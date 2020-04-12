КазВирус - 973. Умер 11-й больной

09:41 13.04.2020

Число случаев коронавируса в Казахстане возросло до 972, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

13 апреля в Карагандинской области зафиксировали еще 11 случаев заражения COVID-19.



К этому часу в стране наблюдается такая картина:

в Нур-Султане - 253 случая коронавируса,

в Алматы - 172,

в Карагандинской области - 76,

в Акмолинской области – 71,

в Атырауской области - 59,

в Жамбылской области - 46,

в Шымкенте - 38,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Алматинской области - 21,

в Актюбинской области - 11,

в Северо-Казахстанской области - 25,

в Павлодарской области - 10,

в Мангистауской области - 10,

в Кызылординской области - 119,

в Западно-Казахстанской области - 9,

в Туркестанской области - 43,

в Костанайской области - 3.



----------------------



У жителя ВКО диагностировали коронавирус посмертно, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Coronavirus2020.kz.



Выяснилось, что это был 973-й случай заболевания коронавирусом в Казахстане и седьмой - в Восточно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось о 972 случаях заражения в стране и шести в ВКО.