РосКризис ставит под удар мигрантскую экономику стран ЦА, - Bloomberg

14:59 14.04.2020

Российский экономический кризис, порожденный режимом самоизоляции, может сильно усугубить кризисы в некоторых из бывших советских республик. Их трудовые мигранты каждый год отправляют из России домой 13 миллиардов долларов. Bloomberg дает экспертные оценки потерь, грозящих этим странам.

Bloomberg (США): российский кризис ставит под угрозу денежные переводы на сумму 13 миллиардов долларов



Эйн Куинн (Aine Quinn), Наубет Бисенов (Naubet Bisenov), Хелена Бедуэлл (Helena Bedwell)



- Больше всех от переводов из России зависят Таджикистан и Киргизия.



- Самоизоляция в крупнейших российских городах привела к сокращению рабочих мест для гастарбайтеров.



Усиливающийся экономический кризис в России грозит больно ударить по тем странам, чьи экономики очень сильно зависят от денежных переводов из-за рубежа.



Трудовые мигранты из бывших советских республик каждый год отправляют домой 13 миллиардов долларов из России, где им разрешено работать без виз. Но сейчас этот денежный поток грозит иссякнуть, потому что в Москве и Санкт-Петербурге введены жесткие меры изоляции, остановилось строительство, и упал спрос на такси.



По словам аналитика формирующихся рынков Эльдара Вахитова (Eldar Vakhitov), работающего в Лондоне в инвестиционной фирме "Эм энд Джи Инвестментс" (M&G Investments), общий объем переводов из России в этом году может сократиться на 30-40% и даже больше. Согласно заявлению Центробанка, меры самоизоляции могут в 2020 году на 1,5-2% уменьшить экономический рост, а если оправдаются худшие опасения, которые в прошлом месяце обсуждало российское правительство, то снижение роста может составить 5-10%.



"Уменьшение объемов переводов из России невозможно ничем компенсировать, - сказал Вахитов. - Странам придется использовать собственные резервы или обращаться за дополнительной помощью к МВФ и другим государствам".



В этом году курс рубля по отношению к доллару упал на 16%, то есть, больше любой другой постсоветской валюты. Это уменьшило ценность тех денег, которые гастарбайтеры продолжают посылать домой.



Банк "Юнистрим", осуществляющий электронные денежные переводы и пользующийся популярностью среди трудовых мигрантов, заявил, что в марте объем платежей по сравнению с прошлым годом снизился на 30%. В конце марта президент Владимир Путин отдал распоряжение работать на дому, а недавно продлил его действие до 1 мая.



Центральный банк Грузии, также отправляющий трудовых мигрантов в Италию, полагает, что в текущем году общий объем переводов сократится почти на треть. Международный валютный фонд предоставит Киргизии внеочередное финансирование на сумму 121 миллион долларов, чтобы помочь ей покрыть дефицит платежного баланса на 400 миллионов долларов, который частично был вызван сокращением объема денежных переводов.



Наверное, в лучшем положении на сегодня находится Узбекистан, потому что у него небольшой долг и крупные золотовалютные резервы, рассказал Вахитов.



Больше всех может пострадать Таджикистан, как самая бедная из бывших советских республик. Ставка доходности по долларовым облигациям в этой стране превысила 16%, поскольку инвесторы все больше опасаются, что выкупить их государство не сможет.



"Замедление экономики в России сулит серьезные проблемы Таджикистану и Киргизии. Возникает риск утраты ликвидности в банковском секторе и угроза массовой безработицы, - сказал научный сотрудник Института Кеннана Эдвард Лемон (Edward Lemon), работающий в Вашингтоне в магистратуре им. Дэниела Моргана. - Заткнуть дыру они не могут. Им будет очень трудно создать достаточное количество рабочих мест".