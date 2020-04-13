Вирусный всплеск в Алматы + 174. Всего по Казахстану - 1179 больны

12:02 14.04.2020

В Алматы на 14 апреля зарегистрировано 346 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (из них 6 детей, 3 беременных), сообщает zakon.kz.

О причинах резкого роста числа больных в Алматы рассказал руководитель Управления общественного здоровья мегаполиса Тлеухан Абильдаев.

"Сегодня новых случаев в Алматы 174, из них 58 близко контактных, 1 сотрудник детской городской клинической инфекционной больницы, 110 медработников центральной городской клинической больницы, 2 сотрудника службы скорой медицинской помощи, 1 сотрудник городской поликлиники №32, 1 сотрудник городской поликлиники №11, 1 сотрудник Городской клинической больницы №1", - сказал Абильдаев.

В Управлении уточнили, что 58 заболевших - это пациенты, контактировавшие с ранее выявленными, среди них пациентов ЦГКБ нет.

По его Абильдаева, состояние у двоих медицинских работников тяжелое, в связи с полисегментарной пневмонией, у остальных заболевших удовлетворительное.

По всем контактированным лицам проводится работа по их выявлению.

"Заражение могло произойти от пациентов, так как они продолжали оказывать экстренную медицинскую помощь. Среди них могли быть пациенты с бессимптомным течением. По данному факту в настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование", - объяснил он.

На 14 апреля в Казахстане коронавирусом заразились 1179 человек.