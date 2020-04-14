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Талдыкурганский аким Абдраимов пугает прохожих дикой тупостью
00:01 15.04.2020

Жители Талдыкоргана пожаловались на хамское поведение акима города (видео)

Талдыкорган. 14 апреля. КазТАГ – Жители Талдыкоргана пожаловались на хамское поведение акима города Галымжана Абдраимова.
"У нас даже не вступил в силу режим ЧП, он вступает в силу в полночь 15 апреля, а аким Абдраимов ходит по улицам и "тыкает" всем, хамит. Собрал вокруг себя толпу акиматовских, полицейских, хотя сами же власти твердят, что больше троих вместе собираться нельзя, журналистов с собой водит, чтобы показать, как он за порядком следит, и сам же к незнакомым людям на "ты", грубит всем подряд", - рассказал редакции читатель МИА КазТАГ, предоставивший видео с действиями градоначальника.
На кадрах действительно видно, как аким Талдыкоргана в нарушения этики государственного служащего обращается к незнакомым ему людям на "ты" и позволяет себе резкие выпады. Причем, как видно из кадров, его не останавливает ни то, что те, к кому он обращается, с ним не знакомы, ни то, что одна из таких прохожих – женщина, возвращающаяся с больницы.

"Аким области Амандык Баталов уже видел это видео, он сделал Абдраимову замечание по данному факту", - сообщил корреспонденту агентства руководитель пресс-службы акима области Галымурат Жукел.

видео тут -
https://kaztag.kz/ru/news/zhiteli-taldykorgana-pozhalovalis-na-khamskoe-povedenie-akima-goroda-video

Источник - kaztag.kz
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