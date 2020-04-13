Новый "Брестский мир": Россия добивает свою нефтянку, зато сохраняет для США рабочие места, - "СП"

16:19 13.04.2020

Почему Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина за "прекрасную сделку"



Андрей Полунин

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Андрей Бунич



Итак, лет тронулся: ОПЕК и другие крупнейшие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки в мае-июне 2020 года. 12 апреля о подробностях сделки сообщило министерство нефти Ирана. Мексика, которая поначалу упрямилась (ей предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей), сменила гнев на милость - она будет сокращать добычу на 100 тысяч баррелей.



9 апреля, напомним, стороны обсуждали условия сделки на экстренном заседании в режиме видеоконференции. Торг продолжался более 10 часов, и предварительно участники договорились о беспрецедентном снижении добычи на 10 млн. баррелей в сутки - это 23% от их общей добычи. Также стороны договорились, что ограничения постепенно будут ослабляться: 8 млн. баррелей в сутки с июля до декабря 2020 года, 6 млн. баррелей с 1 января 2021 года. до 30 апреля 2022 года. В декабре 2021 года соглашение должно быть пересмотрено.



О готовности сократить добычу также заявили Норвегия, Аргентина и Канада, Организация африканских производителей нефти, а также - Соединенные Штаты. Министр энергетики США Дэн Бруйетт отметил на заседании G20, которое состоялось 10 апреля, что к концу 2020 года производство нефти в Америке по рыночным причинам снизится почти на 2 млн. баррелей в день.



В итоге, по словам министра энергетики России Александра Новака, страны, не входящие в ОПЕК+, суммарно сократят суточную добычу на 5 млн. баррелей.



По сути, Новак дал понять: свет в конце туннеля - в плане балансировки рынка нефти - все-таки забрезжил. Ранее генсек ОПЕК Мохаммад Сануси Баркиндо предупреждал, что избыток на рынке нефти может составить около 14,7 млн. баррелей в сутки, и что глобальные мощности по хранению сырой нефти будут исчерпаны до конца мая.



Нас, понятно, в первую очередь интересует, что новая сделка означает для России. Показательно, что вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром.



"Я бы привел пример Брестского мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой", - сказал Федун.



И еще штрих - президент США Дональд Трамп поблагодарил Владимира Путина и саудитов за "прекрасную сделку" по нефти. По словам американского лидера, достигнутая договоренность о сокращении добычи устроит все стороны, а также позволит сохранить тысячи рабочих мест в США.



В цифрах этот "Брестский мир" выглядит так. Россия и Саудовская Аравия будут снижать добычу от базового уровня в 11 млн. баррелей в сутки. Обе страны сначала опустят суточную добычу до 8,5 млн. баррелей, а затем поднимут ее - сначала до 9 млн. баррелей, а потом до 9,5 млн баррелей. Газовый конденсат в расчетах не учитывается.



По данным ЦДУ ТЭК, в марте 2020 года добыча нефти и газового конденсата в России составила 11,3 млн. баррелей в сутки. Новак ранее говорил, что доля газового конденсата в общем объеме составляет 7?8%. То есть в среднем добыча составляла около 10,4 млн. баррелей нефти в сутки, и реальное снижение составит около 1,9 млн. баррелей в сутки. То есть, российской нефтянке придется несладко.



Впрочем, участники соглашения считают, что овчинка стоит выделки. Тот же Леонид Федун оптимистично заверил, что в результате сделки цены на нефть поднимутся до $ 40 за баррель ко второй половине 2020 года.



Что на деле будет с ценами на нефть, выиграла ли Россия от "Брестского мира"?



- Леонид Федун играет в свою игру, выгодную для "Лукойла", и его прогнозы восприниматься всерьез не должны, - уверен президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. - На деле, никакого "Брестского мира" нет - всем до единого, кто находится в нефтяном бизнесе, выгодно делать вид, что они о чем-то договорились.



