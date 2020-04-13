Туркменистан открывает границы с Ираном, - В.Панфилова

08:06 14.04.2020

Персидские товары и продукты вновь появились в магазинах Ашхабада

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



13 апр. 2020



Национальный чемпионат по футболу возобновится по решению властей Туркменистана.

Туркменистан восстанавливает торговые отношения с соседними государствами, прерванные из-за распространения в них коронавирусной инфекции. В самом Туркменистане официально не зарегистрировано ни одного случая заражения. После оптимистических сообщений из Ирана о том, что пик эпидемии пройден, Ашхабад открыл границу с этой страной. Первая партия яблок, сыра, сладостей и других продуктов уже появилась на прилавках столичных магазинов.

Туркменистан одним из первых государств постсоветского пространства закрыл границу. В феврале 2020 года было полностью перекрыто любое сообщение – как пассажирское, так и товарное. Как сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков, практически сразу были отменены рейсы в Китай и страны Юго-Восточной Азии. А потом и со всеми странами Европы, с Турцией, Россией, Белоруссией, закрыты сухопутные границы с Узбекистаном и Казахстаном и морская – с Азербайджаном. Все студенты и туристы, прилетевшие регулярными рейсами и чартерами, принудительно помещались на карантин. Международные рейсы были перенесены из столицы в областной центр на востоке страны – Туркменабад, где был организован центр фильтрации и карантинный лагерь. По прибытии все пассажиры подвергались общему досмотру и термоскринингу. Чуть позднее началось тестирование на коронавирус, и все, кто вызывал подозрение, помещались на карантин в специальный лагерь с жестким режимом. Также был введен жесткий режим с запретом любых передач в тюрьмах. При малейших подозрениях на вспышки коронавируса блокировались целые районы. На несколько дней закрывалась и столица Ашхабад. В госучреждениях и школах постоянно проводится тотальная дезинфекция. По инициативе президента Гурбангулы Бердымухамедова помещения также окуривают дымом степного растения гармалы (могильника). Президент – автор многотомника о лекарственных растениях Туркменистана – лично держит под контролем всю медицинскую сферу страны.

Однако по мере снижения количества зараженных в соседних странах, в частности в Иране, было принято решение о возобновлении торговых связей. Иран – один из главных поставщиков фруктов и овощей на туркменский рынок. По оценке специалистов, внутреннее производство пищевой продукции Туркменистана составляет около 40%, а 60% продуктов питания на рынках страны – это импорт. По сообщению портала turkmen.news, около 80% всего импорта так или иначе связано с Ираном: продукты либо произведены в этой стране, либо доставляются в Туркменистан через Иран.



"Решение, может быть, вынужденное, но достаточно своевременное, которое поможет избежать кризиса в снабжении населения Туркменистана продуктами и товарами первой необходимости", – сказал "НГ" заместитель генерального диктора Центра стратегических исследований Игорь Панкратенко. По его словам, в последние дни из Ирана приходят достаточно оптимистичные известия, что пандемия, судя по всему, пошла на спад. Снимаются ограничения на передвижение и работу. А значит, и разорванные связи будут восстановлены.

Не случайно Бердымухамедов в ходе состоявшегося на днях саммита лидеров государств Тюркского совета в формате видеоконференции заявил о важности стабильных торговых и экономических отношений и транспортного сообщения между государствами. "Туркменистан проводит необходимую работу для того, чтобы эти связи были регулярными, чтобы сохранялись надежные схемы взаимных поставок и транзитных перевозок", – цитирует Бердымухамедова издание "Туркменистан: золотой век".

Если не возобновить торговлю, то кроме повышения цен, которое случилось еще в феврале, Туркменистан может столкнуться и с дефицитом продовольствия. "Продукты есть, хотя их ассортимент уменьшился. Перебои были с так называемыми социальными продуктами – маслом и мукой, которые дотируются государством. Но власти быстро решили проблему поставками из резервов", – отметил Сердар Айтаков. По его словам, в стране другая проблема – бедность и нехватка наличности, но она существовала и раньше и никак не связана с пандемией. У населения элементарно нет денег. А когда нет денег, то нет и паники или ажиотажа, никто не скупал оптом продукты и туалетную бумагу. "Единственное, что сильно подорожало, – сигареты. Большинство курильщиков вынуждены покупать сигареты поштучно. Президент выступает за здоровый образ жизни, и табак фактически попал под запрет. Госзакупки стали минимальными, а сейчас вроде их нет вообще", – сказал Айтаков.



В целом в Туркменистане обстановка спокойная. Власти предпочитают не вспоминать об эпидемии коронавируса, поскольку в стране его… официально нет. Президент разъезжает по регионам, посещает многолюдные молебны в мечетях, вузы и спортивные мероприятия. В Ашхабаде состоялся массовый велопробег, работают выставки, проходят собрания. 19 апреля по распоряжению властей возобновляется национальный чемпионат по футболу. А в последнее воскресенье апреля страна отметит важный праздник – День ахалтекинского скакуна.