Америка терпит бедствие. Трамп стремительно теряет популярность, - "Къ"

12:38 13.04.2020

Америка терпит бедствие

Пока США страдают от коронавируса, Дональд Трамп теряет популярность



Газета "Коммерсантъ" №66 от 13.04.2020, стр. 4

Коронавирус продолжает гибельное шествие по США: за последние несколько дней страна поставила антирекорд по числу заболевших и умерших от COVID-19. Впервые в американской истории режим бедствия объявлен в каждом из 50 штатов. Власти думают не только о том, как бороться с эпидемией, но и о том, как восстанавливать страну после карантина,- на этой неделе в США будет сформирован особый совет специально для проработки этого вопроса. Кроме того, Вашингтон озабочен и распространением разных видов мошенничества, связанных с коронавирусом,- они уже стоили американцам более $10 млн.

"Ситуация в Вайоминге еще не такая угрожающая, как в некоторых других штатах, но объявление такого режима позволит нам подготовиться и мобилизовать ресурсы к тому времени, когда они понадобятся". С таким заявлением губернатор штата Вайоминг Марк Гордон обратился к президенту США Дональду Трампу и попросил того дать добро на объявление в штате режима бедствия. Согласие было получено, и впервые в истории США такой режим был объявлен в каждом из 50 штатов.



Показательно, что власти сочли случившееся именно "бедствием". Американский закон предусматривает два режима, предполагающих помощь штатам со стороны федеральных властей: чрезвычайной ситуации и бедствия. Режим ЧС можно назвать более мягким. Во-первых, объем оказываемой помощи не должен превышать $5 млн. Во-вторых, федеральная помощь может идти только на защиту жизни людей, собственности и ликвидацию непосредственных последствий происшествия. В случае режима бедствия конкретный лимит суммы помощи не установлен, к тому же федеральное финансирование может идти не только на ликвидацию конкретных последствий происшествия, но и на долгосрочные восстановительные проекты после него.



Именно режим бедствия позволит, в частности, поставлять в штаты аппараты искусственной вентиляции легких из федеральных запасов.



Впрочем, ситуацию в Вайоминге пока назвать именно бедствием затруднительно - это единственный штат в стране, где пока не зарегистрировано ни одной смерти от вызванного коронавирусом заболевания. Всего в США, по данным на 12 апреля, зафиксировано более 530 тыс. заболевших COVID-19, более 20,6 тыс. человек скончались - это абсолютный мировой антирекорд по обоим показателям.

Дональд Трамп тем временем размышляет, как лучше всего противостоять коронавирусу и что делать со страной после него. В пятницу, 10 апреля, он анонсировал, что в ближайший вторник, 14 апреля, он объявит состав совета, который сосредоточится на разработке плана посткарантинного восстановления. Президент пообещал, что в состав совета войдут "очень, очень замечательные доктора и бизнесмены". Этот совет будет работать параллельно с противоэпидемическим советом, который возглавляет вице-президент Майк Пенс. "Речь идет не только об экономике. Я называю его "группа по открытию нашей страны" или "совет по открытию нашей страны"",- пояснил президент, прежде чем удалиться на пасхальные выходные. По данным источников CNN, прорабатывается план начать "открытие страны" к 1 мая.

Именно к Пасхе ("Очень важному для меня празднику",- сказал президент) он изначально надеялся вновь открыть страну всему миру (см. "Ъ" от 25 марта). Вместо этого он вынужден собственными глазами наблюдать пик эпидемии и тысячи ежедневных смертей.

Дональд Трамп продолжает удивляться жестокости пандемии и искать крайних

На этих выходных Дональда Трампа ждала еще одна, причем очень личная неприятность - в субботу, 11 апреля, в больнице от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался его близкий друг, легендарный 78-летний нью-йоркский магнат в сфере недвижимости Стэнли Чера. 1 апреля президент упоминал его на одном из своих посвященных коронавирусу брифингов. "Когда отправляешь своего друга в больницу, звонишь ему узнать, как дела,- такое было со мной, он отправился в больницу и сказал "прощай" - он сильный парень, чуть старше и чуть полнее, чем хотел бы быть. Звонишь на следующий день узнать, как он, а он в коме. В общем, это совсем не грипп",- рассказывал господин Трамп.

В интервью изданию Politico специализирующийся на президентах США историк Дуглас Бринкли рассказал, что именно такого рода события - важные для него лично и затрагивающие знакомых людей вроде премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона - заставили Дональда Трампа осознать всю серьезность ситуации с коронавирусом. Еще 30 марта на пресс-конференции - в более серьезном, чем обычно, тоне - президент делился впечатлениями от просмотра кадров из больницы в районе, где он вырос, и рассказывал о "множестве трупов".

К личным переживаниям президента, тщательно отслеживающего свою популярность, наверняка добавится еще одно - по данным опроса Reuters / Ipsos, за прошлую неделю число американцев, положительно оценивающих борьбу президента с эпидемий, упало с 48% до 42%. Общий рейтинг главы государства при этом снизился до "стандартных" для него 40% с рекордных 48–49%, фиксировавшихся в марте.

По данным ряда американских изданий, в частности Axios и The New York Times, союзники президента полагают, что причина утраты части популярности кроется в ежедневных продолжительных брифингах по коронавирусу, на которых глава государства нередко критикует прессу и порой больше говорит о себе, чем о борьбе с болезнью.

Даже один из наиболее близких соратников президента - сенатор Линдси Грэм в разговоре с Axios признал, что президент порой сам "забалтывает" то, что хочет сказать.



Обозреватель "Ъ" Алексей Наумов - о том, какую правду об Америке вскрыла эпидемия коронавируса

Подлил масла в огонь и опрос CNN: по его данным, наиболее вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден победит на грядущих 3 ноября выборах с результатом в 53% против 42%. Правда, тут важно отметить, что опрос не учитывал особенности американской избирательной системы и существование коллегии выборщиков, обеспечивающей отражение интересов всех штатов, даже самых малонаселенных: в 2016 году демократ Хиллари Клинтон набрала больше голосов американцев, нежели Дональд Трамп, и все равно проиграла.

Тем временем американские власти вынуждены бороться с еще одной напастью - разными видами мошенничества, связанными с коронавирусом. В сети распространяется вредоносное приложение, обещающее помочь пользователю узнать, контактировал ли он с больным COVID-19, а по факту блокирующее телефон и требующее выкуп в биткойнах. Американцам также пытаются продать "противокоронавирусные" серебряные вещи, зубную пасту, "полезные масла". Предлагают и контрафактные маски, не обеспечивающие защиты, и тесты на коронавирус, не показывающие реального результата.

Дело дошло до Генпрокуратуры, которая взяла ситуацию на особый контроль, и до координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом Деборы Беркс - она публично призвала американцев не покупать тест-комплекты, предлагаемые в интернете. Бюро по защите прав потребителей при Федеральной торговой комиссии США отчиталось: американцы потеряли на покупках "чудодейственных" товаров более $12 млн.

Алексей Наумов