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Асаду обещают три миллиарда долларов за предательство Кремля
16:15 13.04.2020

Ближайшему партнеру Москвы сделали предложение, от которого нельзя отказаться

Заур Караев

Мы договорились о мире в Идлибе, вернее, Путин и Эрдоган договорились. Да, страны, которые Идлибом не владеют, решили все без хозяев - ни Башара Асада, ни оппозицию юго-запада никто не спрашивал. Судя по их многочисленным комментариям, никто из них мира не хотел - только война им мила. Дамаск можно понять - его земля, и вернуть ее хоть дипломатией, хоть войной вполне законно и необходимо. Сирийская Арабская Республика юридически существует, и ее официальная власть по-прежнему признается ООН и абсолютным большинством правительств мира. Так что от нашей любви или ненависти к Асаду ничего не зависит. Он имеет право, и он может.

С оппозицией ситуация сложнее. Ее понять может только романтик, отпетый революционер, искренне верящий в победу, даже когда тебя приставили к стенке для расстрела. Да, положение вооруженной оппозиции плачевное: ни денег, ни сил - не осталось ничего, да и единство уже утрачено окончательно. Группировки разрознены и объединяет их лишь то, что за всех печется одна только Турция. Собственно, Анкара и спасла сейчас их от неминуемого поражения и, скорее всего, полного унижения. Тем не менее, воевать они хотят, о чем активно пишут в интернете, да и к услугам СМИ прибегают.

Но Россия и Турция все решили за сирийцев. С точки зрения гуманизма, это хорошо, но Дамаску от этого пользы немного, и он это понимает. И так уж вышло, что Асад не одинок в своем мнении. Его стремление как можно быстрее вернуть Идлиб разделяют другие страны. Больше всех остальных, кажется, это нужно Объединенным Арабским Эмиратам. Может показаться странным, ведь в России мало знают об участии Абу-Даби в политической жизни Ближнего Востока, но такова реальность на сегодня. Эмираты политически противостоят Турции, при этом еще и Саудовской Аравии. ОАЭ - маленький конкурент этих двух гигантов в суннитском мире.

В общем, Абу-Даби сейчас стал политическим сторонником Асада, несмотря на то, что этим добился гнева Эр-Рияда и Анкары. Благо, что Эмираты очень богаты, то есть даже противодействие такого сильного регионального оппонента, как Саудия, не может помешать продвижению своих геополитических проектов.

В общем, Абу-Даби предлагает Башару Асаду продолжить военную компанию в Идлибе. И это то предложение, от которого почти невозможно отказаться, если вы - нынешний президент Сирии. Речь о трех миллиардах долларов. В государственных масштабах эта цифра может показаться смешной, но надо не забывать, что в САР почти десятилетие идет война. Годовой бюджет этой страны как раз составляет примерно три миллиарда долларов. Да, наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Зайд предлагал Башару Асаду годовой бюджет его страны. И все, что для этого надо сделать - реализовать свои собственные желания. Выше упоминалось, что Асад сам сильно желает вернуть Идлиб. А тут за это еще и кучу денег предлагают. Надо дерзать.

Переговоры на эту тему начались еще до того, как Кремль приступил плотно обсуждать с Турцией режим прекращения огня. К слову, турецкие солдаты, скорее всего, из-за этого и гибли. Как бы это не показалось странным, но СМИ пишут, что президент Сирии согласился на условия. Более того, он даже получил аванс за это. Не очень большой, но все же - 250 миллионов долларов. Именно после этого на северо-западе началось обострение. И если бы оно продолжилось, то казна Сирийской Арабской Республики стала бы на еще один миллиард долларов полнее. Но вмешалась Москва, которая каким-то образом узнала о сделке, и осталась очень недовольна тем, что Асад скрыл от нее это. В итоге - денег не будет.

Но самое интересное заключается в следующем. Во время обсуждения сделки с посланником Мухаммада ибн ЗайдаАли аш-Шамси Башар Асад сказал следующее: "Иран прекратил платить, потому что у него сейчас нет денег. А русские вообще не платят". В итоге, он запросил пять миллиардов долларов, но сошлись на трех. После того, как Москва договорилась с Анкарой, давление Эмиратов на Асада продолжилось. Они настаивали на соблюдении условий. Президенту САР ничего не оставалась кроме как объявить об очередном обострении. Оно и в самом деле началось - Дамаск отправил большие подкрепления на северо-запад. Но тут в Сирию прилетел министр обороны России Сергей Шойгу, и дал понять, что война пока невозможна. В итоге, бои в Идлибе прекратились почти на сто процентов. За последние дни сообщалось лишь о вялых перестрелках близ деревни Кафр-Тала.

Можно было бы подумать, что такая информация является каким-нибудь вбросом, популярность которого инициируется Саудовской Аравией, грязно противостоящей ОАЭ, но для расставления точек над i надо упомянуть СМИ, распространившее слух о сделке. Речь идет о Middle East Eye. Это - британское СМИ, транслирующее информацию о происходящем, как понятно из названия, на Ближнем Востоке. Теоретически его могут с потрохами купить саудиты, только вот Middle East Eye числится у Эр-Рияда во врагах.

История с Хашогги сыграла тут не последнюю роль, но сейчас речь не об этом. При этом сообщается, что источником слива являются американцы, которые, несмотря на секретность, обо всем узнали. Что ж, теория может показаться странной, но как-то слишком много совпадений. Обычно мы привыкли, что по первому звонку из Кремля Дамаск быстро бросает все дела и приступает к выполнению поступивших инструкций. Но в Идлибе было не так - Асад до последнего вел войну, и при этом активно вовлекал наши ВКС в это. Хотя нам всем было очевидно, что сейчас Москве выгоднее перемирие, нежели бомбардировки, дабы не порвать с Турцией. Чтобы это все закончилось, Эрдогану пришлось дойти до ультиматумов - либо война, реальная война с привлечением больших ресурсов, либо консервация идлибского конфликта. Здорово, что Путин выбрал второе, только вот есть опасения, что все эти сливы вполне себе могут иметь правдивые источники. В таком случае, рано или поздно для Сирии деньги станут важнее С-300 и Т-90 - все-таки мирное время приближается, и делать Сирию страной, снова пригодной для жизни, придется. Асаду, если он хочет быть президентом, этого не избежать. Но сможет ли теперь платить Россия, большой вопрос.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586783700
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