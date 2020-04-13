|23:01 Герр Миллер, кому служим? Р.Кадыров обвинил "Газпром" в финансировании диверсионных СМИ
22:52 Центробанк Узбекистана резко вздернул курсы доллара и евро. Бакс стал - 9693,36 сумов
21:14 Утверждены объемы водозаборов стран Центральной Азии
20:48 В Узбекистане введен супер-штраф за оскорбление заболевших коронавирусом - $930
20:44 Экс-министр обороны Грузии Окруашвили получил 5 лет тюрьмы за неудачный штурм парламента
20:20 Домашнее насилие В Кыргызстане: ислам разрешает!
16:19 Новый "Брестский мир": Россия добивает свою нефтянку, зато сохраняет для США рабочие места, - "СП"
16:17 Жесткий сценарий - о перспективах экономики на год, - А.Покатович
16:15 Асаду обещают три миллиарда долларов за предательство Кремля
15:21 НАТО вновь осторожно лезет в ЦентрАзию. Аппатурай мягко стелит.., - "НГ"
14:08 Котомодель: найдены идеальные животные для тестирования вакцин от COVID-19
14:05 Проблема не в коронавирусе, а в капитализме, - С.Кожемякин
14:00 Что показывает томография больных коронавирусом: легкие напоминают булыжную мостовую
12:38 Америка терпит бедствие. Трамп стремительно теряет популярность, - "Къ"
12:32 "И бездны мрачной на краю…". Вышел новый роман А.Проханова "Гость"
12:30 Выращенная под задачи правящего класса элита практически всех государств органически не способна что-то менять, - М.Хазин
12:17 "Проклятие клана Кеннеди". Куда угребла отважная Мэйв
11:35 Goldman Sachs: несмотря на сделку ОПЕК+, цены на нефть продолжат падать
10:54 За чей счет удалось избежать всемирной нефтяной катастрофы, - Г.Мирзаян
10:27 Еще одна напасть. В Украине горит фоня цезием-137 чернобыльский лес, - Tageszeitung
10:01 Работникам "Ашхабадтепло" на треть сократили зарплату
09:58 Талибы и АфганПравительство освобождают пленных. Давайте жить дружно...
09:53 УзбВирус - 896
09:49 КирВирус - 419
09:41 КазВирус - 973. Умер 11-й больной
09:38 КазМинтруд Нурымбетов публично просит прощения за свою бездарную "работу"
09:27 Коронавирус в США нарастает: у врачей в Нью-Йорке опускаются руки, - Ф.Бацазова
09:23 Вирус высветил самые темные стороны Америки, - Дм.Седов
09:15 Гастарбайтеры в РФ переквалифицируются из строителей и коммунальщиков в нарко-дилеров, - "Известия"
09:09 Казахская степь и Эксперименты империи. Новая книга П.Сартори и П.Шаблея
08:58 Если США откажутся от доллара – что станет с мировой экономикой? -А.Запольскис
08:55 Американская военная мощь сдается перед коронавирусом, - "Взгляд"
08:53 США отныне живут в режиме всеобщего бедствия, - "НГ"
08:51 Молдавский мост между ЕС и ЕАЭС может провалиться, - С.Гамова
07:42 Китаю грозит дефолт его должников, - Вл.Скосырев
07:12 Китайский ученый Вэньхун предрекает вторую волну эпидемии коронавируса
01:01 В Узбекистане несмотря на карантин продолжается строительство многоэтажных домов
01:00 В период пандемии могут возродиться старинные казахские имена, - Н.Даутбек-кызы
00:05 Турция теряет геополитическую иммунную систему, - С.Тарасов
|Утверждены объемы водозаборов стран Центральной Азии
21:14 13.04.2020
В формате видеосвязи в пятницу состоялось 78-ое заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Международного фонда спасения Арала.
На заседании были утверждены объемы водозаборов стран Центральной Азии и прогнозного режима работы каскадов водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья на вегетационный период 2020 года.
Также были заслушаны итоговые отчеты руководителей региональных водных ассоциаций "Сырдарья" и "Амударья" по итогам использования лимитов воды на вегетационный период 2019-2020гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.
В ходе заседания участники рассмотрели ход реализации соответствующими странами мероприятий, вытекающих из Совместного Коммюнике, принятого по итогам Саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, прошедшего 24 августа 2018 года в городе Туркменбаши.
По итогам 78-ого заседания МКВК был принят Протокол.
В видеоконференции от туркменской стороны приняла участие делегация во главе с Председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.