Названо условие самостоятельного выздоровления от COVID-19

15:08 14.04.2020

Хороший иммунитет оказался устойчив к новому заболеванию



Организм человека может самостоятельно побороть COVID-19 без помощи врачей и приема лекарств. Это возможно при условии, что заболевший обладает сильным иммунитетом, выяснили ученые из Австралии.



Специалисты Мельбурнского университета опубликовали в Nature Medicine статью, в которой приводится случай из медицинской практики - заразившаяся новым коронавирусом женщина полностью выздоровела за две недели. Ей оказалась 47-летняя жительница китайского города Ухань.



По словам ученых, женщина попала в больницу Мельбурна с характерными симптомами - повышенная температура, слабость, одышка, сухой кашель и боль в горле. Тест на коронавирус оказался положительным. Однако на 13-й день госпитализации проявления болезни полностью исчезли, а на 20-й день она была уже полностью здорова. Анализ крови показал увеличение клеток иммунной системы, что бывает в тех случаях, когда организм выздоравливает после сезонного гриппа.



Отмечается, что во время лечения антибиотики, стероиды или противовирусные препараты не применялись. Медики лишь вводили внутривенно жидкость в организм женщины для поддержания водного баланса.



"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", - отмечают авторы статьи.



Ученые обратили внимание, что у пациентки не было ни вредных привычек, ни каких-либо патологий.



Российские специалисты ранее пришли к выводу, что вызывающий COVID-19 коронавирус отступает при лечении высокой температурой.



Артем Кожедубов