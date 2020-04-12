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|Работникам "Ашхабадтепло" на треть сократили зарплату
10:01 13.04.2020
Работникам треста "Ашхабадтепло" Управления коммунального хозяйства столичного хякимлика объявили, что с апреля их зарплата сокращена на 30%, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".
Работники треста не знают, что делать. Их семьи и сейчас живут в режиме жесткой экономии, а сокращение зарплаты только усугубит их положение.
У тех, кто занят неквалифицированным трудом и сейчас получает 1100-1200 манатов, заработная плата может стать ниже минимальной. Указом президента от 5 июля 2019 года, минимальный размер заработной платы в 2020 году определен в размере 870 манатов.