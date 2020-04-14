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Европа устала болеть карантином. Страны ЕС осторожно приступают к снятию ограничений в связи с пандемией, - "Къ"
08:50 14.04.2020

Еврокомиссия собирается уже на этой неделе представить свой план ослабления ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19. Он предусматривает целую серию шагов: от возврата людей в школы и университеты до разрешения публичных мероприятий. Но указаний из Брюсселя по снятию карантина ждут далеко не все страны-участницы ЕС: некоторые принимают решения самостоятельно, посоветовавшись с экспертами на национальном уровне. Главное при этом, чтобы возврат к нормальной жизни не обернулся второй волной пандемии.

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Данные обновлены 14.04.2020 в 8:45 по московскому времени
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"Я советую подождать с бронированиями на лето: никто сейчас не может предсказать наверняка, что будет в июле-августе",- заявила в интервью Bild am Sonntag глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем самым она дала понять: хотя Еврокомиссия и планирует в ближайшие дни опубликовать план пошагового смягчения карантинных мер, о полном и бесповоротном отказе от всех предосторожностей речь не идет. Содержание "Европейской дорожной карты по выходу из пандемии COVID-19" уже известно в общих чертах из публикации немецкой газеты Die Welt, которая на прошлой неделе сообщила: от принятых мер будут отказываться в обратном порядке, от локальных послаблений в начале к открытию внешних границ впоследствии. По данным французского телеканала BFMTV, о том, что границы шенгенской зоны могут быть закрыты аж до сентября, в выходные на закрытой видеоконференции заявил и президент Франции Эмманюэль Макрон.
По данным исследования YouGov для немецкого информагентства DPA, в Германии (почти 130 тыс. случаев заражения, более 3 тыс. умерших) 44% опрошенных выступают за сохранение карантинных мер и после 19 апреля. 12% готовы к их ужесточению. В свою очередь, за смягчение карантинных мер выступают 32%, за их отмену - только 8%. Правда, "противовирусные" меры в ФРГ сравнительно мягкие: например, возможны прогулки и занятия спортом с сохранением дистанции, а упор делается на жесткую изоляцию инфицированных и тех, кто с ними контактировал, а также на массовое тестирование и раннее выявление случаев заболевания (см. "Ъ" от 8 апреля).

Между тем, по данным Der Spiegel, Академия естественных наук ФРГ "Леопольдина" (именно на ее исследования во многом опирается правительство Германии) уже подготовила собственный план по выходу из кризиса с постепенным открытием школ и непродуктовых магазинов.

"Главное - любой ценой избежать второй волны эпидемии",- цитирует издание ученых. Для этого максимально долго будут сохраняться требования носить в общественных местах маски, а также соблюдать двухметровую дистанцию и гигиену.

Одновременно с этим в ряде европейских стран уже приступили к собственной - пока также пошаговой - отмене ограничительных мер. Так, в Австрии (более 14 тыс. случаев заражения, более 350 умерших), где поправившихся уже больше, чем больных коронавирусом, со вторника с 7:40 до 19:00 будут работать непродуктовые магазины, велосипедные мастерские, магазины строй- и хозтоваров, оптики, ювелирные лавки и даже небольшие магазины обуви и одежды (парикмахерские по-прежнему закрыты). Все на тех же условиях: нельзя толпиться, необходимо соблюдать дистанцию и носить маску. "Большое всем спасибо",- поблагодарил сограждан за проявленную до сих пор сознательность министр здравоохранения Руди Аншобер, призвав не бросаться сразу же за покупками.
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Со среды датские родители смогут вновь отдать детей до 11 лет в детские сады и школы. С понедельника на свои рабочие места с соблюдением мер предосторожности вернулись испанцы, хотя категорически против этого выступали оппозиция и власти ряда регионов (в первую очередь Каталонии). Индивидуальные занятия спортом на улице вновь разрешили в Чехии. Целесообразность схожих шагов обсуждается и в других регионах мира. Так, президент США Дональд Трамп в понедельник заявил: решение по возвращению экономической активности страны в нормальное русло будет принято в ближайшем будущем.
Главное, как напомнил в связи с этим гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, отменять введенные ограничения надо "постепенно и подконтрольно". "Коронавирус распространяется гораздо быстрее, чем замедляется",- предупредил он в понедельник.
Галина Дудина

Газета "Коммерсантъ" №67 от 14.04.2020, стр. 4

Источник - kommersant.ru
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