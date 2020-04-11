Террористический интернационал рвется на север Евразии, - С.Борисов

00:38 14.04.2020

11.04.2020 | Сергей БОРИСОВ |



В начале апреля сотрудниками Федеральной службы безопасности были задержаны в Крыму двое уроженцев Средней Азии 1997 и 1999 годов рождения, пытавшиеся уехать к террористам в Сирию. "Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте", – сообщила региональная пресс-служба ФСБ РФ. Задержанным грозит обвинение по статье 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической".



Синхронно с этим стало известно о пресечении на Ставрополье сотрудниками Федеральной службы безопасности деятельности законспирированной ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" и аресте подозреваемого в подготовке теракта. В результате спецопераций одного из экстремистов удалось поймать, другого, оказавшего сопротивление, нейтрализовали.



Еще один бандит, планировавший теракт, был нейтрализован в Мурманске. По данным Информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК), когда террориста попытались задержать, он открыл огонь. В НАК отметили, что при осмотре места ЧП нашли самодельное взрывное устройство, готовое к применению, оружие и боеприпасы. Экстремист принадлежал к запрещенной в России террористической группировке и, подобно задержанным в Крыму, собирался после теракта в Мурманске перебраться на Ближний Восток.

За несколько дней до этого в СКФО сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ задержали 5 человек, входивших в состав террористической организации. Преступная структура была организована еще в 2013 году на территории колонии общего режима в Калмыкии. В целом фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе из колонии в поселке Яшкуль уже стали 27 человек.



Следует напомнить, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев официально предупредил о готовящемся вторжении боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" в Центральную Азию. По информации высокопоставленного силовика, глобальной целью террористов является "возрождение Великого Хорасана" – государства, включающего в себя территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Об угрозе, исходящей со стороны Афганистана, заявлял и руководитель Антитеррористического центра стран СНГ Андрей Новиков. По данным генерала, к афгано-таджикской границе (район Восточного Памира) массово осуществляется переброска боевиков с территории Ирака и Сирии. Кроме того, как утверждают российские журналисты, "боевики из Средней Азии становятся настоящей угрозой, они к нам едут под видом гастарбайтеров".

Террористы "Исламского государства" и их подельники не просто планируют создать в Центральной Азии террористический халифат, действуя с территории Афганистана, но и активизируют для этой цели уже созданные на постсоветском пространстве "спящие" ячейки экстремистов – "джамааты". В данном контексте можно напомнить сообщения пресс-службы ФСБ о том, что граждан среднеазиатских республик, прибывавших в Россию под видом гастарбайтеров, а на самом деле готовивших теракты, задерживали в целом ряде регионов Российской Федерации – от Якутии до Дагестана и даже в Санкт-Петербурге, где в июле позапрошлого года были задержаны сразу 8 активистов запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир", вербовавших россиян в боевики. Сторонники этой террористической организации, как и экстремисты ИГ, призывают к смещению правительств республик Центральной Азии и созданию на их территории единого государства – Исламского халифата.

"Спящие ячейки" все больше берут на себя пропаганду терроризма в ЦА



Планы исламистов и их террористического подполья носят долговременный характер и угрожают не только Таджикистану и Киргизии, но и Центрально-Азиатскому региону в целом. "Мы приняли во внимание оценку исполнительного директората контртеррористического комитета ООН о том, что в результате излишков оружия, поступающего из зон политической нестабильности, в регионе стимулируется торговля по принципу "оружие за наркотики", усугубляемая фактором недостаточной защищенности границы", – еще осенью 2018 г. заявил в связи с этим руководитель Антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.



Параллельно с этим "Исламское государство" налаживает связи с боевиками на Северном Кавказе. По информации МВД Чеченской Республики, местные исламисты попадают в Сирию через Азербайджан, многие граждане которого (уроженцы Хачмазского, Гусарского, Агджабединского, Масаллинского, Балакенского, Шекинского и Евлахского районов), по данным Джеймстаунского фонда (США), также воюют в рядах террористов ИГ.



