, - Дм.Седов
09:23 13.04.2020

Дмитрий СЕДОВ | 12.04.2020 |

"Этот вирус высветил самые темные стороны Америки"
Распространение инфекции отрицательно влияет на рейтинг президента Трампа
Параллельно с распространением в США вирусной инфекции в стране обостряются социальные проблемы. Если в середине марта количество зарегистрированных безработных составляло 695 тыс. человек, то на 10 апреля их было уже 16 млн. При этом 6,6 млн. лишилось работы в первую неделю апреля. Поначалу безработица ударила по индустрии досуга, гостиничного дела и торговли, теперь она распространяется на производственный сектор, строительство, энергетику.
Количество умерших за сутки на 10 апреля перевалило за 2 тысячи, из них около 800 умерло в Нью-Йорке. Всего от коронавируса в США на 10 апреля скончались 16,657 человек; было выявлено 467,277 случаев заражения вирусом (эти данные не учитывают случаи заболевания и смерти в домах престарелых). Общественные наблюдатели выявили, что в районе Hart Island Нью-Йорка роются рвы для захоронения неопознанных трупов. По сообщению властей, в Нью-Йорке не хватает моргов, обнаружилась нехватка самых необходимых средств для борьбы с пандемией. Нет респираторов N95, хирургических масок, масок защиты лица, спецхалатов и других медицинских принадлежностей, необходимых для работников, имеющих контакт с больными.
Белый дом сообщает, что ищет пути оказания помощи всем заболевшим вирусом, в том числе 30 миллионам граждан, не имеющим медицинской страховки. Пациент без страховки должен заплатить за 7 дней лечения 35 тыс. долларов, но платит и застрахованный (около 1300 долларов). Те, кто выплачивают страховые взносы, попадают, как правило, в дополнительную кредитную зависимость. Неудивительно, что самое большое количество заболевших и умерших регистрируется среди бедняков, в первую очередь черных и цветных.
Так, в Чикаго около половины заболевших и 70% умерших являются черными, хотя в процентном отношении к общему числу населения они составляют одну треть. В Мичигане черных проживает 14%, но на них приходится 40% смертей штата.
Появился тест на антитела, который можно проводить в домашних условиях, примерно как проводится тест на диабет или на беременность. Если человек, проверивший свой организм на антитела, получает положительный результат, значит, у него иммунитет к вирусу, он может без ограничений работать и не соблюдать карантин. Однако британские ученые заявили, что эти тесты недостаточно надежны и дают неточные результаты. То же самое говорит главный инфекционист США Энтони Фаучи (Anthony Fauci). Приборы имеют китайское происхождение; Испания уже вернула судно с грузом некачественных тест-приборов европейской компании, закупившей их у китайцев.
Ситуация c распространением вирусной инфекции отрицательно влияет на рейтинг Трампа; в последнюю неделю он опустился с 47.4% поддержки до 45% . Тенденция закрепляется, вскоре Дональд Трамп может оказаться на одном уровне с Джо Байденом, имеющим сейчас 41%. Особенно сильно по рейтингу Трампа ударил рост безработицы.
Оппозиционные Трампу американские СМИ отмечают: "США с их 330 млн. граждан находятся в конце списка стран по количеству тестов на голову населения, и эта цифра маскирует реальный недостаток тестирования, который не исправляется уже месяц".
После того как Трамп стал именовать коронавирус "китайским вирусом", генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил: "Если вы не хотите еще больше трупов в мешках, воздержитесь от политизации". Тем не менее офис управления и бюджета Белого дома работает сейчас над планом сокращения американской помощи ВОЗ.
"Этот вирус высветил самые темные стороны Америки", – пишет американский блогер Caitlin Johnstone. – Он показал, насколько ориентированное на получение прибыли здравоохранение не в состоянии удовлетворить основным требованиям ситуации". Как считает автор блога, готовится очередная операция по спасению корпораций, которая обойдется Америке в несметные миллиарды, тогда как рядовые американцы получат лишь ничтожную часть этих денег. У людей растет страх перед будущим.
Президент Дональд Трамп предупреждает о "грядущих трудных неделях", но на самом деле никто не знает, сколько времени будет продолжаться распространение инфекции и как долго гражданам будут говорить, что они находятся в опасности.

Источник - fondsk.ru
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