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В Индии тотальный карантин продлен до 3 мая
21:26 14.04.2020

В Индии тотальный карантин продлевают до 3 мая

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении карантина в стране. В своем обращении Моди заявил, что крупнейший в мире карантин будет продлен как минимум до 3 мая.
"С экономической точки зрения мы сильно пострадаем, но жизнь граждан гораздо важнее", - сказал он.
С 20 апреля некоторые ограничения в районах, отдаленных от горячих точек заражения, будут постепенно сняты.

"До 20 апреля каждый полицейский участок, каждый округ, каждый штат будет тщательно контролировать, чтобы выяснить, соблюдается ли карантин, нет ли вируса в штате.
Затем мы можем принять решение о смягчении ограничений в тех областях, где очистились от вируса и успешно предотвратили новые заражения", - сообщил Моди.

Согласно официальным данным, в Индии зарегистрировано более 10,5 тыс. случаев заражения и 358 смертей.

Но в силу того, что страна является одной из многонаселенных, есть опасения, что цифры могут взлететь и сокрушить систему здравоохранения страны.
Карантин в Индии, где живет 1,3 млрд человек был введен 25 марта.

Источник - centralasia.media
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