КазВирус - 1091, умерших - 14

05:45 14.04.2020

14 смертей от коронавируса зарегистрированы в Казахстане - министр



Количество смертей от коронавируса в Казахстане достигло 14. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В целом 14 смертельных случаев по стране, за прошедшие сутки - два пациента", - сообщил Биртанов.

Позже сайт coronavirus2020.kz сообщил о смерти жителя Нур-Султана 1950 года рождения и жителя Шымкента 1962 года рождения. Итого по Казахстану 14 летальных случаев.

За прошедшие сутки зарегистрированы 140 новых пациентов, прирост составил 14,7 процента. Из них 106 человек в Алматы, прирост 64 процента, в Карагандинской области - 12 человек, прирост на 18 процентов, в Нур-Султане - 9 человек, прирост - 3,6 процента.



Рабига Дюсенгулова

корреспондент



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112 новых случаев коронавируса выявлены в Казахстане, 99 из них - в Алматы



По состоянию на 23.35 часов 13 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Госкомиссии.

Зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 3, в Алматы - 99, в Карагандинской области - 1, в Алматинской области - 1, в Акмолинской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 2, в Туркестанской области - 1, в Атырауской области - 3.



Всего в стране подтвержден 1091 случай регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 260,

в Алматы - 271,

в Кызылординской области - 119,

в Карагандинской области - 77,

в Акмолинской области - 73,

в Атырауской области - 62,

в Жамбылской области - 46,

в Туркестанской области - 43,

в Шымкенте - 38,

в СКО - 26,

в Алматинской области - 22,

в Актюбинской области - 11,

в Мангистауской области - 10,

в Павлодарской области - 10,

в ЗКО - 11,

в ВКО - 8,

в Костанайской области - 3.

Всего выздоровевших 138 человек, летальных исходов - 12.