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|Кыргызстан продлил режим ЧП до 30/04, Казахстан - до 1/05
20:56 14.04.2020
В Кыргызстане продлили режим ЧП до 30 апреля
В Кыргызстане продлили режим чрезвычайного положения (ЧП) до 30 апреля, сообщает КирТАГ со ссылкой на пресс-службу президента КР.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 14 апреля, подписал указ "О внесении изменений в некоторые решения президента КР".
Указом продлевается чрезвычайное положение на территории городов Бишкек и Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, города Жалал-Абад и Сузакского района Жалал-Абадской области до 30 апреля 2020 года.
Настоящий указ вступает в силу с момента подписания и будет направлен для утверждения в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о продлении действия чрезвычайного положения в Республике Казахстан, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на Акорду. Новости по теме По массовому заражению медиков центральной больницы в Алматы проводится расследование Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Казахстане возросло до 1232 Более 25 тысяч детей вошли в гарантированную социальную группу в Туркестане Тщательную дезинфекцию проходят столичные предприятия, у работников которых была обнаружена КВИ О продлении действия чрезвычайного положения в Республике КазахстанВ соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О чрезвычайном положении" ПОСТАНОВЛЯЮ:Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом Президента Республики Казахстанот 15 марта 2020 года № 285 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан", до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года.Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.ПрезидентРеспублики Казахстан К. ТокаевНур-Султан, Акорда, 14 апреля
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