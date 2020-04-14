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Россию выпотрошат собственные "нефтяники". Или наоборот? - "СП"
15:09 14.04.2020

Нефтяники выпотрошат Кремль, но своего не отдадут
"Сделка века" стала приговором для российской экономики

Антон Чаблин
Материал комментируют:
Марк Гойхман
Сергей Жаворонков

У экспертов остается все меньше надежд на "сделку века". Передышка, которую нефтяные магнаты дали глобальной экономике, может оказаться слишком краткосрочной. Тем более, что растет давление "вирусного" фактора.

Пока что решено, что сокращение добычи в 9,7 млн. баррелей в сутки начнется первого мая и продлится до конца июня. Затем с июля до конца 2020 года лимит уменьшится до 7,7 млн. баррелей в день, а с января 2021 года по апрель 2022 года - до 5,8 млн. баррелей.

Правда, уже 10 июня группа из 23 стран вновь соберется, чтобы определить, необходимо ли продолжать сокращение или нет. И это уже тревожный звоночек. Кроме того, сокращение оказалось вдвое меньше предполагаемых первоначально 20 млн. баррелей.

Несколько крупных стран-потребителей нефти заявили, что начнут активнее скупать нефть для своих стратегических запасов, помогая убрать часть предложения с рынка.

В понедельник на фоне новостей о договоренностях ОПЕК+ нефтяные котировки потянулись наверх. Но надолго они закрепятся? Об этом "Свободна пресса" поговорила с нашими экспертами.

Россию ждет повторение кризиса 1998 года

"СП": - Как вы полагаете, сделка ОПЕК+ позволит хоть немного стабилизировать российскую экономику, пострадавшую больше не от коронавируса, а от мартовской девальвации рубля?

- Вы знаете, сделка ОПЕК+ по сокращению добычи мало поможет России. Она выступает лишь как меньшее из зол, но огромное само по себе, - говорит главный аналитик финансовой компании TeleTrade Марк Гойхман. - Дело в том, что снижение добычи у нашей страны на 2,5 млн. баррелей в сутки - это половина всего экспорта нефти России. Даже если цена нефти постепенно поднимется до $ 40 за баррель, то долларовые доходы России от ее экспорта будут такими же, как при $ 20 c прежними объемами. Это принципиальная, радикально новая ситуация. Теперь нужно учитывать не только цену нефти при прогнозировании экономических последствий, но и объемы ее продажи за рубеж.

"СП": - Ну а что с экономикой будет до конца года? Прогнозов много, один другого тяжелее.

- Удар по экономике и уровню жизни людей беспрецедентен в новом тысячелетии. Уменьшение ВВП на 18% сравнимо разве что с 1992 годом, когда он снизился на 14,5%, но в целом за год. Предполагаемое же на 2020 год падение экономики России на 5?6% - примерно такое же, какое было в 1998 году на 5,3% в результате памятного дефолта.

Прогнозируемое ВЭБом уменьшение реальных располагаемых доходов населения на 17,5% во втором квартале и 6,5% в 2020 году в целом сравнимо с многолетним их сокращением после кризиса 2014 года.

Однако расчеты ВЭБа, сформированные до решения ОПЕК+, не учитывали ситуацию с нефтью. Таким образом, в реальности проявления и последствия кризиса могут быть намного тяжелее его прогноза.

России придется сократить четверть нефтяного экспорта

"СП": - Четыре дня участники ОПЕК+ не могли до конца договориться. Ну а конечный результат, думаете, Россию как ключевого участника сделки устроил?

- Как и следовало ожидать, единственным способом возобновить сделку ОПЕК+ стало согласие России на условия значительно более жесткие, чем те предложения Саудовской Аравии, что были озвучены в начале марта 2020 года, - говорит старший научный сотрудник Института экономической политики, член правления фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков. - Теперь Россия сократит добычу на 1,8 млн. баррелей в сутки, а не на 500 тысяч баррелей, как предлагалось ранее.

"СП": - Но ведь бремя сокращения распределили на 23 страны?

- Разговоры российских властей о том, что к сделке должны подключиться США, Канада, Бразилия и т. п. так и остались "хотелками". А тот факт, что российские власти на новую более невыгодную сделку пошли, говорит о фактическом признании ими ошибки.

Заметьте, рынки практически не отреагировали на сделку: цена нефти на азиатских рынках в понедельник даже упала на 1% (впрочем, после роста на прошлой неделе в ожидании встречи ОПЕК+). И это в общем свидетельствует об общих правилах рынка - рынок намного легче испугать, чем обрадовать, он недоверчив.

"СП": - Спрос на нефть падает, тут ничего не поделаешь.

- Да, вы правы, на ближайшие месяцы основным фактором становится именно резкое падение спроса на нефть, которого еще не было месяц назад. Сейчас физический спрос на нефть рухнул на 30%.

Мы не очень понимаем, что будет происходить в мире в связи с коронавирусом, сколь долго будут сохраняться различные ограничения, введенные властями разных стран, как обоснованные, так и нет. Китай уже и Япония и США, скорее всего после прохождения пика эпидемии начнут быстро снимать ограничения на экономическую активность (в США, впрочем, они и сейчас в большинстве штатов невелики).

А вот настроения в Европе иные: крупнейшие экономики, судя по заявлениям властей, намерены перестраховаться, значит восстановление экономики и спроса будет долгим.

"СП": - Ну, что нам Европа с США. Главное, чего ждать россиянам?!

- Поймите, для России эта сделка означает сокращение добычи на четверть! Есть большие сомнения в том, что это вообще физически реально в силу технологических особенностей российских месторождений.

Пока сделка заключена на два месяца, затем к ней должны вернуться, возможно, повысив добычу, а возможно и нет. При этом, для российских властей кроме падения цен на нефть большой опасностью является сохранение длительных ограничений на экономическую активность, что скажется даже хуже, чем в США или Европе.

Ведь российские власти сильно экономят на поддержке малого бизнеса и населения тратя на это по предварительным подсчетам не более 2 трлн. рублей (2% ВВП), что совершенно недостаточно.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586866140
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