Подчеркну: о каких-то реальных договоренностях речь не идет. Со странами, не входящими в ОПЕК+, нет вообще никаких зафиксированных соглашений - только разговоры, что рынок все отрегулирует, и сокращение добычи произойдет само собой.



Замечу, в 5 млн. баррелей суммарного сокращения, о которых говорит Новак (стран, не входящих в ОПЕК+) включено уже состоявшееся сокращение добычи по рыночным причинам таких игроков, как США, Канада и Бразилия.



Показательна ситуация с сокращением добычи Мексикой. Трамп четко сказал: США готовы "оказать помощь Мексике" в преодолении негативных последствий такого решения. А потом оказалось, что США де-факто сократили добычу по рыночным причинам, и будут трактовать нынешний объем как достаточный.



По сути, ОПЕК+ согласилось на несуществующее мексиканское соглашение. Всем, кстати, понятно, почему Мексика противилась сокращению добычи: это единственная страна, которая хеджирует (страхует от падения цен) всю нефть, которую планирует добыть. Благодаря этому, до конца 2020 года Мексика будет продавать нефть по $ 50 за баррель - разницу с рыночной ценой будут компенсировать страховщики. Зачем в такой ситуации сокращать добычу - вопрос риторический.



Ситуация с Мексикой, я считаю, хорошо иллюстрирует реальную картину: между нефтедобывающими странами идет игра по перекладыванию ответственности. Потому что все понимают: сейчас соглашение выгодно, но очень быстро эти договоренности лопнут. И тогда понадобится козел отпущения.



Именно поэтому Россия, на мой взгляд, соглашается на беспрецедентное сокрушение, которое ей, конечно, невыгодно. С точки зрения здравого смысла, подобное сокращение - безумие, поскольку несет огромный ущерб. Но в том-то и дело, что внешняя строгость соглашения компенсируется, скажем так, легкостью его неисполнения.



"СП": - Так Россия будет сокращать добычу или нет?



- Никто, думаю, сокращать добычу не собирается. Тут важно не делать резких движений. Посмотрите на Саудовскую Аравию: соглашение только-только огласили, выполнять его будут с 1 мая, а американские конгрессмены уже угрожают Эр-Рияду компенсационными пошлинами.



Да, сокращения добычи возможны - но исключительно по рыночным причинам.



"СП": - Федун говорит, что цены на нефть поднимутся до $ 40 за баррель ко второй половине 2020 года. Это похоже на правду?



- Обратите внимание - участники соглашения ничего не обязаны делать до мая, а потом начать сокращать потихоньку. И если Федун прав, и чуть не с июня цены пойдут вверх - зачем вообще что-либо сокращать? В этом случае можно просто потянуть время, и дождаться $ 40 за баррель - цены, которая устраивает всех, вплоть до сланцевых производителей.



Только непонятно: куда при этом денутся 30?35 млн. баррелей в сутки нынешней добычи (оценки различные) - весь этот гигантский объем? Неужели непонятно, что объем может уйти только тогда, когда цена не будет устраивать производителей?!



Поэтому никакой радужной перспективы по ценам я не вижу. На ближайшие полгода о высоких ценах на нефть вообще можно не вспоминать. Дай бог, чтобы они временно не свалились ниже $ 10 за баррель - такое тоже не исключено.



Напомню, 9 апреля глава РФПИ Кирилл Дмитриев в комментарии Bloomberg TV заявил, что цены на нефть могли бы обрушиться до уровня в $ 10 за баррель и даже ниже, если бы Россия и Саудовская Аравия не стали договариваться о сокращении добычи.



Переводя слова Дмитриева на общепонятный язык, дело выглядит так: несмотря на то, что соглашение ОПЕК+ ни о чем, благодаря факту этого соглашения цены в моменте не полетят вниз, а будут болтаться, к примеру, возле $ 20 за баррель.



Но это ненадолго: небольшой скандал между участниками нового соглашения - и цены на нефть все-таки полетят. И даже, возможно, ниже тем самых $ 10 за баррель. Просто нельзя обмануть реальность: цена не может быть высокой, если на нефть нет спроса в мире.