Генерал УкрСлужбы безпеки Шайтанов оказался российским шпионом

20:38 14.04.2020

Генерала СБУ задержали по подозрению в работе на ФСБ



Задержание Валерия Шайтанова. Фото: пресс-служба СБУ

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу СБУ, передает Tengrinews.kz.



"К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю независимости", - сказал Баканов.

Правоохранители задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.

Как сказано в сообщении, СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют: Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи.

По материалам дела, Шайтанов, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБ Украины, на самом деле находился в агентурной связи под псевдонимом Бобиль с полковником ФСБ Игорем Егоровым. Последний является сотрудником Департамента контрразведывательных операций 1-й Службы ФСБ - подразделения, специализирующегося на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций как на территории Украины, так и других государств.

По версии СБУ, Шайтанов был завербован ФСБ еще до 2014 года, добавляет портал LIGA.net.