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Названо условие самостоятельного выздоровления от COVID-19
15:08 14.04.2020

Хороший иммунитет оказался устойчив к новому заболеванию

Организм человека может самостоятельно побороть COVID-19 без помощи врачей и приема лекарств. Это возможно при условии, что заболевший обладает сильным иммунитетом, выяснили ученые из Австралии.

Специалисты Мельбурнского университета опубликовали в Nature Medicine статью, в которой приводится случай из медицинской практики - заразившаяся новым коронавирусом женщина полностью выздоровела за две недели. Ей оказалась 47-летняя жительница китайского города Ухань.

По словам ученых, женщина попала в больницу Мельбурна с характерными симптомами - повышенная температура, слабость, одышка, сухой кашель и боль в горле. Тест на коронавирус оказался положительным. Однако на 13-й день госпитализации проявления болезни полностью исчезли, а на 20-й день она была уже полностью здорова. Анализ крови показал увеличение клеток иммунной системы, что бывает в тех случаях, когда организм выздоравливает после сезонного гриппа.

Отмечается, что во время лечения антибиотики, стероиды или противовирусные препараты не применялись. Медики лишь вводили внутривенно жидкость в организм женщины для поддержания водного баланса.

"Наше исследование показывает, что, несмотря на то что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе", - отмечают авторы статьи.

Ученые обратили внимание, что у пациентки не было ни вредных привычек, ни каких-либо патологий.

Российские специалисты ранее пришли к выводу, что вызывающий COVID-19 коронавирус отступает при лечении высокой температурой.

Артем Кожедубов

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586866080
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