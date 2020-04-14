"Ярмарка невест". Как женятся в современном Китае, - С.Селиванова

15:11 14.04.2020 "ЯРМАРКА НЕВЕСТ"



Светлана СЕЛИВАНОВА



Думаю, что сейчас, когда речь заходит о Китае, всех интересует только одна тема: а как там обстоят дела с коронавирусом. Между тем, жизнь продолжается... Люди расходятся, сходятся, выходят замуж, женятся. Вот даже и в условиях чрезвычайной ситуации, которую сейчас переживают китайцы, любовь никуда не уходит. Вот об этом и поговорим сегодня. В Китае масса проблем. И особенно, как это ни странно, у парней.



Недавно прошло сообщение об одной необычной свадьбе, прямо в больнице, которую устроили для молодых врачей Юй Цзинхая и Чжоу Линьи уханьские медики. Пара наметила бракосочетание на 28 февраля этого года в Шанхае, но вместо этого добровольно отправилась на работу в центр эпидемии. Узнав об отмене свадьбы, коллеги решили сделать влюбленным сюрприз. Конечно, пышных торжеств не было, да и быть не могло, но были подарки, теплые пожелания, добрые улыбки. Да и свидетели на церемонии были необычные – главные врачи двух уханьских больниц. А гости – медики из двенадцати бригад, приехавшие в Ухань из разных уголков Китая.



А вот для другой пары, тоже молодых медицинских работников, все кончилось трагически. Жених, 29-летний врач-вирусолог Пэн Иньхуа, так и не успел довести до загса свою невесту, хотя к свадьбе все уже было готово, даже фотосессию успели сделать, как это положено по китайской традиции. Заразившись коронавирусом, он скончался...



Но эпидемия идет на спад, жизнь постепенно входит в свое русло, люди снова начинают строить планы на будущее, среди которых, у молодежи в первую очередь, конечно, создание семьи.



КОНЕЦ ЭПОХИ "МАЛЕНЬКИХ ИМПЕРАТОРОВ"?



Как-то почти незамеченным в нашей прессе прошло событие, случившееся четыре года назад и ставшее для Китая поистине историческим. Я имею в виду решение руководства страны об изменении демографической политики, а именно: об отказе от принципа "одна семья – один ребенок". С того момента все супружеские пары в Поднебесной получили законное право заводить двух детей. Таким образом, Китай подвел окончательную черту под почти 40-летним периодом жесткого контроля над рождаемостью.



В свое время эта государственная политика была воспринята и самим китайским обществом, а особенно его западными критиками, неоднозначно. Так, США тут же квалифицировали ее по разряду "нарушения прав человека" и на этом основании даже стали предоставлять китайским эмигрантам "политическое убежище". Правда, спустя несколько лет, от такой практики начали отказываться. Может, поняли, что именно стремлением к полноценному обеспечению этих прав и была вызвана такая, пусть жесткая, но вынужденная мера.



А чтобы такое утверждение не показалось парадоксальным, стоит вспомнить Китай 40-летней давности, начала модернизации – патриархальную страну, с преимущественно сельским полуголодным населением, численностью чуть ли не в миллиард, с огромной динамикой роста – до 20 млн человек в год. Как при таких обстоятельствах за исторически короткие сроки побороть бедность, накормить народ, одеть, дать жилье, образование, оказать медицинскую помощь? То есть, другими словами, обеспечить главное "право человека" – право на достойную жизнь. И китайские руководители с этими труднейшими задачами справились, в том числе и благодаря строгому демографическому контролю. И весь мир это признал.



Однако дала о себе знать и другая, уже не столь радужная, сторона политики "одна семья – один ребенок". Китай стремительно стал стареть, что логично привело к сокращению трудоспособного населения. Так, только за два года, предшествовавших событию, с 2013 по 2015 годы, оно уменьшилось на 3,7 млн человек. Стало ясно, что при сохранении прежнего демографического курса эта тенденции будет нарастать. А значит, будет нарастать и давление на государственный бюджет – число налогоплательщиков сокращаться, а количество пенсионеров увеличиваться (охват пенсионным обеспечением практически всех слоев населения – одна из приоритетных для Китая задач на ближайшее будущее. – Прим. ред.). По мнению китайских экономистов, стабильное поступательное движение страны может быть обеспечено при коэффициенте рождаемости в 1,8. В Китае же к тому моменту он едва достигал критического показателя в 1,6. Возник и гендерный дисбаланс, считающийся потенциальным фактором социальной нестабильности (соотношение мужчин и женщин в Китае, по данным за 2013 год, составляло 51:49). Так что оснований для демографической реформы в Поднебесной оказалось более чем достаточно. Некоторые посчитали, что с ней даже запоздали.



