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ОПЕК сыграла на два плюса. Ч. 1, - П.Искендеров
09:39 14.04.2020

Петр ИСКЕНДЕРОВ | 13.04.2020

Стабилизация нефтяного рынка зависит от дальнейшего поведения всех вовлеченных в процесс сторон
Заключенное 10 апреля новое соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+ подтвердило растущую роль России на мировом нефтяном рынке. Москва не только обеспечила преемственность прежних договоренностей стран-членов нефтяного картеля и государств-партнеров, но и расширила базу взаимодействия в энергетике за счет привлечения новых участников.

Как подчеркнул в комментарии по поводу нового соглашения глава российского Минэнерго Александр Новак, все 23 страны, участвовавшие в переговорах по новой сделке ОПЕК+, пришли к выводу о необходимости сокращения добычи нефти. Соглашение будет работать с 1 мая 2020 года. В течение первых двух месяцев, с мая по июнь, сокращение добычи нефти составит 10 млн баррелей в сутки. С начала июля и до конца 2020 года добыча будет частично восстановлена и сокращение ограничится 8 млн баррелей в сутки. С 1 января 2021 года и до апреля 2022 года включительно квота для стран-участниц будет ограничена 6 млн баррелей в сутки. При необходимости, сказал А. Новак, участники соглашения могут принять дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке.
"Около 4 миллиардов человек находится в настоящее время на самоизоляции, что, конечно же, серьезно повлияло на активность, на передвижение и, соответственно, на снижение спроса в мире на нефть, – отметил российский министр. – Вызывает тревогу увеличение коммерческих запасов нефти в мире и возможность полного заполнения хранилищ… В этих условиях необходимы оперативные и своевременные меры. И необходимо объединить усилия всем странам-производителям нефти для того, чтобы изменить ситуацию, связанную с существенным перепроизводством нефти в мире".

Видеоконференция ОПЕК+ продлилась в общей сложности 9 часов и была прервана до 10 апреля из-за позиции Мексики, которая отказывалась сокращать добычу в объемах, на которых настаивали другие страны (от 350 до 400 тысяч баррелей в сутки). В результате основную часть обязательств Мексики (250 тысяч баррелей в сутки) взяли на себя США.

Главным фактором успеха конференции ОПЕК+ стала российско-саудовская договоренность. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин дал высокую оценку достигнутым результатам. "Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран… – подчеркнул Песков. – Убеждены, что согласованный документ окажет позитивное влияние на международные рынки".

В соответствии с соглашением Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая, Ирак – на 1,06 млн баррелей, ОАЭ – на 0,72 млн баррелей. Общее сокращение добычи составит 10 млн баррелей в сутки.

В сделке приняли участие страны, остававшиеся за рамками предыдущего соглашения ОПЕК+ (так называемая группа ОПЕК++). Это США, Великобритания, Канада, Норвегия, Аргентина, Бразилия, Колумбия и Египет. Особая роль здесь принадлежит Соединенным Штатам, Канаде и Бразилии. Согласно расчетам, снижение суточной добычи для США в течение 2020 года может составить от 1,7 млн баррелей до 2 млн баррелей, а для Канады и Бразилии – по 0,5 млн баррелей.

Высоко оценил достигнутое соглашение глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. По его мнению, главным фактором сделки послужило согласование энергетической политики ведущими мировыми производителями нефти не на несколько месяцев (как это было в 2017-2019 годах), а сразу на два года, что должно обеспечить стабильность рынка сырья. "Мы являемся свидетелями процесса заключения исторической сделки. Если бы Россия и Саудовская Аравия не пришли к соглашению, с учетом снижения спроса на нефть, мы бы видели цену 10 долларов и ниже", – говорит К. Дмитриев. Интерес к достижению сделки проявили не только члены ОПЕК, но и Канада, и Бразилия, и Соединенные Штаты, роль которых глава РФПИ оценил как "очень позитивную". По словам Кирилла Дмитриева, США заинтересованы в договоренностях, ибо из-за кризиса на нефтяном рынке (если кризис и падение цен продолжатся) Америка может потерять до 10 млн рабочих мест. Министр энергетики США Дэн Бруйетт отметил, что исход переговоров "благоприятно" отразится на нефтяных котировках в сторону их роста.
Заявление американского министра энергетики прозвучало на фоне драматического прогноза, сделанного Райаном Ситтоном, комиссаром Техасской железнодорожной комиссии (она курирует разведку, добычу и транспортировку нефти и природного газа в штате). По словам Ситтона, объем нефтедобычи в мире необходимо сократить на 20 млн баррелей в сутки. Если это не сделать сейчас, нефтехранилища в течение ближайших двух месяцев заполнятся и тогда миру придется сокращать добычу уже на 30 млн баррелей в сутки".

При этом заключенное 10 апреля соглашение – лишь первый шаг к стабилизации нефтяного рынка. Дальнейшее зависит от поведения всех вовлеченных в процесс сторон. И здесь просматриваются линии противостояния.
(Окончание следует)

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586846340
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