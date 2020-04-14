АфганВирус - 714

20:55 14.04.2020

714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Афганистане



Во вторник министерство здравоохранения ИРА сообщило, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 49 новых случаев заболевания COVID-19, в результате чего общее число инфицированных достигло 714, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

По данным министерства, 49 новых случаев были зарегистрированы: в Кабуле (18), Кандагаре (15), Балхе (6), Герате (4), Газни (4) и Нангархаре (2).

По словам представителя Министерства здравоохранения, от коронавируса в стране вылечилось не менее 40 человек, а 23 - умерли.

Тем временем исполнительный совет Международного валютного фонда (МВ) утвердил немедленное облегчение бремени задолженности 25 стран, включая Афганистан, чтобы помочь этим странам сосредоточиться на реагировании на COVID-19.

Кристалина Георгиева, управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ), в своем заявлении сказала: "Сегодня я с удовлетворением отмечаю, что наш Исполнительный совет одобрил немедленное облегчение бремени задолженности 25 странам-членам МВФ в соответствии с обновленной системой сдерживания и ликвидации последствий катастроф Relief Trust (CCRT) как часть ответных мер Фонда, направленных на устранение последствий пандемии COVID-19 ", цитирует ее TOLOnews.

"Это предоставляет гранты нашим самым бедным и наиболее уязвимым членам для покрытия их долговых обязательств перед МВФ на начальном этапе в течение следующих шести месяцев и поможет им направить больше своих ограниченных финансовых ресурсов на жизненно важные неотложные медицинские и другие мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи", - пояснила она.

"В настоящее время CCRT может предоставить около $500 млн. в виде субсидий по обслуживанию долга, включая недавнее обязательство США в размере $185 млн. и $100 млн. предоставленные Японией в качестве немедленно доступных ресурсов. Другие, в том числе Китай и Нидерланды, также вносят важный вклад. Я настоятельно призываю других доноров помочь нам пополнить ресурсы Фонда и еще больше расширить наши возможности по предоставлению дополнительного облегчения бремени задолженности в течение полных двух лет нашим беднейшим странам-членам ", - сказала она в заявлении.

Страны, получающие помощь: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Центральноафриканская Республика, Чад, Коморские Острова, Конго, ДР, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Таджикистан, Того и Йемен.

По данным Университета Джона Хопкинса, число жертв заболевания COVID-19 во всем мире достигло более 119 686, и еще почти 1,9 миллиона человек были заражены этим вирусом.