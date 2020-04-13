В Киргизии оголодавшее население дозревает до карантинного бунта, - "ВечБишкек"

00:42 14.04.2020

"Часть граждан голодают. Это может грозить социальным взрывом" - эксперт



13 апреля 2020 - Виктория Гунгер



Ситуация с продлением ЧП достаточно сложная. Тем более, что многие живут за счет ежедневных заработков. Часть граждан уже начали голодать. Если правительство не озаботится оказанием серьезной помощи, может произойти социальный взрыв. Об этом VB.KG сообщил политолог Марс Сариев.

По его словам, чтобы этого не допустить, обязательно нужна адресная помощь.

- Коронавирус – опасное заболевание. Происходит массовое заражение врачей, граждан. И здесь, думаю, президент примет жесткое решение о продлении режим ЧП. Но при этом необходимо образовывать добровольные дружины, брать семьи на социальный учет, всем незащищенным слоям населения еженедельно поставлять набор продуктов. Если этого не сделать, можно столкнуться с тем, что люди вынуждены будут идти на грабежи и сбиваться в голодные банды, - считает Марс Сариев.

Политолог предложил государству вновь обратиться за помощью к богатым слоям населения.

- И в городах, и районах, где введен режим ЧП, нужно оказывать адресную помощь с освещением в СМИ. Люди должны видеть, куда расходуются полученные средства. Также власти должны жестко наказывать за коррупцию в случае присвоения, выделенных средств. Люди должны видеть, что государство работает, - говорит Сариев.

В свою очередь, отмена режима ЧС и ЧП сейчас может быть опасной, уверен политолог.

- Тому пример – Белоруссия. Где из-за отсутствия карантина заразилось уже около 300 врачей. Страшная ситуация складывается и с заболеваемостью в США, Европе. Поэтому, наше государство должно донести до каждого человека, что продление необходимо для их безопасности. Вот только, к сожалению, мобилизации средств и помощи гражданам пока не произошло, - добавил Марс Сариев.

Напомним, первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов сегодня обратился к президенту КР с предложением о продлении режима ЧС и ЧП из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 в стране и в мире.