Ключевые должности в руководстве "Исламского государства", ранее занимавшиеся только арабами, теперь занимают выходцы из постсоветской Средней Азии и российского Кавказа. В прошлом году в рейтинг самых влиятельных боевиков-исламистов, составленный силами экспертов ООН, вошли киргиз, таджик и узбек.

По информации вице-премьера Киргизии Жениша Разакова, исходящая из Афганистана террористическая угроза усиливается, так как члены международных террористических организаций просачиваются в страны Центральной Азии: "Особую озабоченность вызывает тот факт, что члены террористических организаций не оставляют попыток проникновения с севера Афганистана на территорию Центрально-Азиатского региона с целью дестабилизации обстановки".



Самая горячая точка на постсоветской карте, куда на север Евразии из Афганистана перебрасывают недобитых боевиков ИГИЛ, – Таджикистан, границы которого с Россией для гастарбайтеров фактически прозрачны. В этой республике только в минувшем году сотрудники силовых структур задержали свыше 160 членов террористических и экстремистских организаций. Об этом сообщил в феврале текущего года на встрече с журналистами министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода, по словам которого в боевых действиях на территории третьих стран уже погибли свыше тысячи его сограждан.

Экстремисты таджикского происхождения не жалеют ни своих, ни чужих жизней как внутри РТ, так и за ее пределами. И сообщения об этом все больше напоминают сводки боевых действий с антироссийской и экспансионистской подоплекой. Например, в конце прошлого года таджикская полиция заявила о ликвидации в Душанбе террористической ячейки, в которую входили не менее 12 человек, планировавших организовать серию терактов в городах республики. Как заявили в спецслужбе, в качестве мишеней для атак были выбраны российская 201-я военная база и одна из русских школ Душанбе.

Чуть позже отряд хорошо вооруженных боевиков на нескольких автомобилях пытался прорваться с территории Таджикистана в соседний Узбекистан через пограничную заставу "Ишкобод". По данным таджикского МВД, 15 нападавших были убиты на месте, еще пять задержаны. Во время спецоперации погибли пограничник и полицейский. Целью нападения на пограничную заставу была дестабилизация ситуации в регионе.



Правоохранительные органы Узбекистана обладают оперативной видео- и аудиоинформацией о поддержке и участии в совместных военных действиях на стороне подразделений "Исламского государства" боевиков еще одной международной террористической организации – "Исламского движения Узбекистана"* (ИДУ). Экстремистов ИДУ уже задерживали в Красноярском и Пермском краях, Республике Марий Эл и Тюменской области России и экстрадировали в Узбекистан. ИДУ тесно связано с ориентирующейся на Афганистан т. н. Объединенной таджикской оппозицией. Основные базы ИДУ, что отмечается экспертами и отрицается таджикским руководством, расположены в Тавильдаринской и Гармской зонах РТ и на территориях на севере Афганистана.

По мнению некоторых экспертов, исламисты планируют прорваться в Среднюю Азию и далее на север через Туркмению. В том числе и поэтому в рядах ИДУ уже несколько лет воюют целые отряды, состоящие из туркмен. Руководители группировки рассматривают туркменский коридор как путь на Казахстан. Эксперты опасаются: получив подпитку из Сирии, террористы ИДУ активизируются не только в Узбекистане, но и по всей Средней Азии.



В целом тактика террористов и их западных покровителей состоит в переносе тяжести с одного конфликтного региона (Ближний Восток) на другой (Средняя Азия). Агрессию и структуры террористического исламистского интернационала фактически направляют в сторону России и постсоветских республик. Подобный подход может способствовать ускорению объединения ближневосточного и украинского театров военных действий и перетекания основных сил ИГ на Кавказ и в Средне-Азиатский регион. С последующей стимуляцией тамошнего террористического подполья ресурсами и открытием новых антироссийских фронтов.