|КазВирус - 1091, умерших - 14
05:45 14.04.2020
14 смертей от коронавируса зарегистрированы в Казахстане - министр
Количество смертей от коронавируса в Казахстане достигло 14. Об этом на заседании правительства заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В целом 14 смертельных случаев по стране, за прошедшие сутки - два пациента", - сообщил Биртанов.
Позже сайт coronavirus2020.kz сообщил о смерти жителя Нур-Султана 1950 года рождения и жителя Шымкента 1962 года рождения. Итого по Казахстану 14 летальных случаев.
За прошедшие сутки зарегистрированы 140 новых пациентов, прирост составил 14,7 процента. Из них 106 человек в Алматы, прирост 64 процента, в Карагандинской области - 12 человек, прирост на 18 процентов, в Нур-Султане - 9 человек, прирост - 3,6 процента.
Рабига Дюсенгулова
корреспондент
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112 новых случаев коронавируса выявлены в Казахстане, 99 из них - в Алматы
По состоянию на 23.35 часов 13 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Госкомиссии.
Зарегистрировано еще 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 3, в Алматы - 99, в Карагандинской области - 1, в Алматинской области - 1, в Акмолинской области - 2, в Западно-Казахстанской области - 2, в Туркестанской области - 1, в Атырауской области - 3.
Всего в стране подтвержден 1091 случай регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 260,
в Алматы - 271,
в Кызылординской области - 119,
в Карагандинской области - 77,
в Акмолинской области - 73,
в Атырауской области - 62,
в Жамбылской области - 46,
в Туркестанской области - 43,
в Шымкенте - 38,
в СКО - 26,
в Алматинской области - 22,
в Актюбинской области - 11,
в Мангистауской области - 10,
в Павлодарской области - 10,
в ЗКО - 11,
в ВКО - 8,
в Костанайской области - 3.
Всего выздоровевших 138 человек, летальных исходов - 12.