Казахстан становится плацдармом биологической войны?

COVID-19, в просторечии коронавирус, продолжает бодро шагать по планете, захватывая все больше государств и пожиная смертельную жатву. Первая пандемия информационной эпохи не могла не породить массы конспирологических теорий от выведения болезни в недрах Римского клуба для сокращения населения Земли до… отсутствия вируса как такового. Сторонники последней теории убеждены, что болезни не существует, а вся паника выдумана искусственно в целях создания "мирового правительства" и "тотального чипирования народа".

Но оставим завиральные идеи фантастам, снимавшим "фильмы о коронавирусе еще в 2005 году". Никаких юридически обоснованных доказательств сознательного провоцирования пандемии не существует. Но ситуация заставляет задуматься о рисках, которые несет в себе модная в последнее время "военная вирусология", широко продвигаемая НАТО на евразийском пространстве.

Эту схему размещения биолабораторий США на постсоветском пространстве представил в октябре 2018 г. начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-майор Игорь Кириллов (крайний справа)



Казахстанский скандал



В феврале 2020 г. казахстанский портал Yvision опубликовал информацию со ссылкой на источник среди персонала Центральной референс-лаборатории (ЦРЛ) в Алматы, согласно которой полученные учеными Казахстана образцы вируса COVID-19 "на молекулярном уровне полностью совпадают со штаммом, изучение которого было начато в лаборатории около двух лет назад". Речь идет о проекте Агентства по предотвращению угроз Департамента обороны США KZ-33 под названием "Ближневосточный респираторный синдром коронавируса". Возникает закономерный вопрос, какое отношение имеет ближневосточный синдром к Центральной Азии?

Как выяснилось, в 2017 г. в ЦРЛ группой ученых под руководством американского профессора Г.Д. Смита в казахстанских пещерах Алтынтау, Караунгир и Кептерхан велись исследования зараженных коронавирусом летучих мышей. Обращает на себя внимание, что к исследованиям был привлечен НИИ проблем биологической безопасности, находящийся в Кордайском районе Жамбыльской области Казахстана, где проживает большая община дунган – народа, говорящего на китайском языке и занимающегося челночной торговлей с Китаем. По мнению сопредседателя Социалистического движения Казахстана А. Курманова, нападение казахских националистов на дунган в феврале 2020 г. может быть связано именно с тем, что они "могли что-то знать о производстве биологического оружия и могли даже быть перевозчиками штаммов в соседний Китай".

По прошествии нескольких недель, в течение которых не утихает скандал, подтверждения "казахской" теории происхождения коронавируса так и не найдено, но сама ЦРЛ является крайне интересным учреждением.

Формально она относится к "Казахскому научному центру карантинных зоонозных инфекций" (КНЦКЗ) Минздрава РК. Тем не менее в рамках госпрограмм КНЦКЗ получает менее $680 тыс. в год, т. е. менее $4 млн за все время работы. Как указывает глава Евразийского аналитического клуба Н. Мендкович, здание ЦРЛ построено в 2016 г. на средства Департамента обороны США, затратившего на этот проект около $108 млн, а также более 5 млн на сопутствующие сооружения. Ежегодно Агентство по предотвращению угроз безопасности (DTRA) американского Департамента обороны тратит на работу КНЦКЗ около $1,3 млн, немецкий бундесвер – не менее 300 тыс. евро.



Кроме того, сотни тысяч долларов идут через контролируемый НАТО "Международный научно-технический центр", базирующийся в Нур-Султане, но на 95% финансирующийся правительствами альянса. Главой МНТЦ является Р. Леман, бывший глава Агентства по контролю над вооружениями США и высокопоставленный сотрудник аппарата американского президента.

Сама же ЦРЛ буквально кишит "биологами в погонах". В ее проектах участвовали сотрудники Департамента обороны США и подрядчики по его проектам, служащие Центра медицинских исследований ВМФ США (Сильвер-Спринг), Института микробиологии бундесвера (Мюнхен); микробиологической лаборатории центра Минобороны Великобритании в Портон-Дауне. Казахстанские сотрудники лаборатории на регулярной основе проходят стажировки в Центре медицинских исследований ВМФ США.



