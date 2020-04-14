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18 курсантов КазПогранакадемии заразились коронавирусом
20:43 14.04.2020

18 курсантов Пограничной академии КНБ заразились коронавирусом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Курсанты академии были задействованы в обеспечении чрезвычайного положения в Алматы.

"Около 150 наших курсантов привлекались для патрулирования и ведения разъяснительной работы на территории Медеуского района Алматы. 18 человек у нас заразились", - рассказал заместитель начальника Пограничной академии КНБ Айдос Алиев.
"Подчеркну, что они все были обеспечены перчатками, противовирусными масками. Сейчас все 18 человек изолированы. Они находятся в специализированных медицинских учреждениях города", - сообщил Айдос Алиев.
Он рассказал, что состояние заболевших коронавирусом курсантов оценивается как стабильное.
"Это все молодые и здоровые ребята. Никаких признаков заболевания не проявляется. Все здоровые, активные, службу нормально несут. Но говорят, что есть бессимптомное протекание болезни, скорее всего, это наш случай", - объяснил заместитель начальника академии.
"Симптомов, признаков заражения коронавирусом, которые проявляются как при ОРВИ, у курсантов нет. Они все внешне здоровые, бодрые, никаких жалоб, чихания, кашля нет", - подчеркнул он.
По его словам, лица, которые были привлечены к несению службы, проверялись в плановом порядке. Из их числа у 18 человек тест дал положительный результат.
"Чтобы не беспокоились, с остальными, кто находится у нас в академии, проводятся противоэпидемические мероприятия, которые определены Министерством здравоохранения. Изоляция, дезинфекция - все эти мероприятия проводятся. У нас, кроме этих 150 человек, есть еще люди. Обязательно мы их сначала изолируем, они были отделены изначально на такой случай. Они уже находились обособленно. Мы предполагали, что такое возможно, поэтому все меры безопасности приняли заранее", - заверил он.
Он рассказал, что курсанты не возвращаются домой после службы.
"Сейчас все изолированы, находятся в дополнительном палаточном городке", - добавил он.
"Отметим, что таков наш долг и это наша обязанность как военнослужащих. Задачу поставили, мы ее выполняем. Поэтому хотелось бы обратиться к казахстанцам, хочется, чтобы все по возможности оставались дома, особенно пожилые и дети. Это временное явление, только вместе мы остановим эпидемию", - заключил Айдос Алиев.

Источник - Tengrinews.kz
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