Проблема не в коронавирусе, а в капитализме, - С.Кожемякин

14:05 13.04.2020 Проблема не в коронавирусе, а в капитализме



Пандемия коронавируса никак не повлияла на агрессивные планы буржуазии. США продолжают добиваться свержения законного правительства Венесуэлы. Обостряется противостояние в Бразилии, где режим Болсонару стремится к установлению крайне-правой диктатуры.



Отчаяние империи



Лозунг Ницше "Падающего - толкни" является квинтэссенцией капитализма. Он действует одинаково бесчеловечно как внутри буржуазного государства, обрекая на нищету всех "не вписавшихся в рынок", так и в международных отношениях. Трудности, испытываемые Венесуэлой из-за падения цен на нефть и проникновения коронавируса, используются США для перезагрузки враждебной политики.



А перезагрузка действительно назрела. Дела проамериканской оппозиции идут все хуже. Антиправительственные демонстрации тают с каждым разом. Черным пятном на репутацию самозваного "президента" Гуайдо легла история с зарубежной помощью. Только от Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) он получил 180 млн долл., причем дальнейшая судьба денег неизвестна. Конституционная ассамблея начала подготовку законодательных мер для ограничения внешней подпитки оппозиции, сам Гуайдо недавно был вызван на допрос в генеральную прокуратуру.



Нечистые на руку политиканы отталкивают от себя даже вчерашних союзников. Ряд оппозиционных партий, включая одну из крупнейших - "Демократическое действие", - вступили в переговоры с властями. Целью является поиск путей урегулирования, а первым шагом должно стать совместное формирование нового состава Национального избирательного совета (аналог Центризбиркома).



Эта перспектива сильно напугала противников Каракаса. Ими задействован широкий арсенал - от диверсий до нового витка санкций и угроз вторжения. В марте был сожжен склад с электронными машинами для голосования. Ответственность взяла на себя оппозиционная группа, однако нападение на демократию не вызвало никакой реакции "демократических" столиц. Не исключено даже, что вредительская акция была с ними согласована. Система подсчета голосов в Венесуэле является одной из самых прозрачных в мире, что подрывает кампанию лжи против правительства Мадуро.



Правоохранительными органами регулярно нейтрализуются проникающие с территории Колумбии и Бразилии диверсанты, что подтверждает существование там лагерей подготовки ультраправых боевиков. Финансируют же эту деятельность Вашингтон. В 2021 финансовом году "на укрепление безопасности" Колумбии только по линии Госдепартамента США планируется выделить 413 млн долл. Еще 205 млн получит оппозиция в самой Венесуэле "для содействия передачи власти".



Угрозой суверенитету прозвучало заявление главы Южного командования вооруженных сил США Крейга Фоллера. По его словам, Пентагоном разработано "несколько вариантов действий по Венесуэле", которые могут вступить в силу при провале дипломатических усилий. При этом Фоллер подчеркнул роль Колумбии и Бразилии. "Их план - принести войну и терроризм, дестабилизировать Венесуэлу, наполнить ее насилием и оправдать военное вмешательство в нашу страну", - заявил президент Николас Мадуро.



Предположения вскоре подтвердились. Администрация Трампа вынула из-под спуда обвинения руководства Венесуэлы в незаконном обороте наркотиков. Аналогичные намеки делались еще при Чавесе, теперь же они прозвучали с официальной трибуны. Министр юстиции США Уильям Барр назвал Мадуро "главарем наркокартеля" и посулил 15 млн долл. за информацию, которая приведет к его аресту. Схожие обвинения прозвучали в адрес главы Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо, министра обороны Владимира Падрино Лопеса и ряда других должностных лиц.



Абсурдность подобных заявлений усиливает тот факт, что львиная доля наркотиков, поступающих в США, производится в Колумбии. Тамошние наркокартели чувствуют себя комфортно, контролируя целые регионы. Этому способствует тайная, а нередко открытая поддержка правительством, использующим военизированные группировки для борьбы с левыми партизанами. Несмотря на это, Колумбия является главной союзницей Вашингтона.



