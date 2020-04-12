УзбВирус - 896

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09:53 13.04.2020
Число выявленных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло на 31, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).
По состоянию на 10:00 утра 13 апреля число подтвержденных в Узбекистане случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 31 и составило 896, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
В воскресенье ночью из-за прибавления числа инфицированных коронавирусом общее число еще составляло 865.