К тому же были причины и другого, психологического свойства. В Китае ко времени реформы насчитывалось более 140 млн "единственных" детей в семье. У них даже имя общее было – "маленькие императоры". Я уже научилась их отличать в толпе, на улице или даже у себя в доме. Как-то ехала с одним "маленьким императором" в лифте, чего он только не выделывал! Думала, лифт оборвется. На тему "одного ребенка" в Китае даже специальные исследования проводились, отмечалось, что поколение "единственных" в семье, родившихся с конца 70-х годов прошлого века, отличается инфантильностью, эгоистично, не склонно к систематическому труду.



ОБЕЗЬЯНА ПОМОГЛА, НО БЭБИ-БУМА НЕ СЛУЧИЛОСЬ



Демографическая реформа случилась в канун наступления Года Обезьяны по восточному календарю. Китайцы верят, что люди, рожденные под этим знаком, обаятельны, отличаются острым умом и сообразительностью. Может, именно поэтому число бронирований в лучших родильных домах Поднебесной на первые дни того восточного новолетия подскочило почти на 30%. Но все-таки настоящего бэби-бума ждали в следующем 2017 году. Хотя и споров по этому поводу было немало. Помню, что и в прессе, и в социальных сетях тогда активно обсуждался вопрос, а многие ли родители вообще решатся на второго ребенка?



К сожалению, в этих спорах победили скептики. И хотя Обезьяна "помогла", и показатель рождаемости на короткое время вырос (до 17,86 млн в 2016 году), дальше все вновь пошло на спад, бэби-бума не случилось. Более того, уровень рождаемости стал резко снижаться. Согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным два месяца назад, в прошлом году показатель стал самым низким с 1961 года (14,65 млн против 15,23 млн в 2018 году). Что это означает, и какими могут быть последствия? Да они уже на виду. Население Китая резко стареет. Уже сейчас число китайцев старше 60 лет составляет 253,8 млн человек, или около 18% общей его численности. И этот показатель в связи с увеличивающейся продолжительностью жизни, по всем прогнозам, будет только расти. Количество же трудоспособных людей в возрасте от 16 до 59 лет уменьшается: на конец 2019 года оно составляло 896,4 млн человек, или 64% населения страны. В этой связи все чаще раздаются голоса, что необходимо срочно и полностью либерализовать политику рождаемости, снять пока не поздно все ограничения. Однако, судя по всему, пока китайское правительство к этому не готово, полагая, что решение в отношении двух детей еще не исчерпало своего потенциала. Но сбудутся ли надежды, вот вопрос.



Наблюдаю китайскую жизнь уже в течение многих лет. Первый раз оказалась в Поднебесной в 1987 году, приехав на конференцию, потом не раз еще там бывала, а последние 15 лет вообще здесь живу. Тот Китай, который увидела впервые, как небо и земля по сравнению с сегодняшним, с той жизнью, в которую волею судьбы оказалась вовлечена. Изменения колоссальные и не в последнюю очередь – в приоритетах. В том числе в отношении к традиционным ценностям, одной из которых в Поднебесной издревле считалась большая семья. Ускоренная урбанизация, стремительное экономическое развитие, доступность и престиж образования, потенциал карьерного роста, открытость миру и глобализация, – все это не могло не сместить ценностные ориентиры китайской молодежи. Динамика современной жизни, открывающиеся возможности заставляют торопиться, откладывать "на потом" рождение детей, забота о которых требует времени. Да и материальная сторона важна, здесь у китайцев тоже требования совсем не те, что прежде, на условную "горстку риса" никто жить уже не хочет, а дети, да когда их еще и двое, – расходы колоссальные. У китайцев "сохранить лицо" – главное. А это значит, что должна быть лучшая школа, лучшие секции и кружки, лучший университет, – все лучшее! А это пока мало кто может себе позволить. Так что не торопятся молодые семьи с пополнением, так и живут по привычной в последние сорок лет китайской формуле: 4+2+1, где 4 – бабушки с дедушками с обеих сторон, 2 – родители и 1 – тот самый "маленький император".



