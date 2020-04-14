Трамп и русские проститутки. Они нашли друг друга, - Д.Данливи

14:57 14.04.2020 Досье британского суперагента Криса Стила, в свое время ставшее основой для "Рашагейта", теперь так дурно пахнет, что русофобы в США не просто решили от него отвернуться. Теперь они утверждают, что это русские сами насытили этот документ сальными деталями, типа мочащихся на ложе президента США московских проституток. Цель - выставить Стила идиотом. Миссия выполнена! Но лишь частично: он еще и клеветник. И теперь российские миллиардеры, по сообщению "Дейли мэйл", преследуют его миллионными исками за клевету.



Washington Examiner (США): рассекреченные документы показывают, что досье Стила было скорее всего умышленно скомпрометировано разведкой РФ



Джерри Данливи (Jerry Dunleavy)



Рассекреченные примечания к докладу наблюдательной комиссии министерства юстиции США открывают все новые детали этого дела. А дело в том, что бывший британский шпион Кристофер Стил был по всей видимости умышленно введен в заблуждение дезинформаторами из разведки РФ, в результате чего был нанесен удар по достоверности его досье. (Имеется в виду знаменитое "досье Стила", один из столпов "Рашагейта" - расследования по поводу вероятного сговора Трампа и его людей с РФ перед выборами 2016 года. Досье Стила утверждало, что спецслужбы РФ засняли Трампа с русскими проститутками во время его визита в РФ, а потом шантажировало его этим компроматом. Сейчас, как сообщает "Дейли мэйл" три российских банкира подали на Стила в суд, обвиняя его в клевете - прим. ред.).



Примечания, которые перед этим были умышленно засекречены внутри опубликованных текстов, были представлены широкой общественности в пятницу. Решение о публикации принял Генеральный Прокурор США Уильям Барр (William Barr). Его решение было принято по просьбе двух сенаторов из Висконсина и Айовы.



В докладе, опубликованном в декабре, генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц (Michael Horowitz) описывает некую "персону номер 1" как ключевого поставщика информации для досье Стила. Новые детали об этом лице опубликованы на основе неких документов, распространенных среди членов команды "Ураган Перекрестного Огня" еще в начале октября 2016-го года. (Crossfire Hurricane Team - специальное контрразведывательное подразделение, созданное главой ФБР Джеймсом Коми еще в 2016 году и занимавшееся в том числе слежкой за Трампом и его предвыборным штабом с целью выявления их связей с Россией - прим. ред.) Так вот эти новые детали показывают, что "персона номер 1 имела в прошлом контакты с лицами и сообществами, подозреваемыми в связях с российскими спецслужбами".



Документ, о котором идет речь, утверждал, что "персона номер 1, по слухам, является бывшим офицером КГБ/СВР (Службы внешней разведки России)". Далее этот рассекреченное примечание к документу утверждает, что в декабре 2016 года сотрудник министерства юстиции США Брюс Ор сделал важное сообщение некоему сотруднику SSA1 (предполагается, что это агент ФБР Джозеф Пентка Joseph Pientka). Сообщение состояло в том, что он встретился с основателем фирмы Fusion GPS ("Фьюжн Джи-пи-ес," нанятая предвыборным штабом Хиллари фирма паблик-рилейшнз, в задачи которой входила дискредитация соперника Клинтон - Дональда Трампа, прим. ред.) Представитель Fusion GPS указал на "персону номер один" как на сотрудника российских спецслужб, причем ключевым в связях Трампа с Россией".



Недавно рассекреченные примечания также показывают, что [созданная главой ФБР для слежки за Трампом группа] Crossfire Hurricane получала информацию от пока еще засекреченного источника, "показывающую весь огромный потенциал российского дезинформационного влияния на сообщения бывшего агента британских спецслужб Стила по поводу американских выборов". Сообщается, что русские повлияли на самую сальную, неприличную и не подвергшуюся никакой проверке часть утверждений досье Стила. А именно на ту часть досье Стиа, где говорится, что Трамп смотрел на то, как русские проститутки справляли малую естественную нужду на постель в московском отеле во время конкурса красоты "Мисс вселенная" в 2013 году. (На этой постели якобы прежде спал президент Обама во время своего посещения Москвы, что с точки зрения авторов досье Стила должно было показать степень личной неприязни Трампа к Обаме - прим. ред.) От русских предположительно поступила и информация о поездке личного адвоката Трампа Майкла Коэна в Прагу в 2016 для встречи там с теневыми фигурами из России (американские газеты впоследствии посылали в Прагу целые команды репортеров-расследователей, чтобы вскрыть эти теневые контакты, но они не нашли в Праге даже следов Коэна, который туда в 2016 году просто не приезжал - прим. ред.)



Министерство юстиции также отметило, что единственным примечанием, которое не было рассекречено, было примечание, относящееся к попытке иностранного правительства завербовать или проникнуть в тайны бизнес-партнера господина Стила - здесь, очевидно, речь идет о частной расследовательской фирме Orbis Business Intelligence.



"Получилась комическая ситуация: весь рассказ о вмешательстве России оказался фатально скомпрометирован российской дезинформацией. Ныне опубликованные примечания подтверждают, что велась прямая российская дезинформационная кампания в 2016-м году. Они подтверждают и наличие связей между российской разведкой и президентской кампанией - но только президентской кампанией госпожи Клинтон, а не Трампа",- сказали в пятницу Грассли и Джонсон.



