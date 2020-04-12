"Проклятие клана Кеннеди". Куда угребла отважная Мэйв

12:17 13.04.2020 "Проклятие клана Кеннеди" действует до сих пор



11 апреля 2020, Евгений Крутиков



Легенда о проклятии, висящем над знаменитым американским политическим кланом Кеннеди, получила очередное подкрепление. Трагически погибли сразу два члена семьи, в том числе восьмилетний ребенок. Как возникла эта легенда и какие случаи гибели в клане Кеннеди считаются наиболее подозрительными и загадочными?

Полиция и береговая охрана американского штата Массачусетс обнаружили выброшенное волнами на берег тело 40-летней Мэйв Кеннеди Таунсенд Маккин – внучки бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди и внучатой племянницы убитого в Далласе 35-го президента США Джона Кеннеди. Тело ее восьмилетнего сына Гидеона нашли чуть позже – на глубине восьми метров в шестистах метрах от берега.



Семья Мэйв Кеннеди (она сама, ее муж Дэвид Маккин и трое их детей, из которых Гидеон был старшим) находились 2 апреля в родовом поместье Гианнис (Hyannis Port, читается это по-ирландски) на берегу Чесапикского залива. Это была такая форма "антикоронавирусного карантина". Мэйв Кеннеди ранее работала в Госдепартаменте США старшим советником по вопросам прав человека в администрации президента Обамы, а с недавнего времени на аналогичной должности в министерстве здравоохранения и гуманитарных ресурсов.



Дэвид Маккин сообщил СМИ, что дети играли на берегу океана в мяч, но он укатился в воду. Мэйв Кеннеди со старшим сыном Гидеоном бросились в каноэ с целью выловить мячик, но их стало относить от берега.

Это само по себе подозрительно. Поместье находится на берегу защищенной бухты, в которой никогда не бывает сильного течения или ветра. Тем не менее легкое каноэ стало быстро уносить в океан (по словам Маккина, "поднялся сильный ветер").

И это – лишь последняя загадочная смерть из очень длинной цепочки.



Страшно за Кеннеди

Специалисты по генеалогии клана Кеннеди давно бросили подсчитывать, сколько именно трагических смертей и странных несчастных случаев пришлось на эту семью за последние 80 лет. Во-первых, самих Кеннеди и сопряженных с ними родством известных личностей сложно подсчитать. Сейчас, после обнаружения тела Мэйв Кеннеди Маккин, на видеоконференцию (коронавирус все-таки) и совместную видеомолитву собралось почти сто человек, и все они в той или иной степени Кеннеди.



Во-вторых, записывать ли в клан Кеннеди зятьев и невесток, например, нынешнего губернатора штата Нью-Йорк (не мэра города Ди Блазио, а губернатора всего штата) Эндрю Куомо? Он был 15 лет женат на одной из дочерей Роберта Кеннеди, Керри – и в этом браке родились три дочери: Кайра, Мэрайя и звезда американского Instagram Микаэла. Сейчас Эндрю Куомо (он, кстати, потомственный губернатор штата Нью-Йорк, его отец Марио даже как-то номинировался в президенты от Демократической партии – в американском политическом истеблишменте очень мало случайных людей, если не считать Трампа) – один из самых активных борцов с коронавирусом.

Как боязно за них за всех, поскольку двойняшки Кайра и Мэрайя и Микаэла Андреа (1997 года рождения) – тоже внучки Роберта Кеннеди и внучатые племянницы президента Джона Фицджеральда. Да и за саму Керри Кеннеди, которая развелась с Куомо в 2005 году, тоже боязно. Она опять может врезаться в трактор, а потом в ее крови найдут странные химикаты (такой случай с ней уже был в 2012 году).

Погибшие братья



Водолазы нашли тело правнука Роберта Кеннеди

Тело внучки Роберта Кеннеди нашли в Чесапикском заливе

Пропавших членов семьи Кеннеди объявили погибшими

У основателя семейного клана Джозефа Патрика Кеннеди-старшего было девять детей. У его третьего сына Роберта Фрэнсиса Кеннеди (генерального прокурора США в президентскую каденцию своего старшего брата Джона и затем кандидата в президенты) – одиннадцать. Далее количество потомков у добрых католиков множится по экспоненте. Специалисты ориентировочно считают, что начиная с 1941 года в этой огромной и одной из самых политически влиятельных в Америке семье, так или иначе, случилось около тридцати трагических случаев со смертельным или едва не ставшим смертельным исходом.

