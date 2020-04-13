Экс-министр обороны Грузии Окруашвили получил 5 лет тюрьмы за неудачный штурм парламента

20:44 13.04.2020

13 апреля 2020



Министр обороны Грузии при экс-президенте Михаиле Саакашвили, ныне лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили признан виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года (антироссийские акции протеста, "гавриловская ночь" - EADaily) и приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает Общественное телевидение Грузии.



Окруашвили был задержан при разгоне акции в центре Тбилиси 20 июня, ему было предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20-21 июня. Однако позже суд оправдал его по части организации.

EADaily сообщало, что 20 июня в Тбилиси должна была начать работу Межпарламентская ассамблея православия (МАП). Первое заседание открыл представитель России Сергей Гаврилов, который является президентом МАП. На этом ее работа и завершилась, так как члены партии "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" кинулись к президиуму, где находился Гаврилов. Российскую делегацию из зала заседаний выводили под охраной, потому что иначе ее безопасность обеспечить было невозможно. Далее вечером в Тбилиси началась многотысячная акция протеста, завершившаяся беспорядками и попыткой взятия здания парламента Грузии. Полиция подавила беспорядки, применив специальные средства.



После событий 20-21 июня в грузинская прокуратура начала следствие по двум направлениям. Первое - "превышение полицией служебных полномочий", второе - "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия". По второму делу проходят 19 человек. За участие в беспорядках и применение силы против полиции к уголовной ответственности были привлечены 17 участников акции.



Министр обороны Грузии при экс-президенте Михаиле Саакашвили, ныне лидер оппозиционной партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили признан виновным в участии в беспорядках на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня 2019 года (антироссийские акции протеста, "гавриловская ночь" - EADaily) и приговорен к пяти годам лишения свободы, сообщает Общественное телевидение Грузии.



Окруашвили был задержан при разгоне акции в центре Тбилиси 20 июня, ему было предъявлено обвинение в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время штурма парламента Грузии 20-21 июня. Однако позже суд оправдал его по части организации.

EADaily сообщало, что 20 июня в Тбилиси должна была начать работу Межпарламентская ассамблея православия (МАП). Первое заседание открыл представитель России Сергей Гаврилов, который является президентом МАП. На этом ее работа и завершилась, так как члены партии "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" кинулись к президиуму, где находился Гаврилов. Российскую делегацию из зала заседаний выводили под охраной, потому что иначе ее безопасность обеспечить было невозможно. Далее вечером в Тбилиси началась многотысячная акция протеста, завершившаяся беспорядками и попыткой взятия здания парламента Грузии. Полиция подавила беспорядки, применив специальные средства.



После событий 20-21 июня в грузинская прокуратура начала следствие по двум направлениям. Первое - "превышение полицией служебных полномочий", второе - "организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти Грузии, повлекший тяжкие последствия". По второму делу проходят 19 человек. За участие в беспорядках и применение силы против полиции к уголовной ответственности были привлечены 17 участников акции.