Так что в этом смысле Китай все больше теряет черты традиционного общества, приближаясь к общим стандартам развитых стран. Хорошо это или плохо, не знаю. Но такова логика его стремительного развития. Хотя некоторые традиции в брачных отношениях сохранились и даже обрели неожиданный для сегодняшнего дня поворот.



ПИКАП ПО-КИТАЙСКИ



Политика "одна семья – один ребенок" имела и еще одно весьма печальное последствие. Образовался серьезный гендерный дисбаланс. При разрешенном только одном ребенке родители предпочитали мальчика – продолжателя рода. И хотя органы здравоохранения ежегодно проводили кампании по пресечению незаконных дородовых гендерных анализов и абортов по признаку пола, тем не менее, многие как-то ухитрялись это делать. Кто-то ехал в Гонконг, где запретительные меры не применялись (не понаслышке знаю о таких случаях), кто-то пользовался приватными связями. Согласно ежегодному отчету Госкомитета по делам здравоохранения, с 1971 по 2012 год было зарегистрировано 270 млн случаев искусственного прерывания беременности (в это число не входят операции по медицинским показаниям). Результат оказался налицо: число рожденных мальчиков намного превысило количество появившихся на свет девочек. По последним данным, численность мужского населения в Китае в 2019 году составила 715,3 млн человек, женского – 684,8 млн, то есть более 30 млн мужчин рискуют навсегда остаться холостяками. Так что сегодня самым "дефицитным товаром" в Китае стала невеста. Но это второй вопрос. Первый – как вообще ее найти, свою вторую половину?



Вот тут изобретательные китайцы пошли на эксперимент. Придумали "ярмарку невест". Впервые она прошла в городе Чэнду в 2004 году. Инициативу подхватили, и сейчас она распространилась по всей стране. Участие в таких ярмарках не требует больших затрат – 10 юаней за место на специальном стенде с объявлениями, где указаны данные соискателя (возраст, рост, образование, доход, наличие собственного жилья, знак зодиака), лучше с фотографией, и требования к потенциальному спутнику/спутнице жизни. Однако при таком варианте сватовства быстрых результатов ждать не приходится. Ведь знакомство проходит вслепую, через посредников, в качестве которых чаще всего выступают родители, беспокоящиеся за судьбу своих отпрысков. Иногда здесь промышляют специальные брачные агенты и даже профессиональные свахи.



Спрос на невест растет, соответственно, растут и требования, которые эти потенциальные невесты предъявляют соискателям их руки. Тут важны статус и материальный достаток, и наличие жилья, да и без машины никак не обойтись. Но, конечно, и внешние данные, и обаяние играют не последнюю роль. Вот и развернулись по всей стране "школы пикапа" – искусства соблазнения. Об одной из таких школ даже рассказали на ТВ. Уже и профессия такая появилась – пикап-тренеры, которые обучают молодых людей манерам, умению элегантно одеваться ("модная перезагрузка"), находить к девушкам подход, правильно выстраивать отношения, в том числе и первое свидание. Кстати, неплохой получается бизнес: в некоторых школах подобным навыкам "самопрезентации" обучаются тысячи потенциальных женихов.



О том, что проблема "холостяков поневоле" не надуманная, а вполне серьезная, свидетельствует и тот факт, что к ее решению подключились и официальные структуры. Так, года два назад Коммунистический молодежный союз в составе Компартии выступил "свахой", организовав массовый спид-дейтинг (быстрые свидания) в провинции Чжэцзян на востоке Китая. Кому-то повезло, подходящая девушка найдена, и что дальше? Свадьба? Но нет, и тут все непросто. Невесту надо еще выкупить.