При этом объект, представляющий биологическую угрозу и находящийся под контролем военных стран НАТО, практически неизвестен ни депутатам, ни широкой общественности. В частности, министр образования и науки Казахстана А. Аймагамбетов, заверяя депутатов мажилиса и журналистов, что ЦРЛ в Алматы необходима для научно-исследовательской деятельности, не упомянул, что данный объект финансируется и контролируется Пентагоном. В свою очередь, тогдашний аким Алматы А. Есимов заявил, что ему ничего не было известно о планах возведения и открытия американской военно-биологической лаборатории. Журналистам же издания Stanradar, которые обратились за разъяснениями в ЦРЛ и посольство США в Нур-Султане, американские дипломаты порекомендовали не освещать эту тему, пригрозив некими "последствиями".



Гнездо отравителей



Но не ЦРЛ единой. Помимо КНЦКЗ, американские военные исследования еще с начала 2000-х реализуются в пяти научных центрах Казахстана, включая НИИ проблем биологической безопасности (Гвардейский), Национальный центр биотехнологии и его филиалы, а также Референс-центр по ветеринарии. Из открытых источников известно о 28 американских биологических программах в Казахстане с общим бюджетом не менее $20 млн, которые были реализованы Агентством по предотвращению угроз (DTRA) американского оборонного ведомства.



Вся казахстанская отрасль эпидемиологии, биологической безопасности и микробиологии буквально опутана сетями военных ведомств стран НАТО и различных западных НПО.

8 декабря 2004 г. была подписана поправка к американо-казахстанскому межправительственному соглашению о ликвидации инфраструктуры оружия массового уничтожения, после чего Министерство обороны США официально запустило в Казахстане проект обнаружения и реагирования агентов угрозы (TADR). Пять противочумных станций КГКЗД – Атырауская, Жамбылская, Мангистауская, Шымкентская и Талдыкорганская начали получать новое лабораторное оборудование, а в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия Министерства обороны США (BWPPP) исследователи КНЦКЗ объединились с исследователями из санитарно-эпидемиологической системы страны для изучения сибирской язвы.



Более того, сам Казахстан становится центром распространения по территории СНГ западных структур биологической войны. Штаб-квартира упомянутого МНТЦ, возглавляемая неким Д. Кливом, работающая по территории СНГ, находится в Нур-Султане. Партнером КНЦКЗ также является Инициатива по ядерной угрозе (Nuclear Threat Initiative), расположенная в Вашингтоне, округ Колумбия. Как хвастает директор КНЦКЗ Т. Ерубаев, именно возглавляемая им структура стала основателем Ассоциации биобезопасности Центральной Азии и Кавказа.

Список учредителей этой структуры, куда входят Афганистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, говорит сам за себя. Это – Канадская глобальная программа партнерства, правительство Великобритании, Европейская комиссия, Агентство по предотвращению угроз Пентагона, Программа биологической безопасности Госдепартамента США, Гражданский фонд исследований и развития (Арлингтон, США), Американская и Европейская ассоциации биобезопасности и т. д. Сам же Т. Ерубаев поддерживает контакты в "Фейсбуке" с сотрудником Центра Лугара в Тбилиси гражданином США Дж. Моттом и медиком армии США Дж. Д. Каллаханом, а также на постоянной основе проводит встречи с представителями Пентагона.

Казахстанская ЦРЛ входит в сеть биолабораторий Пентагона, размещенных в 25 странах мира. Самое неприятное, что в руки американских военных через Казахстан попали образцы штаммов особо опасных инфекций, которые находились в КНЦКЗ с 1949 г., включая образцы чумы, геморрагических лихорадок, туляремии, клещевого энцефалита и других инфекций. По сути, на территории Казахстана сформировалась сеть подпольных военных баз США, занятых проблемами биологической войны. Неудивительно ли, что, являясь членом ШОС и ОДКБ, официальный Нур-Султан предоставляет свою территорию для осуществления военных исследований стран НАТО на границах России, Китая и Ирана.



Боевые вирусы на службе США



Угроза ведения Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО биологической войны против своих геополитических противников отнюдь не эфемерна. Являясь членом Женевской конвенции 1972 г. о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, Вашингтон отказался подписать юридически обязывающий Протокол к ней от 2001 г., предусматривающий механизмы взаимного контроля.



