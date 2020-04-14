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Курдский вопрос в Сирии – что происходит? - В.Кудрявцев
09:37 14.04.2020

Владимир КУДРЯВЦЕВ | 14.04.2020

Если курды считают, что без их помощи проблема Идлиба не будет решена, они ошибаются
Сирийский конфликт очень сложен, в том числе потому, что в нем много участников и у каждого свои интересы. Один из ключевых участников – курды, которые, по сути, находятся между турецким молотом и асадовской наковальней. Одно время, правда, они чувствовали себя в Сирии достаточно уверенно, пока за их спиной стояли США. Однако потом ситуация для них резко ухудшилась.

Во-первых, Трамп решил "закрыть" для США сирийский вопрос. Американцы все еще в Сирии, но они существенно сократили свое сотрудничество с курдами, и последние справедливо считают, что Вашингтон бросил их на произвол Эрдогана (не говоря о том, что едва ли доходы от продажи контролируемой американцами сирийской нефти достаются курдам в полном объеме, если вообще достаются). Во-вторых, серьезным вызовом для сирийских курдов стало турецкое вторжение в Сирию.

Неудивительно, что в конце марта сопредседатель курдской партии "Демократический союз" Айша Хассо допустила, что курдские формирования, если их требования будут услышаны, могут встать в зоне деэскалации в Идлибе на сторону сирийского правительства и России. Это заявление можно разделить на две части.

Первая – принципиальная готовность перейти на сторону Башара Асада. И турки заволновались. Видимо, есть из-за чего. Например, в феврале 2020 г. агентство "Анадолу" опубликовало материал под звучным названием: "Террористы сотрудничают с режимом Асада в попытке захватить Идлиб". На заявление Хассо отреагировало и провластное турецкое издание Daily Sabah, написавшее, что "это уже не первый раз, когда террористическая группировка выразила заинтересованность в работе с режимом Асада".

В начале апреля (то есть очень быстро после заявления Хассо) в СМИ промелькнули сообщения о том, что сирийские военные вероломно напали на курдские силы. Правда, если верить другим источникам, обстрел совершили неизвестные люди, одетые в форму сирийских правительственных сил, которые сразу же покинули место происшествия. Курды поспешили обвинить в инциденте Дамаск, но он не подтверждает свою причастность к произошедшему.

Башара Асада и курдов пока трудно назвать близкими союзниками, и отдельные случайные стычки между сторонами не исключены. Однако трудно отрицать, что такие инциденты могут направляться рукой Вашингтона (там есть силы, которые намерены продолжить сеять в Сирии управляемый хаос и которым совсем не нужен союз курдов с Дамаском) или Анкары, положение которой на северо-востоке Сирии заметно осложнится в случае оформления стратегического партнерства между сирийской армией и курдскими формированиями.

И тут перейдем ко второй части высказывания Хассо – к условиям курдов. Курдские пожелания сформулировал представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад: "Мы готовы вместе [с сирийской армией] бороться с турецкой агрессией. Но предлагаем разработать такую систему, которая позволит принять нас не по одному, а единой организацией", – сказал он. И пояснил, что на данном этапе президент Сирии требует распустить объединение сирийских курдов.

Официальный Дамаск действительно не признает автономию курдов на северо-востоке Сирии, и в одном из интервью Асад сказал: "Некоторые из идей связаны с федерализацией и автономным курдским управлением. Как я уже говорил, северо-восток Сирии – это арабский регион. И если кто-то и может говорить о федерализации, то это арабы, потому как их там большинство". По словам сирийского президента, ситуация в его стране отличается от положения дел на севере Ирака или на юго-востоке Турции и "большинство курдов живет в Сирии десятилетиями без проблем", а сепаратистские идеи выдвигаются лишь отдельными радикальными группами.

Проще говоря, многое упирается в степень военно-политической, экономической и культурной автономии курдов в сирийской системе государственного управления. Асад хочет, чтобы она была минимальной, курды – чтобы она была максимальной. Договориться пока не удается.
Многое в этой ситуации зависит от России. Как заявил тот же Мухаммад: "Россия ему [Асаду] уже советовала пойти нам навстречу, но он упрямится, настаивает на своем, чтобы мы пошли в полное его подчинение и в одиночку". Глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявлял: "У нас есть наша позиция, которую мы открыто продвигаем и считаем оптимальной в нынешней ситуации, которая заключается в том, чтобы достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой Республики, равно как и других государств".

Иными словами, Москва – за компромисс Дамаска с курдами, в рамках которого уступить должны обе стороны (Асад – согласиться на какую-то курдскую автономию, а курды – не требовать граничащей с независимостью самостоятельности) и который устроит Турцию, партнерские отношения с которой для России важны.

К чему все идет (по крайней мере сейчас, поскольку в Сирии все может меняться быстро)? Можно предположить, что на тот или иной компромисс Асад, прислушавшись к аргументам Москвы, рано или поздно пойдет, но должны "дозреть" курды. Пока за их спиной стояли американцы, а турки не давили так сильно, курды вели себя достаточно заносчиво.

Сейчас, когда настали трудные времена, признаки "созревания" налицо, но амбиции (уже не говоря о раздробленности курдов и о разности интересов различных группировок) остаются. Эти амбиции во многом беспочвенны, поскольку, если курды, например, считают, что без их помощи проблема Идлиба не будет решена, они ошибаются. А значит козырей и времени, когда их еще готовы слушать, у них все меньше, и дело может кончиться тем, что на завершающем этапе конституционного процесса их просто поставят перед фактом, устраивающим Москву и Дамаск. А до этого их еще как следует "потреплет" Эрдоган. Так, может, не доводить дело до ситуации "кто не успел – тот опоздал"?

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586846220
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