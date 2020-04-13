В Кыргызстане коронавирус выявлен у чиновницы, работавшей в составе республиканского штаба

08:41 14.04.2020

В Кыргызстане коронавирус выявлен у чиновницы, работавшей в составе республиканского штаба. Информацию подтвердил "Азаттыку" заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.



По его словам, женщина занимает достаточно высокую должность в системе здравоохранения республики.



"Она была привлечена для работы в оперативном штабе. Сейчас идет расследование, выясняется, при каких обстоятельствах она заразилась. Проводится лечение. Мы выявили контактировавших лиц, обследовали их, на сегодня (у контактных) результаты отрицательные", - сообщил Усенбаев.



Как уже сообщалось, по данным на 13 апреля в КР подтверждено 419 случаев заражения коронавирусом. Из них 79 – врачи и медработники.

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