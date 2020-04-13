 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Умер лучший романист Монголии Лодонгийн Тудэв
11:45 14.04.2020

В Монголии ушел из жизни один из лучших 100 писателей мира ХХ века
Ушел из жизни журналист, редактор, общественно-политический деятель, доктор философии (1967), почетный профессор Монгольского государственного университета, герой Труда Монголии, также лауреат Государственной премии Монголии Лодонгийн Тудэв.
Он родился 9 февраля 1935, сомон Наран (ныне Халиун) аймака говь-Алтай.
Сын скотовода. С 1950 по 1953 год учился в школе подготовки учителей в Улан-Баторе, в 1956 году окончил столичный Педагогический институт, работал учителем. С 1964 по 1967 год продолжил учебу в Московской академии общественных наук при ЦК КПСС, позже окончил аспирантуру Академии общественных наук в Москве.
Лодонгийн Тудэв - один из самых известных общественных деятелей Монголии. Занимал ответственные политические должности, был председателя Афро-азиатского комитета солидарности и межпарламентской группы парламента, заместителем председателя Союза писателей Монголии (1967-1973), в 1973-1976 годах возглавлял Союз монгольских писателей, первым секретарем Центрального комитета Монгольского Ревсомола (1973-1985), председателем Союза журналистов Монголии. Работал главным редактором газет "Искусство и литература" и "Унэн". С 1988 по 1990 год занимал пост президента Фонда культуры Монгольской Народной Республики.
В 1990 году был избран одним из пяти членов Президиума ЦК Монгольской народной революционной партией (МНРП), позже - Монгольская народная партия.
На президентских выборах в 1993 году был выдвинут Монгольской народной революционной партией (МНРП) кандидатом на пост руководителя государства, но проиграл Пунсалмаагийн Очирбату.
После выборов ушел из политики и основал свою собственную газету, которая занимается историческими, культурно-художественными и религиозными вопросами. Является редактором самого обширного литературного проекта в Монголии - 108-томной антологии монгольской литературы. В настоящее время занимается публицистической и издательской деятельностью.
Автор художественных произведений, романов, рассказов, лирических стихов, книг по истории монгольской литературы. Соавтор сценария фильма "Через Гоби и Хинган".
Эстетический эффект романов писателя, в частности, основан на оригинальном синтезе традиций древне-монгольского повествовательного искусства и новых форм, поэтических описаниях природы и нюансах чувств.
В 2001 году вошел в число 2000 ведущих писателей мира ХХ века. С 2001 года являлся членом Всемирной Академии литературы. В 2005 году он был назван одним из 100 лучших авторов мира.
Его творения переводились на многих языках мира, в том числе на русском:
Романы
"Горный поток" (1960),
"Перекочевка" (1964),
"Кочевки. Оседлость" (1973, о созидании новой жизни в Монголии),
"Храм без крыши" (1986)
Автобиографические повести
"Открывая мир…" (1970),
"Первый год Республики" (1981) и тд.
На других языках:
Тау Таскыны (по-казахски) 1971
Горны паток (по-белоруски) 1971
Сухэботир (по-узбекски) 1971
Сонгу Чуктүн Шолбанынче (по-тувински) 1971
Вiдкриваючи свim (по-украински) 1977
Miško gaisras (по-литовски) 1979
Volaca Tui Ukazem , Brativlava (по-словенски) 1979
The colour will come alive УБ.1994
Two aspens УБ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - centralasia.media
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586853900
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