Формально все началось с Розмари. Третий ребенок и первая дочь Джозефа Патрика Кеннеди-старшего и Розы Элизабет Фицджеральд родилась в 1918 году.



Бушевал грипп-испанка, и семейный врач алкогольных магнатов с ним боролся, потому роды принимали все, кто был вокруг. Служанки, кухарки... В результате долгожданная дочка (после двух сыновей) родилась с гипоксией мозга. До трех лет она развивалась нормально, но затем изменения ее способностей стали очевидны. Она отставала в развитии, не успевала в школе, у нее развилась дислексия. Со временем стали заметными изменения характера. Красивая, но неуравновешенная Розмари была подвержена вспышкам агрессии и перепадам настроения. Ее пытались запирать в монастыре, но она оттуда сбегала и устраивала погромы. Достижением считалось, что она научилась к 20 годам читать, писать и связно говорить.

В 1941 году, когда Розмари было 23 года, врачи порекомендовали ее отцу сделать дочери лоботомию. Эта варварская операция считалась тогда единственным средством лечения ментальных дисфункций. В ходе операции что-то пошло не так, и Розмари окончательно лишилась рассудка. Ее интеллект опустился до состояния двухлетнего ребенка, она перестала ходить, говорить и самостоятельно себя обслуживать. В таком жутком состоянии она прожила до возраста 86 лет и скончалась в частной клинике в 2005 году.

Первенец – Джозеф Патрик "Джо" Кеннеди-младший был классическим "золотым мальчиком". Гарвард, регбист, яхтсмен, невеста-манекенщица. Не хватало только подвигов. А требовательный отец так их хотел и создавал искусственную конкуренцию между братьями. С началом войны Джозеф Кеннеди попадает в авиацию ВМС США, но до 1944-го патрулирует Атлантический океан, охотясь за немецкими подлодками. Так героя не заслужишь.

А тут еще младший брат – Джон, будущий президент – уже успел стать настоящим героем, опередив старшего брата.



Торпедный катер, на котором служил Джон, таранит японский эсминец. Травмированный Джон вплавь доплывает до необитаемого острова Науро, таща за собой раненого матроса. На острове он на кокосовой скорлупе вырезает координаты команды корабля и пускает ее в океан. Через неделю их чудом спасают новозеландцы. Джон становится всеамериканским героем, а не каким-то там "сыном Кеннеди", приказ о награждении его медалями за мужество и ранение подписывает сам адмирал Хэлси.



Уязвленный Джозеф (у него не было ни одной медали, в отличие от младшего брата) добивается перевода в Европу, где начинает летать на бомбардировщике "Либерейтор" и едва не погибает в первом же бою. Немецкий "Мессершмитт" лишь случайно потерял самолет Кеннеди в облаках. Война шла к концу, подвига все не было, а о младшем брате писали все газеты. Тогда Джозеф-старший добивается назначения на секретную операцию "Афродита". Это были "камикадзе по-американски". Бомбардировщик "Либерейтор" доверху нагружали взрывчаткой, летчики должны были зайти на цель, включить автопилот наведения и выброситься на парашютах. Обычно целями были установки Фау-2 в районе французского Кале. То ли взрыватели неправильно установили, то ли случилось что-то еще – но 12 августа 1944 года "Либерейтор" Джозефа Кеннеди-младшего с десятью тоннами взрывчатки взорвался еще над Англией. Даже частей тела не нашли. Детей у него не было.

"Господь показал пальцем"

Четвертый ребенок в семье, Кэтлин "Кик" Агнес Кеннеди – любимица отца, красивая, сильная, игравшая в футбол со старшими братьями. Сопровождала отца, когда его назначили послом в Лондон. Встречалась с Дэвидом Рокфеллером, и в Великобритании в 1938 году на королевском балу ее назвали "дебютанткой года". С началом войны вступает в Лондоне в женский вспомогательный корпус Красного Креста. В 1944 году выходит замуж за Уильяма Кавендиша, барона Хартингтона.

