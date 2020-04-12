КазМинтруд Нурымбетов публично просит прощения за свою бездарную "работу"

09:38 13.04.2020

Министр труда попросил прощения за долгое начисление 42 500 тенге



Министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурмыбетов попросил прощения у казахстанцев за долгое начисление 42 500 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все говорят: "Почему так долго рассматриваете, почему так поздно?" Я, как министр, хочу еще раз попросить прощения, но это действительно объективная причина. Мы не успевали до сих пор, потому что даже на сегодня поступило 4 миллиона 900 тысяч заявлений, включая дублирующие, это все нужно проработать. Мы для себя поставили срок в три дня, потому что три организации участвуют в процессе выплаты. Во-первых, это фонд социального страхования. Второе, любая выплата в стране выплачивается через госкорпорацию "Правительство для граждан". Они перечисляют в банки на ваши счета. И третье, это Министерство труда, которое рассматривает ваши заявки. Без этих трех стуктур нельзя", - сказал министр труда и соцзащиты населения.



Он отметил, что большее количество времени занимает проверка. "Мы вынуждены проверять, потому что из всех поступивших 4 миллионов 900 тысяч почти 1 миллион 200 тысяч дублирующих. Реальные люди - 3 миллиона 700. Среди них много ошибок. Например, многие люди неправильно указали ИИН. Если ИИН неправильный, считается, что этого человека нет. Таких более 63 тысяч человек. Второе - люди указывают неправильный банковский счет, чужие счета, счета в банках, которые уже не существуют. Таких более 83 тысяч", - добавил Нурымбетов.

Министр рассказал, почему нельзя указывать счета друзей, знакомых и родственников. "Мы не можем это позволить, потому что это может быть возможностью для мошенников. Они могут найти ваш ИИН и оформить за вас заявку и забрать ваши деньги. Поэтому нужно указывать свой счет", - подчеркнул Биржан Нурымбетов.

Также он отметил, что более миллиона человек подали заявки, но ни разу не платили ЕСП.

"Многие люди работают на второй работе, получают зарплату. Или же есть люди, у которых доходы увеличились, есть пенсионеры, получатели госпособий, которые тоже подают, хотя им не положено. Есть люди, которые не работали до ЧП, таких людей более 500 тысяч. (...) К великому сожалению, люди подают заявления за умерших, за людей, которые давно уехали на ПМЖ за границу. Таких 378 человек. Поэтому это все нужно проверить. Чтобы 4,9 миллиона заявлений пропустить через эти все проверки, это делает машина, но тем не менее это занимает время. Но сегодня 1,8 миллиона мы уже назначили, дальше пойдет намного быстрее", - заключил он.