Длинный декабрьский доклад господина Хоровица подверг критике министерство юстиции и ФБР за как минимум 17 "значительных ошибок или упущений". Они были связаны с одним процедурным вопросом - выдачей ордеров на прослушивание и слежку за сотрудником предвыборной кампании Трампа, господином Картером Пейджем. Прослушивание проводилось на основе Акта о слежении за иностранной разведкой (FISA). Много ошибок и пропусков связаны и с тем, как ФБР некритично опиралось на непроверенное, полное ненадежной информации досье Стила. Господин Стил составил свое досье по заказу от фирмы Fusion GPS, получавшей финансирование от президентской кампании Хиллари Клинтон и Национального комитета Демократической партии США. Деньги переводились через юридическую фирму "Перкинс Кой" (Perkins Coie). Хоровиц также подверг критике ФБР за то, что оно не поделилось снимающей вину с Пейджа информацией из конфиденциальных источников со специальным судом, выдающим ордера на слежку в рамках закона FISA.



Недавно раскрытые примечания показывают, что доклад от 2017-го года "содержал информацию, показывающую неточности в сообщениях Стила о действиях [адвоката Трампа] Майкла Коэна". Остающийся неизвестным общественности источник этой информации "заявлял, что не может доверять некоторым частям информации Стила и что эти вызывающие недоверие части являются частью российской кампании по дезинформации, направленной на подрыв внешней политики США".



Примечания показывают также, что от этого же оставшегося неизвестным источника исходил еще один доклад пятью днями позже, что "упоминаемый в сомнительной части доклада Стила человек отверг то, как он был представлен в досье" и что "протесты и отрицания этого человека можно считать правдивыми".



Ставшие теперь публично доступными примечания показывают, что еще один все еще засекреченный доклад от 2017 года содержал информацию, "что история про действия Трампа во время его поездки в Москву в 2013 году [во все еще секретном эпизоде с проститутками] были неправдой".



Этот доклад 2017 года заключал, что "все подобные инсинуации насчет проституток были результатом деятельности российских спецслужб, которые внедрили своего человека в нашу сеть". А уж этот человек (имя его все еще скрыто) и составил, а вернее скомпилировал досье о деятельности Трампа. Источник информации из этого ныне раскрытого примечания отметил, что пока неизвестно, насколько этот внедренный русскими человек реально имел информации о деятельности в отношении Трампа российских спецслужб.



Спецпрокурор Роберт Мюлер написал потом, что "Коэн никогда не ездил в Прагу и его не касались [содержащиеся в досье Стила] обвинения", которые, по мнению Мюллера, "являлись с большой долей вероятности ложными". Мюллер также назвал существование пленок с компроматом на Трампа с девушками в Москве "непроверяемой догадкой".



В своем досье Стил утверждал, что "кремлевский инсайдер" познакомил его с "драматической историей" встреч трамповского юриста в Праге с путинскими оперативниками и иностранными хакерами. Коэн последовательно отвергал все эти инсинуации в адрес Трампа, это также отмечает спецпрокурор Мюллер.



Что касается пленок с проститутками, справляющими свою малую нужду на постель в гостиничном номере, то есть записи, которой, по мысли Стила, Москва пыталась шантажировать Трампа, - так вот, по ее поводу Мюллер оставил специальное примечание. В нем спецпрокурор говорит, что его команда искала "мочевую запись" и не нашла никаких свидетельств о существовании этой записи.



Тем не менее тогдашний директор ФБР Джеймс Коми сообщил Трампу о существовании грозящей ему "мочевой записи" во время их встречи в январе 2017 года в Башне Трампа в Нью-Йорке.



Свидетельствовавшая против Трампа во время слушаний по "украинскому" импичменту госпожа Фиона Хилл, бывший советник Трампа по России в Совете Национальной Безопасности, скаала под присягой в прошлом году, что досье Стила могло быть "ловушкой", в которой "весьма вероятно" содержалась дезинформация. А сам Стил вполне мог быть "использован" русскими.



Министр юстиции США Барр сказал сенату в мае прошлого года, что он был "обеспокоен" возможной русской дезинформацией по Стилу. А бывший главный резидент ЦРУ в Москве Даниэл Хоффман сказал нашему изданию, что все досье Стила вполне могло быть "дезинформацией ФСБ - преемника КГБ".



Что же касается Мюллера, то он, естественно, выяснил, что россияне вмешивались в выборы 2016-го года, да еще и "системным образом". Но при этом он почему-то не установил преступной связи между кампанией Трампа и Россией. Так что вот насчет наказания виновных вышло пока слабо.



В прошлом году Барр предложил прокурору Джону Дерхему расследовать деятельность следователей по делу "сговора" Трампа и России. Юрист ФБР Кевин Клайнсмит (Kevin Clinesmith), который совершил подлог, то есть чуть изменил содержание официального документа по делу Пейджа, - так вот г-н Клайнсмит - единственный человек, который может понести наказание по уголовному праву в этой истории.



Министерство юстиции заявило суду по особым делам ФИСА, что, по его подозрению, два из четырех разрешений на слежку в отношении гражданина США Пейджа были получены незаконно. Так что ФБР собирается секвестировать (задержать для расследования) всю информацию, полученную от долгого слежения камер за Пейджем. Директор ФБР Кристофер Рей признался, что имело место "по крайней мере небольшое количество незаконной слежки", а теперь он намерен "выцарапать" всю информацию насчет вердиктов FISA. Источник - ИноСМИ

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