Через четыре месяца после замужества и через месяц после гибели брата Джозефа ее муж, майор лорд Хартингтон, был убит немецким снайпером в Бельгии. После войны Кик Кеннеди сходится с Уильямом Вентвортом-Фицуильямом, восьмым графом Фицуильям, одним из крупнейших землевладельцев Шотландии, находившимся в процессе развода. 12 мая 1948 года частный самолет, на котором они летели вдвоем из Парижа на Ривьеру, разбился на юге Франции. Ее уже ко всему привыкшая мать сказала: "Господь Бог показал пальцем на мою дочь".

Джон Фицджеральд Кеннеди, второй сын в семье и 35-й президент США, был убит 22 ноября 1963 года в Далласе при всем известных, но так до сих пор вызывающих большие сомнения обстоятельствах.



В 1953 году он женится на журналистке из хорошей семьи Жаклин Ле Бувье, впоследствии более известной, как Жаклин Кеннеди-Онассис. Их первый ребенок – девочка Арабелла умирает сразу после родов. Третий ребенок – мальчик Патрик родился недоношенным и умер через 36 часов после рождения и за полтора месяца до смерти отца.

Старший сын президента США Джон Фицджеральд Кеннеди-младший родился в 1960 году и долгое время считался самым успешным членом клана. Красавец, бонвиван, адвокат, помощник прокурора и издатель модного журнала. До 14 лет жил на греческом острове в окружении 75 охранников своего отчима – миллиардера Онассиса. Ему приписывали многочисленные романы, включая певицу Мадонну и актрису Дэрил Ханна. 16 июля 1999 года Джон Кеннеди-младший со своей женой Кэролайн Джин Бассет-Кеннеди и ее сестрой вылетел на частном самолете на свадьбу своей двоюродной сестры Рори (дочери Роберта). Он сам был за штурвалом. Через несколько десятков минут самолет на большой скорости спикировал в Атлантический океан. По распоряжению президента Билла Клинтона в стране был объявлен траур.

Единственная оставшаяся в живых дочь 35-го президента США Кэролайн Кеннеди – успешный политик. С 2013 года – посол в Японии. Трамп неоднократно пытался ее оттуда выкурить и заявлял, что она получила свой пост только потому, что она – Кеннеди и благодаря своим связям. В 2017 году он все-таки ее оттуда отозвал.



Гибель политической карьеры



Третий из четырех братьев Кеннеди – Роберт Фрэнсис "Боб", генеральный прокурор в каденцию своего брата Джона и самый перспективный кандидат в президенты – был убит 6 июня 1968 года в отеле "Амбассадор" в Калифорнии после предвыборного митинга Сирханом Сирханом, отбывающим до сих пор пожизненное заключение. У него было одиннадцать детей, последняя из которых, та самая Рори, на свадьбу которой летел ее двоюродный брат, родилась уже после его смерти.



Самый из активных его сыновей – Роберт Фрэнсис-младший, журналист и писатель – в прошлом году вдруг неожиданно заявил, что Сирхан Сирхан не убивал его отца, хотя это произошло под телекамеры на глазах у более чем тридцати человек. По словам младшенького, Бобби Кеннеди убил охранник отеля Тэйн Сезар, умерший в прошлом году на Филиппинах. Якобы Сезар был против либеральной политики братьев Кеннеди в отношении расовых меньшинств. Роберт Кеннеди-младший утверждает, что он якобы говорил с Сезаром, но тот потребовал за интервью 25 тыс. долларов. Немного для человека, убившего генпрокурора и самого перспективного кандидата в президенты США.



К концу 1960-х годов в живых из братьев Кеннеди остается Эдуард Мур "Тед". Несмотря на то, что он сильно уступал в харизме старшим братьям, он всерьез рассматривался как один из самых перспективных кандидатов в президенты США. Но еще в 1964 году Эдвард Кеннеди попадает в свою первую автокатастрофу, в которой погибает его помощник, а он сам получает тяжелую травму шеи и долгое время вынужден носить корсет.



