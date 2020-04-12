|КазВирус - 973. Умер 11-й больной
09:41 13.04.2020
Число случаев коронавируса в Казахстане возросло до 972, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
13 апреля в Карагандинской области зафиксировали еще 11 случаев заражения COVID-19.
К этому часу в стране наблюдается такая картина:
в Нур-Султане - 253 случая коронавируса,
в Алматы - 172,
в Карагандинской области - 76,
в Акмолинской области – 71,
в Атырауской области - 59,
в Жамбылской области - 46,
в Шымкенте - 38,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Алматинской области - 21,
в Актюбинской области - 11,
в Северо-Казахстанской области - 25,
в Павлодарской области - 10,
в Мангистауской области - 10,
в Кызылординской области - 119,
в Западно-Казахстанской области - 9,
в Туркестанской области - 43,
в Костанайской области - 3.
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У жителя ВКО диагностировали коронавирус посмертно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
Выяснилось, что это был 973-й случай заболевания коронавирусом в Казахстане и седьмой - в Восточно-Казахстанской области.
Ранее сообщалось о 972 случаях заражения в стране и шести в ВКО.