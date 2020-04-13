Утверждены объемы водозаборов стран Центральной Азии

21:14 13.04.2020

В формате видеосвязи в пятницу состоялось 78-ое заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК) Международного фонда спасения Арала.

На заседании были утверждены объемы водозаборов стран Центральной Азии и прогнозного режима работы каскадов водохранилищ в бассейнах рек Сырдарья и Амударья на вегетационный период 2020 года.

Также были заслушаны итоговые отчеты руководителей региональных водных ассоциаций "Сырдарья" и "Амударья" по итогам использования лимитов воды на вегетационный период 2019-2020гг. по бассейнам рек Сырдарья и Амударья.

В ходе заседания участники рассмотрели ход реализации соответствующими странами мероприятий, вытекающих из Совместного Коммюнике, принятого по итогам Саммита глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала, прошедшего 24 августа 2018 года в городе Туркменбаши.

По итогам 78-ого заседания МКВК был принят Протокол.

В видеоконференции от туркменской стороны приняла участие делегация во главе с Председателем Государственного комитета водного хозяйства Туркменистана.