УзбВирус - 1113, КазВирус - 1232

20:53 14.04.2020

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане превысило 1,1 тыс.



Количество заболевших узбекистанцев составило 1113, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



По состоянию на 14 апреля 15:30 часов в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1113, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.



На сегодняшний день в Узбекистане выздоровели от коронавируса 99 человек.



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КазТАГ – Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 1232, сообщает официальный ресурс, посвященный ситуации с COVID-19 в стране.

"Зарегистрированных случаев: 1232", - говорится в сообщении во вторник.

На момент подготовки материала 203 человека выздоровели, зафиксировано 14 летальных случаев.