Вслед за бездоказательным выступлением Барра Трамп объявил о начале "масштабной антинаркотической операции". По его словам, в союзе с 22 другими странами Южное командование поведет наступление на картели с использованием авиации и военно-морских сил. Как уточнили в Вашингтоне, главной целью операции станет правительство Венесуэлы. "Мы продолжим оказывать политику максимального давления, чтобы привлечь режим Мадуро к ответственности за его злонамеренные действия, включая наркотрафик", - заявил помощник Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Одновременно США потребовали от властей Венесуэлы передать власть временному правительству, которое подготовит "свободные и справедливые выборы".



В Каракасе сравнили политику Вашингтона с бесчинствами ковбоев-расистов и объяснили ее отчаянием американской элиты. Для укрепления обороны создан национальный антитеррористический корпус и проведены масштабные учения "Боливарианский щит 2020" с участием 2,3 млн человек - как военных, так и членов народного ополчения.



Несмотря на призыв ООН ослабить давление на Венесуэлу, Кубу, Иран и другие страны, администрация Трампа поступает с точностью до наоборот. Введя санкции против венесуэльской авиакомпании "Конвиаса", она не позволяет Каракасу вернуть на родину 800 сограждан, оказавшихся в США. Из-за существующих ограничений страна вынуждена тратить на покупку тест-систем для диагностики коронавируса втрое больше их реальной стоимости. Колумбия и Бразилия проигнорировали призыв Венесуэлы организовать совместные санитарно-карантинные меры на границе.



Из-за угрозы санкций прекратила сотрудничество с Каракасом компания "Роснефть", занимавшаяся добычей и продажей венесуэльского сырья. Активы ее дочерних предприятий переданы госкомпании "Росзарубежнефть", но сохранится ли деловая активность на прежнем уровне, пока неизвестно. Полностью отказаться от импорта нефти из Венесуэлы может и Индия. Две ее крупнейшие корпорации - "Релианс" и "Наяра" - сообщили о намерении сделать это уже в апреле.



Вопреки атакам, страна успешно противостоит коронавирусу, Численность подтвержденных на 9 апреля случаев - 167 - более чем в десять раз меньше, чем в Колумбии (2054). Эффективность принятых Каракасом мер признают в ООН. В частности, подготовлено свыше 4 тыс. резервных койко-мест, введен режим чрезвычайного положения. Правительство постановило на полгода заморозить выплаты за аренду жилья и процентов по кредитам. Указ "О стабильности на рабочем месте" запрещает увольнения работников, 7 млн семей получают дополнительную продовольственную помощь.



Коммунисты против вируса диктатуры



Пандемия провела четкую границу между левыми и правыми правительствами региона. Первые всеми силами пытаются свести к минимуму ее негативные последствия. Например, власти Аргентины ввели пособия для 3,6 млн малообеспеченных семей, потерявших работу из-за карантина. Размер выплат составляет 10 тыс. песо (12 тыс. руб.) в месяц. Успешно противостоит распространению инфекции Куба. По числу врачей на 10 тыс. населения (90; для примера, в России - 38) она занимает первое место в мире, что позволило Гаване оказать помощь в борьбе с коронавирусом полутора десяткам стран Европы, Африки и Латинской Америки.



Совсем иной путь выбрало руководство Бразилии. В своем телеобращении к нации Жаир Болсонару назвал заболевание "небольшой простудой" и обвинил СМИ в нагнетании паники. По его словам, коронавирус опасен только для пожилых людей. "Конечно, некоторые умрут, но такова жизнь", - заявил он, поставив себя на одну доску с фашистскими изуверами. Болсонару раскритиковал министерство здравоохранения и местных руководителей, в том числе мэров Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, посмевших объявить карантин. "Мы должны вернуться к нормальной жизни!" - добавил он, потребовав в полном объеме восстановить транспортное сообщение и работу магазинов. И это при том, что Бразилия удерживает первое место как по числу заразившихся, так и по количеству жертв. На 9 апреля зарегистрировано свыше 16 тыс. инфицированных и 822 погибших.



