УзбВирус - 998

08:31 14.04.2020

Количество заразившихся коронавирусом в Узбекистане приблизилось к 1000



Количество случаев коронавируса в Узбекистане приблизилось к 1000, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



По состоянию на 13 апреля 23:00 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 998. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.



Напомним, что в течение понедельника было сообщено о 133 новых случаях заболевания.



При этом, по данным минздрава, 85 человек с коронавирусной инфекцией полностью выздоровели.