Но 18 июля 1969 года его президентским амбициям приходит конец. После странной вечеринки, в которой участвовали перспективные девушки-дебютантки из его избирательного штаба, он отправляется на автомобиле "покататься" с молоденькой волонтеркой Мэри Джо Копечне. По неустановленной причине машина падает в озеро, девушка погибает. Тед Кеннеди пытается доказать, что он шесть раз нырял, чтобы ее вытащить, но суд ему не верит, и он получает заочный срок за неоказание помощи.

Этот эпизод со временем оброс множеством конспирологических версий, вплоть до того, что колеса машины были прострелены, чтобы она упала в озеро – и тем самым Эдварду Кеннеди был бы закрыт путь в Белый дом. Тем не менее Тед Кеннеди сделал приличную политическую карьеру. Был сенатором, ездил в Москву договариваться о выезде за границу Ростроповича и умер в 2009 году от опухоли мозга. Рак, скорее всего, наследственный, поскольку его сын Эдвард Мур Кеннеди-младший потерял в 1973 году правую руку от онкологического заболевания.

Аналогичная история (вплоть до деталей) происходит с сыном Роберта Кеннеди – Джозефом Патриком II. Он попадает в автокатастрофу, в результате которой ехавшая с ним девушка Пэт Келли оказалась парализована. Это также убило его президентские амбиции, но он все еще политик и активист Демократической партии.



Несчастные случаи



Вообще все дальнейшие истории связаны в основном с многочисленными наследниками Роберта Кеннеди. Другой его сын – Дэвид Энтони – в 1984 году в возрасте 29 лет умирает от передозировки кокаина. Это сложно, но можно.

В 1994 году еще один сын Роберта – Майкл Лемуан – погибает на горнолыжном курорте Аспен во время семейного (!) праздника. Он играл с братьями в американский футбол на лыжах: съезжая с горы, надо перекидываться мячом. Майкл Лемуан врезался в дерево, на нем не было ни шлема, ни вообще какой-либо защитной амуниции.



Менее года назад, 1 августа 2019 года, во все том же родовом поместье Гианисс в Массачусетсе была найдена мертвой еще одна внучка Роберта Кеннеди, 22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл. Красавица-блондинка, студентка Бостонского университета и активистка разного рода модных экологических движений умерла от передозировки наркотиков.



И все это только часть истории клана Кеннеди. Еще одна дочь Роберта была замужем за Арнольдом Шварценеггером и некоторое время фигурировала как "первая леди Калифорнии", когда "железный Арни" был губернатором. Нет сомнений в том, что без поддержки клана Кеннеди губернатором он не стал бы никогда.



Конец клана Кеннеди



Что все это было и когда это закончится? Суеверных американцев это очень занимает. Набор совпадений? Для такой огромной семьи статистическая погрешность возможна. Тем более, что первые трагедии вполне объяснимы авторитарным характером основателя клана, его собственным образом жизни (он был бутлегером и алкогольным магнатом, как и его собственный отец, между прочим).



Протестантская часть Америки убеждена, что это "проклятие" клану Кеннеди за образ жизни и профессию основателей клана. Другая конспирологическая версия сводится к тому, что та же самая протестантская элита, персонифицированная в "Лиге Плюща", стремилась искоренить выскочек – католиков-ирландцев, которые в лице трех братьев могли монополизировать политическую власть в США чуть ли не до современных годов. Если так, то это им удалось – сейчас клан Кеннеди серьезной политической силы уже не представляет. Он растворился сам в себе, самоуничтожился, а наследственная власть в США до прихода Трампа принадлежала и принадлежит крупным "старым" семьям пуритан или их родне. И, скорее всего, будет принадлежать дальше.



Сейчас уже ни один из многочисленных представителей клана Кеннеди на высший пост в США не претендует, если не считать таковым "бывшего зятя" губернатора штата Нью-Йорк Куомо, тоже католика, хоть и итальянца. Но он по крови не Кеннеди. Хотя все равно за него в эпоху коронавируса как-то боязно. Мало ли что. Источник - взгляд

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