Главным мотивом отказа от борьбы с коронавирусом Болсонару назвал недопустимость экономического спада. Но к интересам простых жителей это не имеет никакого отношения. Пандемия не только не притормозила неолиберальные реформы, а разогнала их. Министр экономики Паулу Гедес потребовал от парламента ускорить приватизацию госсектора, в том числе крупнейшей энергетической компании "Элетробраз", и увеличить автономию Центробанка. На 158 тыс. урезано за последний месяц число получателей пособий в рамках программы "Семейный грант", хотя количество живущих в крайней нищете бразильцев за последние годы выросло на 2 млн. Острее всего эта проблема ощущается в северо-восточных штатах, но именно они стали главными жертвами "оптимизации". На 30 процентов сокращен штат Национального института социального обеспечения, рассматривающего заявки на пособия. В результате нуждающиеся вынуждены месяцами ждать приема.



Еще одним шагом в интересах крупного капитала стало разрешение приостанавливать трудовые договоры и, соответственно, выплату зарплаты на срок до 4 месяцев. Поистине людоедская инициатива была заблокирована парламентом, что обострило конфликт исполнительной и законодательной ветвей власти. Хотя большинство в обеих палатах составляют правые партии, даже они дистанцируются от неприкрыто реакционной политики президента. Незадолго до этого депутаты преодолели вето Болсонару, пытавшегося заблокировать законопроект о выплате пособий инвалидам и бедным пенсионерам. Раздаются призывы к импичменту.



После этого президент стал грозиться распустить парламент и Верховный суд, призывая сторонников выходить на улицы, несмотря на разгар пандемии. По всей стране мобилизуются так называемые армейские клубы, объединяющие сторонников военной диктатуры 1960-80-х годов. Причем Болсонару даже не пытается скрыть свои намерения. По его словам, чилийский режим Пиночета покажется "мелочью" по сравнению с тем, что может произойти в Бразилии. Такова, добавил он, будет цена выхода из кризиса. Не менее откровенно выразился его сын, депутат Эдуарду Болсонару. "Упади на парламент водородная бомба, думаете, кто-то стал бы проливать слезы?" - поинтересовался он. Еще одним сигналом стало назначение главой президентской администрации генерала Вальтера Браги, что еще более увеличило число военных на руководящих должностях. А специальный секретарь по вопросам культуры Роберто Алвим отличился тем, что в ходе публичного выступления стал обильно цитировать Геббельса под аккомпанемент столь любимой немецкими нацистами музыки Вагнера. Должности он лишился только после критики со стороны еврейской общины.



В своих планах президент опирается на Вашингтон. По итогам мартовского визита Болсонару в США Трамп выразил ему полную поддержку. На переговорах обсуждалось заключение соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подразумевающем поставки американского оружия по упрощенным схемам и подключение Бразилии к программам НАТО. Кроме того, стороны договорились усилить взаимодействие для "восстановления конституционного порядка в Венесуэле".



Остановить дрейф режима к диктатуре могут только левые силы. Важным шагом стало соглашение семи партий о постоянном сотрудничестве. В совместном заявлении, подписанном, в том числе, Партией трудящихся и Компартией (КПБ), определены главные задачи - борьба против неолиберального экономического курса и наступления на демократию. "Ситуация в стране становится все более серьезной. Политика жесткой экономии снижает уровень жизни, увеличивает нестабильную и неформальную занятость. Голод снова мучает бразильские семьи", - говорится в документе. Особое внимание новый альянс уделяет ситуации с коронавирусом. Левые силы выступают за увеличение ресурсов единой системы здравоохранения, прекращение приватизации и рост госрасходов, для которых правительством установлен жесткий потолок. "Болсонару заражен вирусом безответственности, - отдельно подчеркивают коммунисты. - Наша задача-минимум - задействовать весь возможный потенциал для защиты жизни и здоровья людей, рабочих мест и доходов трудящихся".



Одной из задач левые силы провозгласили мобилизацию рабочего класса. Несколько недель продолжалась забастовка 20 тыс. сотрудников нефтегазовой компании "Петробрас" против закрытия одного из подразделений. В результате власти вынуждены были отменить свое решение. Крупные акции протеста провели за последние недели учителя, студены, почтовые работники, водители грузовиков…



Обострив противоречия капитализма, пандемия коронавируса привела к ожесточенным классовым битвам. От коммунистов это требует напряжения всех сил и самоотверженной борьбы за интересы трудящихся.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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