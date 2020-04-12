КирВирус - 419

09:49 13.04.2020

– Минздрав Кыргызстана сообщил о новых случаях заражения COVID-19.



На 13 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 42 новых подтвержденных случая СOVID-19. Всего 419. Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.



По его данным, среди 42 новых случаев у женщин – 23, у мужчин – 19.



Они выявлены в: г. Бишкек – 10, Чуйской область – 6, Ошская область – 9, г.Ош – 5, Жалал-Абадская область – 2, Баткенская область – 1.



Так, в Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 419. Всего 224 - женщин, 195 - мужчин.



Из них: Жалал-Абадская область – 91, Ошская область – 128, Чуйская область – 27, Баткенская область – 5, г.Ош – 59, г.Бишкек – 69, Нарынская область – 34, Иссык-Кульская область – 6.