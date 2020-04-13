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Эмираты снабжают Хафтара израильским оружием, - И.Субботин
08:08 14.04.2020

Косвенного участия еврейского государства в конфликте в Ливии исключать нельзя

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
13.04.2020

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) подозревают в поставке израильских систем противовоздушной обороны (ПВО) в Ливию. Как сообщило издание "Аль-Араби аль-Джадид", соответствующее вооружение было направлено командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару, чтобы тот мог успешно отражать атаки турецких беспилотников. В последние дни военный накал в Ливии только повысился, что идет вразрез с призывами международного сообщества.
Израильские системы были направлены силам ЛНА по инициативе Эмиратов из-за обострения ситуации в бывшей Джамахирии. В материале "Аль-Араби аль-Джадид" не уточняется, какое именно средство вооружения получил Хафтар, однако говорится, что эти системы израильского производства были переброшены на ливийскую территорию через Египет, который симпатизирует самопровозглашенному фельдмаршалу. Соответствующую подготовку, по этим данным, специалисты ЛНА получили при помощи египтян. До настоящего времени было известно только о российских средствах ПВО, которые находятся в руках Хафтара. Их эффективность в борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) оценивалась по-разному.
Официально еврейское государство не является стороной ливийского вооруженного конфликта, однако широко известны его тесные связи в сфере оборонной промышленности с рядом стран Персидского залива, в том числе с ОАЭ. Отношений с восточноливийским правительством, на стороне которого сражается ЛНА, у Израиля также нет. Единственным положительным признаком в этом смысле можно считать только заявление прохафтаровского министра иностранных дел и международного сотрудничества Абдель Хади аль-Хувейджа, которое он сделал в ивритоязычном издании "Маарив". Министр выразил надежду на то, что палестинская проблема будет решена и у его страны нормализуются отношения с Израилем.

Интересно, что в декабре 2019 года на фоне активизации Эрдогана в Ливии турецкие СМИ тиражировали данные, что Хафтар обладает израильской поддержкой. Так, в материале телеканала TRT говорилось, что военачальник встречался с некими чиновниками из Тель-Авива и представителями разведки Моссад в 2018 году при содействии Эмиратов. В ходе беседы, уверяет турецкий канал, израильтяне выразили готовность снабжать ЛНА своим оружием. Тогда речь якобы шла о снайперских винтовках и приборах ночного видения. Однако TRT намекал, что эта помощь ЛНА и восточноливийскому правительству может быть гораздо шире. Ливия, как считают в Турции, важна для израильтян с точки зрения обеспечения безопасности в Восточном Средиземноморье.

Любой намек на израильский интерес к конфликту усложняет ситуацию для Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, которое противостоит наступлению Хафтара. Дело в том, что ПНС, несмотря на свое официальное международное признание, обладает военной поддержкой небольшого блока стран – Турции, Италии и Катара, в то время как "спонсорами" хафтаровской кампании, по распространенному среди экспертов мнению, являются не только Египет и ОАЭ, но также Россия и Саудовская Аравия. Как неоднократно отмечал в своих публичных выступлениях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, бойцам ЛНА помогает частная военная компания (ЧВК) Вагнера, действующая на средства стран Персидского залива.

За последнее время Эмираты усилили помощь Хафтару, который, судя по всему, даже на время пандемии не готов отказаться от ведения боевых действий. Так, ливийская Национальная нефтегазовая корпорация (NOC) накануне пожаловалась, что ОАЭ поставили авиационное топливо в районы, контролируемые войсками самопровозглашенного фельдмаршала, в нарушение всех международных правил. В частности, в своем заявлении NOC утверждала, что прибытие в порт Бенгази судна Gulf Petroleum 4 с соответствующим грузом "рассматривается как явное нарушение эмбарго на поставки оружия, введенного ООН в отношении Ливии, и исключительного права NOC, которая обладает международным признанием, на проведение операций по импорту топлива".

Специально для того, чтобы отслеживать соблюдение международного эмбарго, действующего в отношении Ливии, Евросоюз запустил 1 апреля военную операцию "Ирини" в Средиземном море. Участники миссии уполномочены проводить инспекции судов, которые вызовут подозрение на перевозку вооружения или связанных с ним материалов в бывшую Джамахирию и из нее, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2292. Операцию "Ирини" возглавил контр-адмирал Фабио Агостини. Штаб-квартира миссии расположена в Риме. Первоначальный мандат операции действует только до 31 марта 2021 года. Предыдущая операция под эгидой Евросоюза, которая называлась "София", не продемонстрировала большую эффективность.

Несмотря на международный консенсус о необходимости соблюдать оружейное эмбарго в Ливии, региональные и глобальные игроки прямо и косвенно содействуют перенасыщению североафриканской страны оружием и иностранными наемниками. Ливийский конфликт достиг такой степени интернационализации, что сообщениями о вовлечении в него Израиля вряд ли можно кого-то удивить.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586840880
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