Выращенная под задачи правящего класса элита практически всех государств органически не способна что-то менять, - М.Хазин

12:30 13.04.2020

Без теории нам смерть

выращенная под задачи правящего класса элита практически всех государств органически не способна что-то менять

Михаил Хазин



13 апр. 2020



Один из самых главных вопросов, который задают мне в процессе общения с читателями и слушателями, это вопрос о том, почему действия мировых руководителей настолько неадекватны. Мне говорят, вы даете разумные объяснения, почему бы их не взять за основу, тем же правительствам и/или финансистам и минимизировать последствия предстоящего кризиса? Почему они идут как бычки на заклание, не просто максимизируя негативные последствия деструктивных экономических процессов, но еще и закрывая для самих себя (ну, это если возраст еще не слишком значительный) какие бы то ни было политические перспективы. Больные они, что ли?

Аналогичный вопрос, но с другим подтекстом, задают мои критики. Разумеется, я сейчас не имею в виду тех, кто критикует меня по должности или за деньги, их вообще не волнует, что я говорю, они просто год за годом повторят одни и те же мантры ("даже испорченные часы дважды в сутки показывают правильное время", "уникальный предсказатель, который не сумел сделать ни одного правильного предсказания", "по три раза в день предсказывает крах доллара" и так далее). Но есть и искренние критики, которые выдают вполне рациональный аргумент: трудно ожидать, что все управленческие элиты в мире состоят из полных идиотов. Значит, если они в своей деятельности теорию Хазина не используют (а последние годы уже нет сомнений, что многие про нее знают), то в ней есть какие-то серьезные изъяны. Соответственно, безоговорочно доверять ей нельзя.

Более того, этот аргумент придает теории некоторый конспирологический оттенок. Поскольку об этом самом изъяне ничего не говорю не только я и мои сторонники (что еще можно объяснить), но и мои критики, в том числе непримиримые, то возникает предположение, что он носит какой-то очень закрытый – секретный характер. И эта сакральность тоже вызывает недоумение, не получается ли так, что признание этой теории кризиса есть признак некой "провинциальности"? Мол, "городские"-то точно знают, что это бред, но не говорят, чтобы держать дистанцию. Ну, или, не "городские", а члены "внутренней партии" (цитата, как понятно, из Оруэлла).

Но вот если посмотреть на ситуацию с марксистской точки зрения, то все непонятки мгновенно рассеиваются. Чему нас учит марксизм-ленинизм? Что система управления в любом государстве строится под интересы правящего класса. А какой у нас в мире сейчас правящий класс? Для ответа на этот вопрос нужно разобраться, а какой у нас строй. С ним все ясно, строй этот - финансовый капитализм. И, соответственно, правящий класс - финансисты, банкиры.

Почему не просто капиталисты? А потому, что "настоящий" капиталист точно знает, что для получения прибыли нужно затратить довольно серьезные усилия, в том числе, нужно рисковать и делать ставки. Да, он занимается эксплуатацией, но одной эксплуатации для успеха капиталиста мало. Нужно чувствовать конъюнктуру рынка, нужно быть хорошим управленцем, нужно, в конце концов, следить за финансами. У банкиров последние 100 лет (а особенно, последние 40) ситуация несравнимо лучше.



Им вообще не нужно рисковать. В принципе. Поскольку легализация эмиссионной прибыли - это не риск, а инфраструктуру для этого выстроили предыдущие поколения (после окончания II Мировой войны, в 50-е - 60-е годы прошлого века). Все остальное - это просто выстраивание удобной структуры за деньги, которых можно напечатать столько, сколько нужно. А если вдруг что-то не получается, то напечатать еще.

Такая ситуация не просто разрушительна с точки зрения мысли о будущем, она тотально разрушительна в стратегической перспективе. Пока был СССР, как перманентная угроза, это еще не так проявлялось, но СССР нет уже почти три десятилетия. И за эти десятилетия финансисты создали управленческую структуру, которая в принципе не может размышлять о будущем. Поскольку все ее участники знают: для того, чтобы получать деньги, нужно удовлетворить банкиров. И все. А если ты их обидишь, то лично у тебя денег больше не будет. Никогда.

И вот получается замечательная ситуация. Выращенная под задачи правящего класса элита практически всех государств органически не способна что-то менять. По банальной причине: та самая теория, о которой мы говорим, как бы она ни была красива и адекватна, обладает одним очень серьезным недостатком, с точки зрения банкиров. Она говорит, что в процессе кризиса относительная роль финансистов в экономике серьезно упадет. Реально - раз так в 10, с 50% до, максимум, 5.



В абсолютных цифрах это будет еще больше, но абсолютные цифры финансистов не интересуют, поскольку для того, чтобы оставаться правящим классом им нужны относительные. Причем, как показывает предкризисная ситуация (перед 2008 годом), когда цифра прибыли, которую они перераспределяли в свою пользу, подскакивала до 70%, им уже даже 50 мало. А 5%… Это тотальная катастрофа, поскольку с такими доходами придется отказаться и от того, чтобы финансировать политиков, и от того, чтобы финансировать государственный аппарат, и от того, чтобы финансировать СМИ, и от того, чтобы финансировать все гуманитарные исследования и гуманитарные факультеты всех университетов… Да и от фондов Сороса, через которые управляются разные страны (типа Украины) тоже придется отказаться… В общем, тотальная катастрофа.



Поскольку пока правящий класс все это контролирует (через финансирование за счет эмиссионных денег), то все, кто работает в перечисленных структурах, точно понимают - не то, что говорить, но даже в кулуарах рассматривать концепции, которые приведут к падению роли финансистов нельзя. Поскольку с финансирования снимут уже сейчас, более того, и еще отберут все, что есть (через долги). А то, что кризис… Ну, кризис… Но если вести себя "правильно", то лично тебе что-то дадут и жить ты будешь сильно лучше, чем все… Главное, не выпендриваться!



И по этой причине наша экономическая теория не принята властью в любых странах, в которых доминирует бреттон-вудская модель (то есть, практически, во всех). До начала собственно кризиса, разумеется. И никакой конспирологии, никакой сакральности. Просто чистый, рафинированный марксизм, с доминирующей ролью господствующего класса. А вот потом, когда структура экономики начнет меняться, и доминирующий класс просто не сможет больше доминировать, ситуация может серьезно измениться. И, к слову, ждать осталось не так уж долго.