При этом США неоднократно вели разработки "боевых" вирусов гриппа и коронавирусов. В частности, лишь благодаря запрету подобных исследований на территории США в 2014 г. стало известно о работе американских ученых над выведением более опасных для человека вирусов гриппа, тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС) и ближневосточного респираторного синдрома (БВРС). Как сказано в статье в международном научном журнале Nature, причиной стала серия лабораторных аварий, связанных с неправильным обращением с патогенами в центрах США по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, штат Джорджия. "Сбежал", например, рукотворный вирус гриппа H5N1.



Как пишет журнал, велись и работы над коронавирусом SHC014, обнаруженным у летучих мышей в Китае. Это не первый аналогичный вирус, поскольку в 2013 г. исследователи впервые сообщили об этой способности у другого коронавируса, выделенного из той же популяции летучих мышей. Теперь же "коронавирусные" летучие мыши "обнаружены" профессором Смитом в Казахстане, как ранее в Сингапуре, населенном китайцами. Не слишком ли много совпадений? И так ли неправ представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, обвинивший США в завозе COVID-19 в Китай американскими военными?



Но то, что нельзя делать в США, вполне можно осуществлять в странах, которые готовы предоставить свою территорию для биологических экспериментов. По утверждению израильского политолога Я. Кедми, руководители военных программ DTRA являются собственниками частных компаний, которые не подотчетны непосредственно американскому конгрессу и могут обойти любой закон из-за отсутствия прямого контроля. Персонал таких военных биолабораторий обладает дипломатическим иммунитетом, потому частные компании могут работать от имени правительства США под дипломатическим прикрытием без прямого контроля со стороны принимающего государства.

По словам Я. Кедми, "в скрытной биологической войне, которая уже вышла за рамки военных лабораторий, задействованы не только Пентагон и спецслужбы, но и глобальные корпорации, объединенные в так называемый "Альянс за биобезопасность", который часто еще называют "Большой аптекой" (Big Pharma). В эту "припентагоненную" структуру входят: Bavarian Nordic, Cangene Corporation, DOR BioPharma, Inc., DynPort Vaccine Company LLC, Elusys Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, Hematech, Inc., Human Genome Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., PharmAthene, Siga Technologies, Inc., Unither Virology LLC".

Помимо экспериментов с вирусами и штаммами опасных заболеваний, американские спецы по биологическому оружию собирают биоматериал жителей евразийских государств. В частности, в 2017 г. учебное авиационное командование американских ВВС объявило тендер на покупку образцов РНК – живых тканей россиян европеоидной расы. Не остался в стороне и Казахстан, где "биологи в погонах" исследовали устойчивость к вирусу Эбола казахов, русских, уйгуров и китайцев.

Будут ли оргвыводы?

Непонятная любовь властей Казахстана к американским производителям биологического оружия не осталась без внимания России. По словам бывшего главного санитарного врача России Г. Онищенко, "самая логически обоснованная цепочка между военными лабораториями США и коронавирусом выстаивается, если вспомнить о нескольких подобных учреждениях, которые находятся на территории Казахстана, то есть в непосредственной близости от границ как России, так и КНР. Там работают именно военные микробиологи и вирусологи, в том числе из США. Мы неоднократно на разных площадках поднимали вопрос, что эти лаборатории могут представлять угрозу как для России, так и для Китая".

Серьезно воспринимают угрозу и российские военные. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала И. Кириллова, "выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен – многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств".

Возникает закономерный вопрос, почему Казахстан, будучи союзником России и Китая, не имеет подобного же сотрудничества в сфере биологических исследований со своими партнерами? Это было бы логичным, если учесть значительный опыт взаимодействия во времена СССР и наличие передовых биолабораторий в Китае, одна из которых, кстати, расположена в Ухане.

Если связь между COVID-19 и лабораториями США в Казахстане подтвердится, принятые меры будут крайне жесткими. Но вне зависимости от этого Нур-Султану не мешало бы определиться, кому именно он является союзником, поскольку быть членом ОДКБ и ШОС, одновременно являясь плацдармом для биологической войны против своих союзников, невозможно. Источник - ritmeurasia.org

