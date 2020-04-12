Goldman Sachs: несмотря на сделку ОПЕК+, цены на нефть продолжат падать

11:35 13.04.2020

Новое соглашение ОПЕК+ не приведет к восстановлению цен на нефть, считают аналитики Goldman Sachs. В ближайшее время нефтяные котировки продолжат падать, так как сокращаемые объемы добычи значительно уступают реальному падению спроса в мире на углеводороды, пишет Reuters со ссылкой на прогноз американского банка.

В рамках соглашения страны ОПЕК+ намерены снизить темпы добычи нефти в мае и июне на 9,7 млн баррелей в сутки. Как отмечают аналитики Goldman Sachs, по сравнению с первым кварталом текущего года сокращение составит всего 4,3 млн баррелей в день. Даже если на снижение объемов добычи согласятся страны G20, этого окажется недостаточно для восстановления цен на рынке, так как реальное падение спроса на нефть из-за коронавируса в апреле-мае составит около 19 млн баррелей в день, говорится в прогнозе банка. Исходя из этого, Goldman Sachs ожидает, что в ближайшие месяцы нефтяные котировки не только не вернутся к росту, но и серьезно снизятся: один баррель нефти марки Brent будет стоить в районе $20.

Впрочем, уже в третьем квартале, когда пандемия коронавируса должна остаться позади, в мире ожидается резкий всплеск спроса на энергоносители в связи с восстановлением производства. Тогда цены на нефть начнут расти, а к 2021 году, по мнению аналитиков Goldman Sachs, они могут достичь $52,5 за баррель.



По данным Bloomberg, после объявления о сделке цены июньских фьючерсных контрактов по нефти марки Brent в Лондоне выросли в итоге лишь на 0,4%.