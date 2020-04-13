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Как коррупция и связи с Турцией убивают экономику Сирии, - "СовСекретно"
11:33 14.04.2020

Несмотря на помощь Сирии со стороны России, сирийское государство продолжает беднеть, а цены буквально на все - повышаться. Обусловлено это высоким уровнем коррумпированности тех, кто стоит у власти. Президент Башар Асад слабо контролирует обстановку на местах, де-факто страной управляет чиновничий аппарат.

Под предлогом постоянной угрозы военных конфликтов в Сирии приостановили эксплуатацию ряда газовых скважин, что повлекло за собой большие финансовые потери и негативно отразилось на электроснабжении Центральной Сирии.

В связи с этим увеличились часы отключения электричества. Неудивительно, что для оправдания таких действий в соцсетях стали активно продвигать фейк о том, что террористы якобы захватили населенный пункт Эс-Сухнэ, располагающийся вблизи газовых месторождений. Тем самым власти стараются оправдать длительное отключение электроэнергии.

Причем именно благодаря помощи России Сирийская Арабская Республика смогла частично восстановить экономику, а также восстановить контроль над территориями Аш-Шаир, Хайян и Джизаль, где находились месторождения газа.

Тем не менее, сирийское правительство решило пойти по другому пути и стало повышать цены на газ и продукты. Также возникла большая проблема с отсутствием рабочих мест.

Такой высокий уровень коррупции связан с премьер-министром Сирии Имадом Хамисом, который по сути курирует энергетическую отрасль. Именно из-за него высшие круга не перенаправляют деньги в казну, а кладут все себе в карман. Не исключено, что в ближайшее время сирийцы постараются сдружиться с США, чтобы спасти накопленные богатства. По словам бывшего вице-премьера Сирии Кадри Джамиля, рост коррупции просто неимоверен. Раньше на всю страну было один-два миллиардера, теперь же их несколько десятков, в то время как народ беднеет.

Ситуацию можно было улучшить, поскольку еще до гражданской войны сирийское правительство заключило ряд контрактов на поставку электроэнергии в соседние страны. Однако в 2013 году реализации поставок помешала война. И только в 2019 году правительство Хамиса перезаключило контракт с Ливаном. Сумма сделки неизвестна, но предполагается, что речь идет о миллионах долларов. Эти средства могли здорово выручить сирийскую экономику, вот только деньги пошли в карман чиновников, тогда как обычные граждане остались без света.

Ситуация с "черным золотом" также оставляет желать лучшего. Несмотря на официальное отсутствие каких-либо связей Анкары с Дамаском, известно, что часть нефти, перенаправляемой Ираном для поддержки САР, отправляется в Турцию. Основными же ее потребителями являются компании, принадлежащие Неджметтину Билалу Эрдогану – сыну турецкого президента. Благодаря такому двуличному подходу до сирийского потребителя доходит только половина "черного золота".

Помимо ухудшающейся экономической обстановки, сложившейся из-за действий правительства Хамиса, Штаты и Запад продолжаю ущемлять Сирию санкциями, что только усугубляет ситуацию. Недовольство Башаром Асадом, как слабым руководителем – яркое тому подтверждение.

Дмитрий ИВАННИКОВ, военный эксперт
13.04.2020

Источник - sovsekretno.ru
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