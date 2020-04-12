 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
УзбВирус - 896
09:53 13.04.2020

Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 31, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

По состоянию на 10:00 утра 13 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 31 и составило 896, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

В воскресенье ночью из-за прибавления числа инфицированных коронавирусом общее число еще составляло 865.

Источник - uztag.info
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