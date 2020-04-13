Герр Миллер, кому служим? Р.Кадыров обвинил "Газпром" в финансировании диверсионных СМИ

23:01 13.04.2020

Кадыров обвинил "Газпром" в финансировании "диверсионного" СМИ



Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил "Газпром" в финансировании "диверсионной" "Новой газеты", но позже заявил, что перепутал издание с "Эхом Москвы". Однако в "Новой газете" в связи с этим заявлением вспомнили о "темпераментном обсуждении" материала о ситуации с коронавирусом в Чечне между главным редактором издания Дмитрием Муратовым и пресс-секретарем господина Кадырова.



"До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием "Новая газета"?" - написал Рамзан Кадыров в Telegram. Он назвал "общеизвестным фактом" финансирование "Газпромом" "информационно-диверсионной антироссийской газеты", журналисты которой получают награды на Западе и в США.



По его мнению, ФСБ "фактически потворствует" деятельности "иностранной агентуры", прикрывающейся свободой слова и пытающейся лживыми мифами повесить на чеченский народ ярлыки "закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы". В "Газпроме" заявили, что компания "не имеет к "Новой газете" никакого отношения", пишут "Ведомости".



В "Новой газете" сообщили, что накануне между пресс-секретарем Рамзана Кадырова и главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым состоялось "темпераментное обсуждение" материала о ситуации с коронавирусом в Чечне. Там отмечалось, что в республике "врачи на местах не готовы к оказанию помощи коронавирусным больным", а "оснащение этих больниц масками и защитными костюмами, не говоря уже об аппаратах ИВЛ и КТ, оставляет желать лучшего".





В газете сообщили, что редакция предложила руководству Чечни опубликовать ответ на выступление газеты, однако ответ в редакцию не поступил. "Наше предложение в силе",- уточнили там.

Позже господин Кадыров заявил, что "в горячке" и "на эмоциях" перепутал "Эхо Москвы" и "Новую газету". "Разницы между двумя этими редакциями практически не вижу - несут одну чушь против моего народа и моей республики!" - заявил он.



В феврале этого года журналистка "Новой газеты" Елена Милашина обратилась к председателю Следственного комитета России из-за нападения на нее и на адвоката Марину Дубровину в Грозном и из-за угроз убийством. Издание считает, что преступления связаны с профессиональной деятельностью в Чечне. "Новая газета" в 2017 году начала заниматься темой исчезновений людей в республике. По ее данным, в республике могли быть казнены 27 человек. Рамзан Кадыров назвал журналистов, которые об этом пишут, "шайтанами".