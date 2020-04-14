CША хотят возвести санитарную стену вокруг Китая, - Вл.Скосырев

20:15 14.04.2020

Сенат расследует роль Пекина в распространении вируса

Владимир Скосырев



14.04.2020



На центральной улице Белграда вывешен плакат со словами: "Спасибо, брат Си".

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил КНР в распространении дезинформации о пандемии. В то же время ряд конгрессменов призывают взять Китай в кольцо международной изоляции. Эта кампания призвана дискредитировать его метод борьбы с инфекцией, который приобретает популярность в ряде стран. Защищая свой престиж, Пекин направляет медицинское оборудование и вирусологов более чем в 10 государств Европы и Азии.

В Вашингтоне стало модным указывать обвиняющим перстом на Китай. Президент США Дональд Трамп утверждал, что, утаив сообщение о начале эпидемии, Пекин позволил ей стать всемирной. Вслед за ним глава американской дипломатической службы заявил, что КНР, как, впрочем, Россия и Иран, фабрикуют фальшивые новости о вирусе.



Еще дальше пошли "ястребы" в Конгрессе. Они внесли законопроекты, в которых осуждается цензура в Китае, выдвигается требование запретить там "мокрые" рынки, где продаются редкие животные. А сенатор Том Коттон призвал "отгородить Китай карантином от цивилизованного мира".

Washington Post не без сарказма замечает по этому поводу, что антикитайская риторика помогает Трампу затушевывать свидетельства того, что его администрация не подготовилась вовремя к распространению вируса в самих США.



Но не только американцы выражают сомнения в правдивости сведений, которые публиковал Пекин, а также в том, как он пропагандирует свой успех в борьбе с вирусом. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью журналу Spiegel предупредил, что нарративу, исходящему из Пекина, нельзя доверять.



Два британских шпионских агентства – MI 5 и MI 6 – выступили против того, чтобы китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei была предоставлена возможность участвовать в создании сети 5G в Соединенном Королевстве. Из заявлений этих спецслужб следует, что потакать Пекину – это значит позволить китайским шпионам влиять на политику правительства.

Не осталась глухой к сигналам Вашингтона и Япония. Ее правительство выделило около 2 млрд долл. на то, чтобы побудить японские компании вывести цепочки производственных поставок из Китая.



Обвинения, выдвигаемые Вашингтоном, находят благоприятный отклик в сердцах националистических политиков. Маттео Сальвини, правый итальянский политик, высмеял китайскую помощь Италии и даже обвинил китайские власти в том, что вирус был изготовлен в их лабораториях. Примерно в том же ключе сочинил пост в Twitter Эдуарду Болсонару, сын президента Бразилии. "Возникновением пандемии мы обязаны Коммунистической партии Китая", – написал он.



Пекин ожесточенно отбивается от нападок как в медиа, так и в сфере "мягкой силы", предоставляя партнерам на Западе, а также в Азии и Латинской Америке медицинское оборудование и специалистов, готовых помочь обуздать патоген.

В марте шесть китайских медиков вышли из самолета компании "Эр-Сербия" в Белграде. Их торжественно встретили на аэродроме президент Сербии Александар Вучич и члены кабинета министров. Вучич, как передало агентство Reuters, поцеловал сначала флаг Сербии, потом флаг Китая. Сербия – одна из самых дружественных по отношению к Китаю стран в Европе. Китай хочет показать себя как благожелательная и щедрая сила, способная стать противовесом господству Запада в международных организациях и банках.



"Не вызывает сомнения, что Китай будет использовать вспышку COVID-19 в своих национальных интересах. Сюда входит пропаганда его модели управления, в данном случае методов действий во время эпидемий. Эти методы носят наступательный и целостный характер, как это было в Ухане, где был введен тотальный режим карантина и изоляции", – говорит Гордон Холден, директор Института Китая в Университете провинции Альберта.

Помимо Cербии и Италии помощь от Пекина получили также Камбоджа, Иран, Ирак, Лаос, Пакистан, Венесуэла. А всего, по данным китайского Агентства международного сотрудничества и развития, оборудование и медикаменты были направлены примерно в 90 стран, включая США.

Но даже официальные СМИ КНР не отрицают, что гуманитарная проблема – укрощение коронавируса – тесно связана с геополитическим соперничеством между Китаем и США. Как передает CNN, в водах, омывающих Тайвань, недалеко от спорных островов Южно-Китайского моря сейчас проводит маневры эскадра китайских военных кораблей во главе с авианосцем "Ляонин". Это, согласно заявлению китайского командования, обычные учения. Но газета Global Times, издаваемая в Пекине, пишет, что, несмотря на эпидемию, китайский флот находится в состоянии высокой боеготовности. А вот американские авианосцы не способны проводить активные боевые операции из-за того, что их команды сильно пострадали от вируса.