Пекин считает Москву источником заразы

15:06 14.04.2020

КНР превратила границу с РФ в линию обороны против проникновения COVID-19



Владимир Скосырев



Большинство новых заболевших коронавирусной инфекцией в материковом Китае – это китайцы, прибывшие из Российской Федерации. В двух городах провинции Хэйлуньцзян, соседствующей с Россией, каждого приезжего помещают в карантин – так же как это было в Ухане. А в Шанхай прибыл самолет из Москвы с 60 зараженными гражданами КНР. Кто эти люди и где подхватили инфекцию, остается загадкой.



Китаю удалось в основном остановить передачу вируса внутри страны. Власти Поднебесной постепенно отменяют ограничения на передвижение людей в городах и между провинциями. Но больше всего опасений теперь связано с тем, что может подняться новая волна эпидемии, а ее источником станет заграница. Всего в понедельник было зафиксировано 98 заболевших китайцев, вернувшихся в страну.



Половину из них, согласно сообщению агентства Reuters, составляют люди, прибывшие из Дальневосточного федерального округа РФ через переходы в провинции Хэйлуньцзян. Это один из немногих маршрутов, открытых для китайских граждан, желающих вернуться домой.



Китайская сторона не сообщила пока, кто эти заболевшие. Еще большей загадкой стала история о том, что 10 апреля в Шанхай из Москвы прилетели 60 заболевших. Об этом рассказала Чжэн Цзинь, представитель муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая.



В российской прессе приводятся разные данные о числе китайцев, живущих в РФ. Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, как передает Reuters, сказал ТВ, что их 160 тыс. Известно также, что на 2020 год Москва выдала квоты на наем 33 тыс. работников из Китая. Но сюда не входят те, кто торгует на рынках, трудятся в ресторанах. С началом эпидемии они потеряли заработок и решили вернуться домой.



И первым пунктом пропуска для них стал Пограничный – Суйфэньхэ. Город Суйфэньхэ расцвел на торговле с Россией. А теперь ему приходится переживать такие же строгости и рестрикции, которые вводились ранее в Ухане, эпицентре эпидемии. Как сообщает газета "Жэньминь жибао", каждый въезжающий обязан проходить двухнедельный карантин, сдать два теста на нуклеиновые кислоты и один тест на антитела в сыворотке крови в специализированных учреждениях. Городские власти также потребовали от этих людей сохранять изоляцию и пребывать в домашних условиях в течение 14 дней после посещения этих учреждений.



Улицы Суйфэньхэ пусты. Один из его жителей по фамилии Мин рассказал репортерам, что торговал раньше фруктами на рынке в России. Конечно, там порядка нет, полно народу, совершенно невозможно защититься от инфекции. Понятно, почему китайские предприниматели хотят вернуться.



Из сообщения генерального консульства Китая во Владивостоке следует, что китайцы в связи с сокращением авиасвязей между двумя государствами были вынуждены сначала лететь из Москвы во Владивосток, а потом добираться до сухопутного перехода. Всего таким образом пересекли границу 243 больных граждан Китая. Эти данные приводит New York Times.



Журнал Foreign Policy акцентирует внимание на том, что в начале эпидемии Россия поставила заслон въезду китайцев, а теперь, наоборот, Китай отгораживается от России. Все это, мол, ведет к тому, что среди россиян растут подозрения и недоброжелательность к Китаю. А китайцы по отношению к русским испытывают примерно те же чувства. Поэтому партнерство Пекина и Москвы хрупкое.



На самом деле картина иная. Константин Бахирев, глава рекламного отдела "Российской газеты" во Владивостоке, рассказал "НГ", что пограничные переходы действительно не работают. Их открывают периодически для транспорта, осуществляющего грузовые перевозки. "Сейчас во Владивостоке практически нет китайских граждан. Остались консульские работники и те, кто работает в совместных компаниях. Или кто постоянно проживает в городе. Отрицательного отношения к ним нет. Наоборот, все ждут, когда эпидемия закончится и снимут карантин, откроют границы. Генеральное консульство КНР во Владивостоке передало администрации города, институту Конфуция, предприятиям, редакциям СМИ несколько тысяч медицинских масок. Это помощь в знак признательности той поддержки, которую ранее мы оказывали Китаю", – отметил Бахирев.



Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, в беседе с "НГ" сказал, что "совершенно не ясно, как самолет привез в Шанхай из Москвы 60 заболевших. Заразили они друг друга по дороге или летели больными? Ответа нет".



Что касается Суйфэньхэ, то город как бы сталкивается с реимпортом инфекции. Это будет для него суровое испытание. Все-таки это провинция, не Пекин и не Шанхай. Медицина там слабее.



"В феврале в китайских социальных сетях было много откликов на то, что в России группу китайских туристов в театре выловили, других на улице задержали за нарушение карантина. Китайцы высказывали обиду. СМИ писали об антикитайских настроениях в России. А сейчас видно, что китайцы решили закрыть эту страницу. Публикуются интервью с китайскими студентами, которые учатся в России. Они говорят, что никакой дискриминации нет. С другой стороны, для Китая его граждане за рубежом – серьезная проблема, будь они в России, или в США, или в Европе. Вроде бы вернуть их заставляет престиж страны. Но ведь таких людей сотни тысяч. Их возвращение обрушит китайскую систему здравоохранения", – заключил Ломанов.