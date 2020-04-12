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Что показывает томография больных коронавирусом: легкие напоминают булыжную мостовую
14:00 13.04.2020

Как будет организовано обследование пациентов в поликлиниках

В борьбу с коронавирусом вступила поликлиническая сеть. Если раньше диагностика и лечение COVID-19 были прерогативой специализированных больниц, теперь москвичей ждут в 42 городских поликлиниках, где открылись так называемые COVID-центры. Медикам предписано ставить диагноз, не дожидаясь ПЦР-диагностики, – только по клинической картине. Об этом заявил в конце прошлой недели министр здравоохранения Михаил Мурашко. Столичные медики уточнили, – к клинической картине должен обязательно прилагаться снимок компьютерной томографии органов грудной клетки.

Этот метод является единственным достоверным диагностическим исследованием, которое позволяет подтвердить или исключить развитие осложнения в виде пневмонии. Насколько быстро новая методика позволит начинать лечение пациентов, мы поговорили с главным специалистом по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России по ЦФО, директором Центра диагностики и телемедицины Сергеем МОРОЗОВЫМ.

– Сергей Павлович, расскажите, почему возникла необходимость в проведении компьютерной томографии, не дожидаясь результатов лабораторных тестов?

– Нередки случаи, когда ПЦР-исследования делаются в течение нескольких дней и при этом дают неточный результат. Пациенту, имеющему все клинические симптомы вирусной инфекции, приходиться ждать повторного результата тестирования, хотя он мог бы уже получать помощь с первых дней обращения в медучреждение. Между тем, отрицательный результат у ПЦР-диагностики может быть по простой причине: ко времени обращения пациента за помощью в носоглотке, откуда у него берут мазок для тестирования, может уже не оказаться самого вируса. После 3-х суток он может спуститься вниз, в легкие, где "увидеть" его сможет только компьютерная томография (КТ). А вот ее чувствительность гораздо выше всех тестов, она составляет где-то 97-98 процентов, это очень точные данные, и диагноз становится известен в день обращения.

– То есть, до третьего дня болезни обращаться в поликлинику за постановкой диагноза бессмысленно?

– Как правило, на первом этапе болезнь развивается бессимптомно, и первые три дня у пациента не может быть никаких проявлений. Все начинается чуть позднее, с небольшой температуры – это 37,3 – 37,5°C. Когда на градуснике уже 38°C, пациент чувствует боль в мышцах и кашель – пора звонить врачам.

– Раньше все больные с подобными симптомами доставлялись в стационар...

– Правильно, но во всех ли случаях это оправдано? Ведь у многих, привезенных в больницу, диагноз не подтверждался или подтверждался, но болезнь проходила в легкой форме. Госпитализация в стационары необходима пациентам с тяжелыми формами заболевания.

Сегодня мы знаем, что только в 15% заболеваний COVID-19 пациентам требуется лечение в стационаре и только 5% – в реанимации. Это значит, что изолировать пациента необходимо, но при легкой форме течения это можно организовать и дома. То есть поликлиники, куда мы теперь на первых этапах будем направлять пациентов (за исключением самых острых случаев), станут своеобразным фильтром, снижающим нагрузку на стационары.

– Расскажите поподробнее, как технически будет проходить диагностика в поликлиниках? Риска заразиться от пациентов с подозрением на COVID-19 для других посетителей не возникнет?

– Во-первых, COVID-центры будут иметь отдельный вход, как изолированные от всей поликлиники боксы. Во-вторых, мы позаботились и о самих сотрудниках, взаимодействующих с пациентами. Кабинеты компьютерной томографии разделены на аппаратную ("грязную" зону) и пультовую ("чистую" зону). Рентгенолаборант остается в пультовой, а в аппаратной для работы с пациентом будет находиться медработник, помощник рентгенолаборанта, облаченный в защитный костюм. После каждого обследованного пациента проводится обработка аппаратуры и рабочих поверхностей дезинфицирующими средствами.

– Какие изменения в легких может видеть рентгенолог на разных этапах диагностики?

– Изменения в легких при заражении COVID-19 напоминают матовые стекла или изменения по типу булыжной мостовой. Как правило, эти белые участки круглой формы (такими мы видим их на экране компьютера) появляются сразу с двух сторон. На ранней стадии их диаметр едва достигает 3 см в задних нижних отделах легких. Поэтому, кстати, больному не рекомендуется лежать на спине, больше – на животе. В этом положении воздух лучше поступает в легкие. В этот период мы еще не видим жесткого уплотнения, характерного для классической пневмонии. Оно формируется к 8-9 дню заболевания. К этому периоду "матовые стекла" могут заполнять собой чуть ли не все легкие. На этой фазе в борьбу с вирусом вступают уже собственные клетки организма, клетки иммунной защиты – лейкоциты, и вирусную пневмонию, вызванную COVID-19, становится уже трудно отличить от бактериальной. К 9 дню у пациента может снижаться функция дыхания, но после, в идеале, если лечение было оказано вовремя, организм все же справляется с инфекцией. Та постепенно отступает, все изменения в легких рассасываются. Это происходит примерно через две недели болезни.

– Инфекция эта новая. Все ли все рентгенологи способны сегодня правильно ставить диагноз?

– Мы запустили целую программу обучения специалистов при помощи вебинаров, рядом с молодыми рентгенологами всегда находятся более опытные, которые обязательно перепроверяют результат. Помимо этого мы постепенно подключаем автоматизированную диагностику COVID-19, то есть врачам на помощь приходит искусственный интеллект.

– В каких случаях после посещения поликлиники пациента могут оставить дома?

– Если у него КТ показало изменения в легких, то, скорей всего выпишут направление в стационар, если присутствуют только легкие признаки болезни, то назначат специфическое лечение дома. Все последующие дни врач будет связываться с ним через телемедицинский центр.

– Сколько пациентов с подозрением на заболевание коронавирусом уже прошло через компьютерную томографию в этом году?

– На 11 апреля в московских поликлиниках КТ органов грудной клетки была проведена 630 пациентам. Но только у 10% были выявлены вирусные пневмонии.

Наталья Веденеева

Источник - МК
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