СКОЛЬКО СТОИТ НЕВЕСТА



Начну с истории, которая меня когда-то поразила. Мой пекинский знакомый давно встречался с любимой девушкой, но все никак не женился. На мой вопрос почему тянет, ответил: деньги на выкуп коплю. Я, конечно, знала, что когда-то в патриархальном Китае была такая традиция, но, чтобы сейчас, да еще у интеллигентных людей, к тому же вполне состоятельных... – это было для меня открытием. Сумма выкупа тоже ошарашила – по нашим деньгам почти 2 млн рублей. Сейчас мой знакомый уже женат, обошлось без выкупа. Хотя родители невесты этот факт от своих родственников и от ближайшего окружения скрыли, дабы "не потерять лицо". Это в Китае для любого человека самое страшное.



Оказалось, что и выкуп, который у моего знакомого просили за свою дочь родители, не самый большой. Сегодня он бывает и выше, и продолжает расти. Во многом это связано с повышением уровня благосостояния китайцев, но есть и другая причина: непомерная алчность профессиональных свах, к услугам которых многим молодым людям приходится прибегать. Дошло до того, что власти Китая вынуждены были их приструнить: объединили свах в профессиональные ассоциации, которым вменили строго контролировать размер платы за невесту. Где-то читала, будто свахи – члены Компартии даже подписали на этот счет специальный документ, ограничивающий сумму 100 тыс. юаней (кстати, больше 1 млн рублей) – тоже немало. К сожалению, проверить информацию не удалось, но похоже на правду. И еще деталь: чем отдаленнее место, тем дороже невеста. В более развитых провинциях она почему-то стоит дешевле. Но есть в этом обычае и что-то декоративное, связанное, скорее, не с непомерными запросами родителей невесты, а с той самой боязнью "потерять лицо", о которой я говорила, с желанием представить родственникам своего будущего зятя человеком респектабельным и успешным. Ведь потом деньги, как правило, в качестве родительского свадебного подарка возвращаются в молодую семью.



Кстати, о свадьбах. Это всегда многолюдное и пышное торжество, со своими порядками и устойчивыми традициями. Мне довелось побывать на одной китайской свадьбе – будто в театр на премьеру сходила. Уже на подступах в снятый заранее банкетный зал были расставлены стенды с фотографиями молодых. Досвадебная фотосессия – непременный элемент долгих церемониальных процедур. Не раз приходилось наблюдать ее в разных местах, – в парках, среди цветов, на море, у кромки волны, среди горных пейзажей и даже на площади Тяньаньмэнь, на фоне портрета Мао... Фотографы работают часами, выбирая ракурсы, ловя на камеры позы, жесты, улыбки, – ставят спектакль, как заправские режиссеры.



А потом, и правда, был настоящий театр: сцена, поочередный торжественный выход невесты, жениха, монологи-наставления отцов. И уже в банкетном зале – ритуальное подношение невестой чая родителям жениха, обход молодыми в строгом порядке родственников, друзей... Очень впечатляющая церемония!



Сейчас у этой пары уже появилась дочка, о втором ребенке пока не помышляют. Зато у другой моей китайской знакомой, тоже на моих глазах удачно вышедшей замуж, недавно родился третий малыш. Так что, может быть, действительно, потенциал новой демографической политики еще не исчерпан, и молодые китайцы снова вернутся к традиционному культу большой семьи? Во всяком случае, власть это мотивирует, в том числе и материальными мерами, – созданием сетей детских садов, чего в Китае раньше не было, оплачиваемыми декретными отпусками, разного рода льготами для молодых семей (от дешевого ипотечного кредитования до различного рода пособий). Так что, будем надеяться, что и с этой, демографической, проблемой китайцы, в конце концов, справятся.



* * *



Закончу же статью тем, с чего начала. Трудные времена сейчас в Китае. В дни эпидемии – строгий карантин, никаких торжеств, даже свадебных. Но когда-нибудь вирус уйдет, и жизнь потечет по своему привычному руслу. И все отложенные свадьбы непременно состоятся. Но, увы, и разводов, судя по всему, прибавится. Не все семейные пары выдержали длительное испытание замкнутым пространством и 24-часовым сидением друг у друга на голове. Начались бытовые конфликты, и уже 1 марта этого года, как только загсы открылись, побежали подавать заявления о разводе. Их количество превысило все установленные ежедневные нормы. Правда, как свидетельствуют сотрудники загсов, многие, импульсивно решившись на такой радикальный шаг, уже передумали и забрали свои заявления обратно.



Ну, что же, в семейной жизни всякое бывает. И Китай здесь не исключение. Источник - sovsekretno.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1586866260

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