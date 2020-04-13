 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Центробанк Узбекистана резко вздернул курсы доллара и евро. Бакс стал - 9693,36 сумов
22:52 13.04.2020

Центробанк Узбекистана резко повысил курсы доллара и евро

Центральный банк Узбекистана установил новые курсы иностранных валют, которые будут действовать с 14 апреля, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Согласно данным регулятора, доллар США подорожал на 103,26 сумов и составил 9693,36 сумов.

Напомним, ранее курс доллара обычно поднимался на 10,15 или 20 сумов.

Кроме того, единая европейская валюта подорожала на 234,71 сумов. Теперь за один евро дают 10599,69 сумов.

Российский рубль подорожал на 7,03 сума и составил 131,43 сумов.

Напомним, курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.

Источник - УзТАГ
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