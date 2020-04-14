 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
УзбВирус - 1113, КазВирус - 1232
20:53 14.04.2020

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 1,1 тыс.

Количество заболевших узбекистанцев составило 1113, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

По состоянию на 14 апреля 15:30 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1113, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

На сегодняшний день в Узбекистане выздоровели от коронавируса 99 человек.

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КазТАГ – Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1232, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в стране.
"Зарегистрированных случаев: 1232", - говорится в сообщении во вторник.
На момент подготовки материала 203 человека выздоровели, зафиксировано 14 летальных случаев.

Источник - УзТАГ
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