В Узбекистане введен супер-штраф за оскорбление заболевших коронавирусом - $930

20:48 13.04.2020

Из-за растущей агрессии по отношению к заболевшим Covid-19 и лицам, находящимся на карантине, в Узбекистане ввели огромный штраф за их оскорбление. Об этом сообщает Минюст республики.

За посягательство на честь и достоинство бывшего пациента и лица, находящего на карантине, а также за распространение сведений об их личной жизни устанавливается административный штраф в размере до 9 миллионов сумов - это примерно $ 930.

При повторном нарушении штраф увеличится до 22,3 млн сумов ($ 2,3 тыс.).

Если же разглашение сведений о личной жизни зараженных и лиц на карантине приведет к серьезным последствиям, наказанием станет штраф в размере 44,6 млн сумов ($ 4,6 тыс.) или до 360 часов обязательных общественных работ или до трех лет ограничения свободы либо лишения свободы.

В Узбекистане выявили 896 зараженных, четыре человека умерли, 66 выздоровели.