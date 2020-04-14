Старший брат утырко-образного казминистра труда Нурымбетов обвинен в мздоимстве

00:03 15.04.2020

Старший брат министра Нурымбетова подозревается в получении отката в Т9 млн



Начальника управления координации занятости и социальных программ Жамбылской области Тимуржан Нурымбетов, который приходится старшим братом министру труда и социальной защиты населения Биржану Нурымбетову, подозревается в получении отката в Т9 млн, сообщает "Время".

"Невероятный скандал в акимате Жамбылской области: в минувшие выходные антикоррупционная служба задержала начальника управления координации занятости и социальных программ Тимуржана Нурымбетова по подозрению в получении Т9 млн в качестве отката. Есть вероятность, что эта ситуация может сказаться и на действующем министре труда и социальной защиты Биржане Нурымбетове, поскольку пойманный со взяткой чиновник – его старший брат!" - говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что еще в конце 2019 года у борцов с коррупцией возникли первые подозрения в отношении Тимуржана Нурымбетова.

"Начальника управления областного акимата взяли в разработку, его телефонные разговоры прослушивались, а встречи с разными людьми фиксировались. Довольно странно, что опытный чиновник, без малого 20 лет отработавший на госслужбе, не заметил слежки и прослушки. Внимание же антикоррупционной службы привлекло слишком тесное сотрудничество Тимуржана Бидайбековича с общественным объединением инвалидов Asyl-Tirek. Согласно данным, размещенным на сайте госзакупок, только в 2020 году это предприятие получило заказы от управления координации занятости и социальных программ на 86 с лишним миллионов тенге. Причем все закупки провели способом из одного источника, без проведения открытого конкурса!" - уточняет издание.

По версии следствия, в ответ на получение таких объемов, руководитель Asyl-Tirek Галимжан Сарымсаков взял на себя обязательство вернуть часть денег в виде отката.

"И вот 11 апреля передача десятой части от госзаказа состоялась. Деньги были отданы не напрямую, а через посредника, роль которого исполнила Нурзипа Романова, руководитель отдела по защите государственных секретов акимата Жамбылской области. При передаче Т9 млн Романова и Нурымбетов были задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Антикоррупционная служба предполагает, что это не единичный случай, когда чиновники получали откаты", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование проводится по пунктам 2 и 4, части 3 статьи 366 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, неоднократно) УК РК.

"Разумеется, министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов не должен отвечать за проступки старшего брата, да и по закону он не обязан подавать в отставку, поскольку Тумиржан Нурымбетов не является его подчиненным. Но согласитесь, ситуация очень необычная. Пока Биржан Бидайбекович, отвечающий в нашей стране за выдачу пособий, сражается за благосостояние казахстанцев, оставшихся без работы из-за карантина и коронавируса, его ближайший родственник не чурается брать взятки у руководителя общества инвалидов", - говорится в материале.