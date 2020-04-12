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Талибы и АфганПравительство освобождают пленных. Давайте жить дружно...
09:58 13.04.2020

Спецпосланник США приветствует освобождение заключенных правительством и талибами

Американский посланник мира Залмай Халилзад в твиттере приветствовал освобождение заключенных как афганским правительством, так и талибами, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).
Он сказал, что обеим сторонам следует "ускорить усилия" для достижения целей соглашения между США и талибами, потому что "потенциальная возможность вспышек COVID-19 в тюрьмах представляет собой реальную угрозу".
На сегодняшний день афганское правительство освободило 361 заключенного из талибов из тюрьмы в Баграме, сообщил представитель Дирекции по национальной безопасности (ДНБ) Джавид Фейсал.
Согласно указу президента Гани, сказал Фейсал, "в других тюрьмах будут продолжаться освобождения, чтобы освободить в общей сложности 1500 человек в рамках наших усилий по продвижению мира и борьбе с COVID19" отмечает TOLOnews.
В воскресенье талибы освободили 20 правительственных заключенных. Талибы отправили фотографии якобы освобожденных заключенных TOLOnews и сообщили, что они были переданы Международному комитету Красного Креста (МККК) в провинции Кандагар.
Факт освобождения силовиков в твиттере подтвердил глава МККК в Афганистане Хуан-Педро Шерер :

"Сегодня мы содействовали освобождению 20 афганских национальных сотрудников сил обороны и безопасности, которые были задержаны талибами, и передали их в канцелярию губернатора в Кандагаре".
Как сообщал ранее АфТАГ, афганское правительство освободило третью группу из 100 заключенных талибов.
Согласно мирному соглашению между США и талибами, афганское правительство должно освободить 5000 заключенных этой группы, а талибы должны освободить 1000 заключенных, чтобы проложить путь для внутриафганских переговоров.
В пятницу представитель талибов Забихулла Муджахид ответил по поводу освобождения первой группы заключенных, освобожденных афганским правительством, назвав их "неопознанными".
До этого группа талибов, которой поручено наблюдать за процессом и проверять списки заключенных, как сообщается, покинула Кабул из-за разногласий с афганским правительством по поводу этого процесса.

Источник - aftag.info
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